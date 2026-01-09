‘बिग बॉस’ फेम Prince Narula ला झाली अटक? काय आहे Viral Video मागील सत्य?

“रोडीज” आणि “बिग बॉस” सारखे मोठे रिॲलिटी शो जिंकणारा प्रिन्स नरुला गुरुवारी अचानक चर्चेत आला. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये त्याला पोलिस घेऊन जात असल्याचे दिसून येत आहे. दिल्ली मशीद वादाच्या संदर्भात प्रिन्सला अटक करण्यात आल्याचे म्हटले जात होते. पण आता सत्य काय आहे हे समोर आले आहे.
प्रिन्स नरुलाच्या अटकेमागील खरे सत्य काय आहे?
प्रिन्स नरुलाने टेलीचक्करला सांगितले की त्याला प्रत्यक्षात अटक करण्यात आली नव्हती. त्याचा हा व्हिडिओ एका शूटचा भाग होता. अभिनेत्याने म्हटले की, “हा एका बँड शूटचा भाग होता. मला अटक करण्यात आली नाही आहे.” या प्रकरणावर अभिनेत्याने केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे चाहत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याच्या अचानक अटकेमुळे अनेकांना काळजी वाटत होती. परंतु, सत्य काही वेळेतच बाहेर निघाले आहे.
Delhi Police detains influencer Prince Narula for allegedly spreading false claims about a mosque demolition to provoke unrest.#Princenarula #FukraInsaan #MunawarFaruqui #LaughterChefs pic.twitter.com/NDjcYyJjiw — Abhishek Raosahab (@abhi_r_ydv07) January 8, 2026
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये प्रिन्स काही पोलिसांसोबत दिसत होता. परंतु, त्याच्या अटकेचे खरे कारण स्पष्ट झाले नाही, ज्यामुळे त्याच्याबद्दल अनेक अफवा पसरल्या गेल्या आहेत. प्रिन्सच्या चेहऱ्यावर थोडीशी अस्वस्थता देखील दिसून आली, जी त्याला अटकेमुळे नाराज असल्याचे दर्शवते. त्याच्या चाहत्यांनी व्हिडिओची सत्यता तपासण्यासाठी एआय टूल्सचा वापर केला, ज्यावरून असे दिसून आले की तो बनावट किंवा दिशाभूल करणारा व्हिडिओ आहे.
प्रिन्स नरुलाच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर तो अनेक वेळा वादात सापडला आहे. “रोडीज” या शो दरम्यान तो एल्विश यादवशी भांडताना दिसला, ज्यामुळे सोशल मीडियावर बरीच खळबळ उडाली. प्रिन्स त्याच्या आक्रमक स्वभावासाठी देखील ओळखला जातो आणि अनेकांना त्याची बेफिकीर वृत्ती आवडते. प्रिन्सने त्याची प्रेयसी युविका चौधरीशी लग्न केले आहे, जिच्यापासून त्याला एक मुलगी आहे. अलीकडेच, प्रिन्स आणि युविका यांच्यात मतभेद झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या, परंतु या जोडप्याने हे वृत्त केवळ अफवा असल्याचे सांगत फेटाळून लावले.