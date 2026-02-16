Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
OTTवरील गुन्हेगारी नाटकांना नवी ओळख देणारे मराठी कलाकार ! जाणून घेऊ अशा ‘या’ कलाकारांबद्दल

गुन्हेगारी कथा केवळ थरारक नसून सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि मानसशास्त्रीयदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या असू शकतात. मराठी इंडस्ट्रीतल्या या अश्या कलाकारां बद्दल जाणून घेऊ या

Updated On: Feb 16, 2026 | 04:09 PM
एकेकाळी मराठी पडद्यावरील कथा मुख्यतः कौटुंबिक आणि हलक्या-फुलक्या विषयांपुरती मर्यादित होत्या, पण आता मराठी ओटीटीने गुंतागुंतीच्या आणि अंधाऱ्या कथांकडे धाडसी पाऊल टाकले आहे. मानसशास्त्रीय थ्रिलर, रहस्यमय लोककथा आणि वास्तवाशी निगडित तपासकथा या सगळ्या कथांनी प्रेक्षकांना नव्या अनुभवाची ओढ निर्माण केली आहे. मराठी इंडस्ट्रीतील काही कलाकारांनी या भूमिका इतक्या विश्वासार्हपणे साकारल्या आहेत की, आता गुन्हेगारी कथा केवळ थरारक नाहीत, तर सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि मानसशास्त्रीयदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या बनल्या आहेत. त्यांच्या अभिनयामुळे स्थानिक कथांना जागतिक पातळीवर प्रभावी आणि समृद्ध स्वरूप मिळाले आहे. या बदलामुळे मराठी ओटीटीवर प्रेक्षकांचा रस वाढला असून, अशा थरारक आणि रहस्यमय कथा सादर करणाऱ्या कलाकारांचे कौतुक वाढले आहे.

 

अंकुश चौधरी – देवखेळ

ZEE5 वरील मानसशास्त्रीय थ्रिलर देवखेळ मध्ये अंकुश चौधरी यांनी कोकण किनाऱ्याच्या रहस्यमय पार्श्वभूमीवर उभ्या असलेल्या गुन्हेगारी कथेला प्रभावीपणे आकार दिला आहे. इन्स्पेक्टर विश्वास सारंजामे या भूमिकेत ते अंधश्रद्धा आणि भीतीने ग्रासलेल्या गावात विवेक आणि तर्काचा आवाज बनतात. त्यांच्या संयत अभिनयातून आणि शांत पण प्रभावी उपस्थितीतून या मालिकेला मजबूत आधार मिळतो. त्यांच्या अभिनयाने हे सिद्ध केले की मराठी ओटीटीवरील तपास अधिकारी हे केवळ प्रक्रियात्मक नायक नसून विचार करणारे, भावनिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे आणि वास्तवाशी जोडलेले व्यक्तिमत्त्व असू शकतात.

आशुतोष गोवारीकर – मानवत मर्डर्स

खऱ्या घटनांवर आधारित मानवत मर्डर्स या मालिकेत आशुतोष गोवारीकर यांनी 1970 च्या दशकातील ग्रामीण महाराष्ट्रातील तपास अधिकाऱ्याची भूमिका साकारली आहे. त्यांच्या अभिनयात अधिकार आणि असुरक्षितता यांचा प्रभावी समतोल दिसतो. मोठ्या नाट्यमयतेपेक्षा त्यांनी सूक्ष्म भावनांवर भर दिला आहे, ज्यामुळे मराठी गुन्हेगारी कथांना वास्तववादी आणि मानवी स्वरूप मिळते.

प्राजक्ता माळी – देवखेळ

प्राजक्ता माळी यांनी देवखेळ मध्ये भावनिक ताकद आणि कथानकाला आवश्यक असलेली खोली दिली आहे. भीती आणि रहस्याने व्यापलेल्या जगात त्यांनी संवेदनशील आणि ठाम अभिनय केला आहे. त्यांनी साकारलेली व्यक्तिरेखा केवळ पूरक नसून कथानकाच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यांच्या अभिनयामुळे मराठी गुन्हेगारी मालिकांमधील स्त्री व्यक्तिरेखांना नवी ओळख मिळाली आहे — मजबूत, गुंतागुंतीच्या आणि कथानकासाठी अत्यावश्यक.

सई ताम्हणकर – समांतर

समांतर ही मालिका रहस्य आणि नियतीभोवती फिरत असली तरी त्यात गुन्हेगारी नाट्याचे प्रभावी घटक आहेत. सई ताम्हणकर यांनी त्यांच्या अभिनयातून कथेला भावनिक वास्तव दिले आहे. त्यांच्या अभिनयातील संवेदनशीलता आणि ताकद कथानकाला अधिक प्रभावी बनवते. त्यांनी सिद्ध केले आहे की मराठी थ्रिलर केवळ कथानकावर आधारित नसून पात्रांच्या मानसिक आणि नैतिक संघर्षांवरही आधारित असतात.

किरण गायकवाड – देवमाणूस

देवमाणूस या गाजलेल्या गुन्हेगारी मालिकेत किरण गायकवाड यांनी समाजात आदरणीय चेहरा ठेवून गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तीची भूमिका साकारली आहे. त्यांनी आकर्षण आणि भय यांचा उत्कृष्ट समतोल साधत व्यक्तिरेखेला वास्तववादी स्वरूप दिले आहे. त्यांच्या अभिनयामुळे मराठी गुन्हेगारी कथांमध्ये मानसशास्त्रीय खोली आणि अस्वस्थ करणारा वास्तववाद दिसून येतो.

Web Title: Marathi actors giving a new identity to crime dramas on ott learn about these talented artists

Published On: Feb 16, 2026 | 04:09 PM

Topics:  

