Shah Rukh Khan help: शाहरुख खानच्या एका सहीची कमाल! बँकेने ‘या’ मराठी अभिनेत्याचं होम लोन केलं मंजूर

बॉलिवूड चित्रपट निर्माती आणि नृत्यदिग्दर्शिका फराह खानने अभिनेता श्रेयस तळपदेच्या घरी केलेला कुकिंग व्लॉग एक नॉस्टॅल्जिक अनुभव ठरला. संभाषणादरम्यान, श्रेयसने सांगितले की ‘ओम शांती ओम’ हा चित्रपट त्याच्या आयुष्यात कसा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. त्याने हेही सांगितले की, याच चित्रपटामुळे तो मुंबईत आपले पहिले घर खरेदी करू शकला.
फराह खानने नेहमीप्रमाणे भेटवस्तू देण्याचा सपाटा संपवताच, श्रेयस आणि त्याच्या पत्नीला भेटवस्तूंच्या ढिगाऱ्याने वेढलेले दिसले. या आनंददायी क्षणामुळे श्रेयसने ‘ओम शांती ओम’मुळेच तो आपले पहिले घर खरेदी करू शकला, हा किस्सा सांगितला. हे ऐकून फराहला आश्चर्य वाटले आणि तिने आपला आनंद व्यक्त केला.
श्रेयसने आठवण सांगितली, “मी बँकेत गेलो होतो, पण मला गृहकर्ज मिळू शकले नाही. मग बँकेतील महिलेने मला विचारले, ‘तुम्ही कोणता चित्रपट करत आहात?’ मी म्हणालो ‘ओम शांती ओम.’ तिने विचारले, त्यात कोण आहे? मी म्हणालो शाहरुख खान. तिने विचारले, दिग्दर्शक कोण आहे? मी म्हणालो फराह खान. ती म्हणाली, ‘तुम्ही मला एक पत्र मिळवून देऊ शकता का?’
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फराह आणि शाहरुखने कर्ज मंजूर करून घेतले
श्रेयसने पुढे सांगितले की फराह आणि शाहरुख खान या दोघांनी मिळून त्याला कर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी कशी मदत केली. तो म्हणाला, “मी फराहला फोन केला, आणि तिने दोन दिवसांत मला शाहरुख खानकडून एक पत्र मिळवून दिले, आणि त्याच संध्याकाळी कर्ज मंजूर झाले.” ही गोष्ट ऐकून फराह आनंदी आणि विनोदी स्वरात म्हणाली, “मी खूप आनंदी आहे, कारण आम्ही तुला ‘ओम शांती ओम’साठी खूप पैसे दिले असतील.”
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फराह खान दिग्दर्शित आणि रेड चिलीज एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली निर्मित ‘ओम शांती ओम’ या चित्रपटात शाहरुख खानने दुहेरी भूमिका साकारली होती, तर दीपिका पदुकोणने या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले होते. २००७ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट त्या वर्षातील सर्वात मोठ्या बॉक्स ऑफिस हिट चित्रपटांपैकी एक ठरला.
श्रेयस तळपदेचा ‘वेलकम टू द जंगल’
कामाच्या आघाडीवर, श्रेयस सध्या अहमद खान दिग्दर्शित ‘वेलकम टू द जंगल’ या चित्रपटात दिसत आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार, रविना टंडन, दिशा पटानी, सुनील शेट्टी, परेश रावल यांच्यासह अनेक प्रमुख कलाकार आहेत.