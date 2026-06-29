‘लढाई सुरूच ठेवा…’, अभिनेता Prakash Raj यांचा CJP ला जाहीर पाठिंबा; केंद्र सरकारवर जोरदार टीका

जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान घडलेल्या एका घटनेनंतर ही प्रतिक्रिया आली आहे. या घटनेत, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजित दिपके यांनी दिल्ली पोलिसांच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनिकेत पाटील नावाच्या एका व्यावसायिकाने आंदोलकांना चहाचे वाटप केले होते; त्यावर दिपके यांनी विचारले की, दिल्ली पोलीस त्यांच्या चहा आणि अल्पोपाहाराबाबत इतका रस का घेत आहेत. दिपके यांची पोस्ट शेअर करत प्रकाश राज यांनी लिहिले, “कारण यामुळे ‘सर्वोच्च चहावाल्याला’ धोका निर्माण होतो.” तसेच, या लढ्यात आपण त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही प्रकाश राज यांनी स्पष्ट केले.
Because he is a threat to Supreme Chaiwala @abhijeet_dipke you continue your fight we stand by you .. #justasking https://t.co/tme3yNiIaL — Prakash Raj (@prakashraaj) June 29, 2026
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केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) देशभरात आंदोलन करत आहे. परीक्षांमधील अनियमितता, विशेषतः ‘नीट’ (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या (पेपर लीक) मुद्द्यावरून पक्षाने मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. CJP ला आता सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचाही पाठिंबा मिळाला आहे; ते या आंदोलनात सहभागी झाले असून त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे, ज्यामुळे या मुद्द्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी प्रकाश राज यांनी बंगळुरू येथील CJP च्या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी मंचावरून तरुणांना आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याचे आणि लढा देण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी म्हटले होते, “निवडून आलेल्या नेत्यांनी आपली कर्तव्ये योग्यरित्या पार पाडली पाहिजेत. जेव्हा तुम्ही तुमचे मूळ काम करायला हवे, तेव्हा तुम्ही केवळ राजकारण करत आहात.” त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, “आता देशातील तरुणांनी ठरवले आहे की, ते स्वतःच्या भविष्यासाठी आणि स्वप्नांसाठी स्वतःच लढा देतील.”
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