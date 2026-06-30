Marathi Influencer: एकेकाळी घरोघरी भांडी घासली, नवऱ्याचा छळ सहन केला; मोबाईलने बदललं आयुष्य, आज चित्रपटसृष्टीत झळकतेय ही अभिनेत्री

आपल्या विनोदी आणि डान्स व्हिडिओंमुळे सोशल मीडियावर लोकांची मने जिंकणाऱ्या वर्षा सोलंकीच्या यशामागे एक अशी संघर्षाची कहाणी आहे, जी कोणाच्याही डोळ्यात पाणी आणू शकते. एके काळी घरकाम करणारी वर्षा आता सोशल मीडिया स्टार बनली असून दरमहा लाखो रुपये कमावते.
नुकतेच तिच्या आगामी Condumb चित्रपटातील ‘स्टार अपुन ग्लोबल’ हे गाणे प्रदर्शित झाले असून, यामध्ये वर्षाच्या ग्लॅमरस आणि हॉट स्टाइलची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. यापूर्वी ती ‘आइच्या गावत मराठीत बोल’ या चित्रपटातही दिसली होती.
मुंबईत राहणाऱ्या वर्षा सोलंकीने एका डान्स रिॲलिटी शोमध्ये तिच्या आयुष्यातील कठीण दिवसांच्या आठवणी सांगितल्या. तिने सांगितले की, तिचे वडील दारुडे होते आणि घरातील जबाबदाऱ्या टाळत असत. त्यामुळे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी तिची आई लोकांच्या घरी भांडी घासत असे. जेव्हा कामाचा भार वाढायचा, तेव्हा लहान वर्षासुद्धा तिच्या आईसोबत घरोघरी जायची.
वर्षाने सांगितले, “लहानपणापासूनच मला घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागल्या. माझी आई एकटी सर्व काही सांभाळू शकत नव्हती, म्हणून मी आणि माझी बहीण तिच्यासोबत कामावर जायचो.”
लहानपणापासून नृत्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या वर्षाचे लग्न लहान वयातच झाले. लग्नानंतर जबाबदाऱ्या वाढल्या आणि तिच्या आयुष्याला एक नवीन वळण लागले. वर्षाच्या मते, वैवाहिक जीवन सोपे नव्हते. तिने सांगितले की, ती पतीच्या अत्याचाराला कंटाळली होती आणि अखेरीस तिने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. आज ती आपल्या १० वर्षांच्या मुलीला एकटीच वाढवत आहे.
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वर्षाने सांगितले की, एके दिवशी कोणीतरी तिला सुचवले की सोशल मीडियावर व्हिडिओ बनवून ती पैसे कमवू शकते. त्यानंतर तिने विनोदी आणि नृत्याचे व्हिडिओ बनवायला सुरुवात केली. हळूहळू तिचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आणि लवकरच लाखो लोक तिचे चाहते बनले. वर्षा म्हणते, “मी लोकांना नक्कीच हसवते, पण माझ्या स्वतःच्या आयुष्यात मी खूप दुःख सोसले आहे.”
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आज वर्षा सोलंकी एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आहे. कॉमेडी, नृत्य आणि मॉडेलिंगसोबतच ती चित्रपटांमध्येही स्वतःचे नाव कमावत आहे. जरी ती अजूनही आपल्या मुलीसोबत चाळीतील त्याच छोट्या खोलीत राहत असली तरी, सोशल मीडियामुळे तिचे आयुष्य खूपच चांगले झाले आहे. वर्षा यूट्यूब व्लॉग्सच्या माध्यमातून तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची झलक दाखवत असते.