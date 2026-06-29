‘पत्रकारितेची लाज वाटते..’, उर्फी जावेदच्या धर्मांतराच्या चर्चांना उधाण; अभिनेत्रीने दिलं सडेतोड उत्तर

आपल्या हटके फॅशन सेन्समुळे बॉलिवूड आणि सोशल मीडियावर खळबळ माजवणारी उर्फी जावेद पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. पण यावेळी ती तिच्या विचित्र पोषाखामुळे नाही, तर तिच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे चर्चेत आहे, ज्याचा प्रतिकार शूर पुरुषही करू शकत नाहीत. एका महिला पत्रकाराने उर्फीला ‘नग्न’ म्हटले आणि तिने इस्लाममधून हिंदू धर्मात धर्मांतर केल्याचा दावा केला. त्यानंतर उर्फीचा संताप अनावर झाला. तिने केवळ त्या पत्रकाराला जाहीरपणे ‘चोमू’ आणि ‘आंटी’ म्हटले नाही, तर तिच्या खराब मेकअपचीही खिल्ली उडवली. चला जाणून घेऊया की हा मोठा गोंधळ कसा सुरू झाला आणि हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे.
खरं तर, हे सगळं प्रकरण तेव्हा सुरू झालं, जेव्हा पत्रकार मीता चौधरी यांनी उर्फी जावेदच्या कपड्यांवर टिप्पणी केली आणि तिच्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारल्याचा आरोप केला. यामुळे संतापलेल्या उर्फीने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यात तिने लिहिले, “हे कोणत्या प्रकारचे मूर्ख आहेत जे स्वतःला पत्रकार म्हणतात? आंटी, कृपया थोडा अभ्यास करा. मी माझे नाव किंवा धर्म कधीही बदललेला नाही. तसेही, मी कोणत्याही धर्मावर विश्वास ठेवत नाही. माझ्या कपड्यांबद्दल बोलायचं झालं तर, मी केवळ कपड्यांमध्येच नाही तर बोलण्यातही पूर्णपणे ‘नंगी’ आहे, पण आज माझा मूड नाही. आणि हो, मला गुगल करून बघा माझ्या नावावर किती शोज आहेत.”
प्रकरण इथेच संपले नाही. उर्फीने त्या पत्रकाराला पुढे फटकारले आणि लिहिले, “मला तुझ्या घाणेरड्या मेकअपची आणि तुझ्या पत्रकारितेची लाज वाटते. तुला टीका करायची असेल तर बिनधास्तपणे कर, पण खोट्या बातम्या पसरवू नकोस. मी तुझ्यासोबत असे करू शकत नाही कारण तुझ्या या मूर्खपणाकडे कोणीही लक्ष देत नाही, आंटी.”
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उर्फीच्या सडेतोड हल्ल्यानंतर पत्रकार मीता चौधरीही गप्प राहिल्या. उर्फीच्या स्टोरीला उत्तर देताना त्यांनी लिहिले, “मिस नेकेड, माझ्या मेकअप आणि केसांकडे पाहू नका. समाजात स्वतःची निर्लज्जता पाहा. कोणीही बनावट स्तन, फिलर्स आणि बोटॉक्सने तरुण दिसू शकते. मी माझ्या दिसण्यावर खूश आहे आणि प्रसिद्ध होण्यासाठी मला नग्न होण्याची किंवा प्लास्टिक सर्जरी करण्याची गरज नाही.” आता वाद सुरू झाला असताना, उर्फी शांत बसणार नाही. या चॅटचा स्क्रीनशॉट शेअर करत, अभिनेत्रीने टोला लगावत लिहिले, “@मीता चौधरी आंटी खरंच खूप चिडल्या आहेत! पण तरीही, त्यांची माहिती चुकीची आहे. मी कोणतेही बनावट स्तन लावून घेतलेले नाहीत. फक्त त्यांचा स्वतःचा चेहरा निस्तेज झाला आहे, म्हणूनच त्यांना स्तनांचे इतके वेड लागले आहे.”
कामाच्या आघाडीवर, उर्फी जावेद अलीकडेच ‘लॉक अप २’ या रिॲलिटी शोच्या प्रीमियर एपिसोडमध्ये दिसली होती, जिथे ती योगेश रावत आणि आकांक्षा चौधरी यांच्या ‘स्प्लिट्सव्हिला’मधील प्रेमकथेबद्दल बोलताना दिसली.