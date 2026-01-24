Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • The Song Besharam Rang Is Just As Popular Even After Three Years

‘बेशरम रंग’ गाणं तीन वर्षांनंतरही तितकंच लोकप्रिय! ऊर्जावान संगीतामुळे हे गाणं पार्टी अँथम

दीपिका पादुकोणच्या ग्लॅमरस अवताराने आणि शाहरुख खानसोबतच्या केमिस्ट्रीने गाण्याने पॉप-कल्चर मोमेंट निर्माण केला.

Updated On: Jan 24, 2026 | 01:18 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

‘पठाण’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला, पण त्यासोबतच या चित्रपटातील ‘बेशरम रंग’ या गाण्यानेही रिलीज होताच प्रचंड चर्चा निर्माण केली होती. तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या गाण्याची क्रेझ कमी झालेली नसून, आजही ते बॉलीवूडमधील सर्वात हॉट आणि आयकॉनिक ट्रॅक्सपैकी एक मानले जाते. काही गाणी केवळ त्या क्षणापुरती लोकप्रिय राहत नाहीत, तर काळाच्या पुढे जात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करतात ‘बेशरम रंग’ हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. यशराज फिल्म्स म्युझिक अंतर्गत रिलीज झालेलं हे गाणं ‘पठाण’च्या अल्बममधील पहिलं सिंगल होतं. या गाण्यात दीपिका पादुकोण तिच्या आतापर्यंतच्या सर्वात ग्लॅमरस आणि बोल्ड अवतारात दिसली. स्क्रीनवर तिचा आत्मविश्वास, सौंदर्य आणि स्टारडम एकत्र दिसत होतं. त्यामुळेच ‘बेशरम रंग’ रिलीज होताच तो केवळ एक गाणं न राहता एक मोठा पॉप-कल्चर मोमेंट ठरला.

KRK Firing Incident: मुंबईत गोळीबाराचा थरार! अभिनेता केआरके पोलिसांच्या ताब्यात; नेमकं काय घडल?

शानदार लोकेशन्स, स्टायलिश सिनेमॅटोग्राफी आणि ऊर्जावान म्युझिकमुळे हे गाणं क्षणार्धात पार्टी अँथम बनलं. शाहरुख खान आणि दीपिका पादुकोण यांची केमिस्ट्री हा या गाण्याचा आणखी एक मोठा प्लस पॉइंट ठरला. दोघांनाही एकत्र पाहणं म्हणजे प्रेक्षकांसाठी नेहमीच खास असतं, आणि ‘बेशरम रंग’मध्ये ही जादू पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळाली.

हे गाणं स्पेनमधील मल्लोर्का, कॅडिझ आणि जेरेझसारख्या सुंदर लोकेशन्सवर चित्रित करण्यात आलं आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर दीपिकाचे स्टायलिश आणि दमदार लुक्स गाण्याला वेगळीच उंची देतात. तिच्या बोल्ड पण अतिशय ग्रेसफुल डान्स मूव्ह्सनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. या गाण्याची कोरिओग्राफी वैभवी मर्चंट यांनी केली असून, दीपिकाचा आता आयकॉनिक ठरलेला हुक स्टेप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता.

Fact Check: धनुष आणि मृणाल ठाकूर यांनी केले लग्न? Viral Video मागील नेमकं सत्य काय?

‘बेशरम रंग’ला संगीत दिलं आहे प्रसिद्ध संगीतकार जोडी विशाल-शेखर यांनी. गीतकार कुमार यांनी लिहिलेल्या शब्दांना शिल्पा राव आणि कारालिसा मॉन्टेरो यांच्या आवाजाने खास रंगत दिली. बॅकिंग वोकल्समध्ये विशाल ददलानी आणि शेखर रावजियानी यांचा सहभाग होता. गाण्यातील मॉडर्न साउंडस्केप आणि स्पॅनिश व्हर्सेसमुळे या ट्रॅकला ग्लोबल अपील मिळालं. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘बेशरम रंग’ हे त्या वर्षातील सर्वात वेगाने 100 मिलियन व्ह्यूज पार करणारे बॉलीवूड गाणे ठरले. तीन वर्षांनंतरही हे गाणं प्लेलिस्ट्सवर तितक्याच दिमाखात राज्य करत आहे. दीपिका पादुकोण आणि शाहरुख खान यांच्या जोडीने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की, त्यांची केमिस्ट्री कायमच सिनेमॅटिक जादू निर्माण करते. ‘बेशरम रंग’ आजही तितकंच फ्रेश, फायर आणि मोहक वाटतं—त्याच्या टाइमलेस अपीलचा हा खरा पुरावा आहे.

Web Title: The song besharam rang is just as popular even after three years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘बेशरम रंग’ गाणं तीन वर्षांनंतरही तितकंच लोकप्रिय! ऊर्जावान संगीतामुळे हे गाणं पार्टी अँथम

‘बेशरम रंग’ गाणं तीन वर्षांनंतरही तितकंच लोकप्रिय! ऊर्जावान संगीतामुळे हे गाणं पार्टी अँथम

Jan 24, 2026 | 01:18 PM
SA20 : सनरायझर्सच्या विजयानंतर काव्या मारनचे सेलिब्रेशन इंटरनेटवर व्हायरल, पहा Video

SA20 : सनरायझर्सच्या विजयानंतर काव्या मारनचे सेलिब्रेशन इंटरनेटवर व्हायरल, पहा Video

Jan 24, 2026 | 01:17 PM
बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…

बोगस पदवीच्या आधारे 8 वर्षे नोकरी; पडताळणीही केली, फसवणूक झाल्याचे आढळताच…

Jan 24, 2026 | 01:15 PM
EPFO 3.0: PF अकाऊंट विलिनीकरणासाठी माराव्या लागणार नाहीत ऑफिसमध्ये फेऱ्या! Transfer Request ने झटक्यात होईल काम

EPFO 3.0: PF अकाऊंट विलिनीकरणासाठी माराव्या लागणार नाहीत ऑफिसमध्ये फेऱ्या! Transfer Request ने झटक्यात होईल काम

Jan 24, 2026 | 01:15 PM
“मुंब्रा हिरवे करण्याचा उद्देश राजकीयच…”, किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर Sahar Sheikh यांचा माफीनामा

“मुंब्रा हिरवे करण्याचा उद्देश राजकीयच…”, किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर Sahar Sheikh यांचा माफीनामा

Jan 24, 2026 | 01:12 PM
Crime News: चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्याची बोरमाळ लंपास; दार तोडून थेट…

Crime News: चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्याची बोरमाळ लंपास; दार तोडून थेट…

Jan 24, 2026 | 01:06 PM
Chandrapur Congress Conflict: चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये फूट… हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टचं सांगितलं

Chandrapur Congress Conflict: चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये फूट… हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टचं सांगितलं

Jan 24, 2026 | 01:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM