आज होऊनच जाऊ दे! Hero Splendor की Bajaj Platina, 1 लिटर पेट्रोलवर कोणती बाईक देते जास्त मायलेज?

भारतात Hero Splendor चा एक वेगळाच चाहता वर्ग पाह्यला मिळतो. मात्र, अनेकदा या बाईकची तुलना Bajaj Platina सोबत होत असते. मात्र, कोणीत बाईक सर्वाधिक मायलेज देते?

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:55 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात एकापेक्षा एक मायलेज बाईक
  • Hero Splendor आणि Bajaj Platina ग्राहकांच्या आवडत्या बाईक
  • कोणत्या बाईकचा मायलेज जास्त
भारतीय बाजारात Hero Splendor Plus आणि Bajaj Platina 100 या दोन सर्वाधिक लोकप्रिय आणि किफायतशीर कम्यूटर बाईक्स मानल्या जातात. जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये जास्त मायलेज देणारी बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. चला तर जाणून घेऊया या दोन्ही बाईक्समधील फरक आणि तुमच्या गरजेनुसार कोणती बाईक अधिक योग्य ठरेल.

कोणती बाईक अधिक स्वस्त?

Hero Splendor Plus ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 74,902 रुपयांपासून सुरू होते. तसेच, या बाईकची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 87,033 रुपये आहे. तर Bajaj Platina 100 ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 66,015 रुपये आहे, जी Splendor Plus पेक्षा स्वस्त आहे. त्यामुळे तुमचा बजेट मर्यादित असेल तर Platina 100 हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.

पगार 25 हजार तरी सुद्धा दारात असेल Maruti Fronx कार! 'हा' एक हिशोब आणि दरमहा भरावे लागेल फक्त 14000 रुपये

मायलेजच्या बाबतीत कोण पुढे?

Hero Splendor Plus चे कंपनीकडून सांगितलेले मायलेज सुमारे 70 किमी प्रति लिटर आहे. त्याच्या तुलनेत Bajaj Platina 100 चे क्लेम्ड मायलेज 70 ते 75 किमी प्रति लिटर इतके आहे. काही ग्राहकांच्या मते, योग्य वेगात चालवल्यास Platina 100 तुम्हाला 80 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देऊ शकते. त्यामुळे इंधन बचतीच्या बाबतीत Platina 100 थोडी अधिक फायदेशीर ठरते.

फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Hero Splendor Plus मध्ये i3S इंजिन स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, साइड स्टँड अलर्ट, पासिंग लाइट, हॅलोजन हेडलॅम्प आणि पिलियन ग्रॅबरेल यांसारखे फीचर्स मिळतात. ही बाईक 7 व्हेरिएंट्स आणि 7 रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. याची सीट हाइट 1052 मिमी असून फ्यूल टँक क्षमता 9.8 लिटर आहे.

तर Bajaj Platina 100 मध्ये राइड कंट्रोल स्विच, लांब आणि आरामदायक सीट आणि हॅलोजन हेडलॅम्प यांसारखी फीचर्स मिळतात. ही बाईक 4 रंग आणि 2 व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. Platina ची सीट हाइट 1100 मिमी असून फ्यूल टँक क्षमता 11 लिटर आहे. तसेच या बाईकचे सस्पेन्शन थोडे मऊ असल्यामुळे लांब प्रवास आणि खराब रस्त्यांवर ती अधिक आरामदायक वाटते.

चालवून चालवून शरीर थकेल पण बाईक थांबणार नाही! अशी बाईक जी फुल टॅंकवर कापेल 700 किमीपेक्षा जास्त अंतर, किंमत…

तर मग तुम्ही कोणती बाईक खरेदी करावी?

जर तुम्हाला क्लासिक डिझाइन, चांगले मायलेज, मजबूत ब्रँड व्हॅल्यू आणि सर्व्हिस नेटवर्क असलेली बाईक हवी असेल, तर Hero Splendor Plus हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. तसेच i3S सारखी आधुनिक टेक्नोलॉजी असल्यामुळे ती अधिक युजर-फ्रेंडली वाटते.

पण जर तुमचा बजेट कमी असेल, जास्त मायलेज हवे असेल, लांब आणि आरामदायक सीटची गरज असेल किंवा तुम्ही रोज लांब अंतराचा प्रवास करत असाल, तर Bajaj Platina 100 तुमच्यासाठी अधिक योग्य पर्याय ठरू शकते.

Published On: Mar 04, 2026 | 09:55 PM

