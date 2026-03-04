Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
SA Vs NZ Semi-Final: सायफर्ट-एलनच्या तुफानी फटकेबाजीने दक्षिण आफ्रिका हवालदिल, गाजवले वर्चस्व; फायनलसाठी NZ सज्ज

न्यूझीलंडच्या टिम सायफर्ट आणि फिन एलन यांच्या सलामी जोडीने संघाला शानदार सुरुवात दिली आणि अवघ्या आठ षटकांत १०० धावा केल्या. चौकार आणि षटकाराने दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला नमवले

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:56 PM
दक्षिण आफ्रिकेचे स्वप्नं पुन्हा भंगले, न्यूझीलंडने राखले वर्चस्व (फोटो सौजन्य - Instagram)

SA Vs NZ Semi-Final: सायफर्ट-एलनच्या तुफानी फटकेबाजीने आफ्रिका हवालदिल, गाजवले वर्चस्व; फायनलसाठी NZ सज्ज

  • न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिका संघावर एकतर्फी गाजवले वर्चस्व
  • टिम सायफर्ट आणि फिन एलनच्या जोडीने रडवले
  • पुन्हा एकदा दक्षिण आफ्रिकेचे स्वप्नं भंगले
कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स येथे झालेल्या आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १७० धावांचा पाठलाग सुरू केला. टिम सेफर्ट आणि फिन अॅलन यांच्या सलामी जोडीने संघाला शानदार सुरुवात करून दिली आणि केवळ आठ षटकांत १०० धावा कुटल्या. दोन्ही फलंदाज अर्धशतके झळकावून बराच वेळ क्रिझवर टिकून राहिले होते. या जोडीने ५५ बॉल्समध्ये ११७ धावांची तुफान भागीदारी केली आणि न्यूझीलंडला अत्यंत कमी षटकांमध्ये विजयाकडे कूच करून दिले. केवळ १२.५ ओव्हर्समध्ये तुफान फटकेबाजी करून न्यूझीलंडने हा सामना एकतर्फी जिंकला. एलनने या सामन्यात केवळ ३३ बॉल्समध्ये १०० धावा करत आपल्या संघाला जिंकून दिले. 

पॉवरप्लेमध्ये न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेकडून सामना पूर्णपणे हिसकावून घेतला. दक्षिण आफ्रिकेचे गोलंदाज हताश दिसत होते. त्यांना फक्त सहा षटकांतच विकेट न मिळाल्याने ८४ धावा काढाव्या लागल्या. किवी सलामीवीरांनी आधीच अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले असल्याचे दिसून आले आणि शिक्कामोर्तब होण्यासाठी एक सराव सामना खेळत असल्याचे चाहत्यांना जाणवून दिले.

Catch Or Match? सेमीफायनलमध्ये इडन मार्क्रमला ठरवले चुकीचे बाद? Umpire च्या निर्णयावर नव्या वादाला फुटले तोंड

दक्षिण आफ्रिकेचा प्रयत्न 

यापूर्वी, मार्को जॅन्सेनच्या धमाकेदार अर्धशतकामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २० षटकांत आठ बाद १६९ धावा केल्या. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत आफ्रिकन संघाची सुरुवात खराब झाली, त्यांनी डी कॉक आणि रिकेलटन यांच्या विकेट १२ धावांवर गमावल्या. त्यानंतर, डेवाल्ड ब्रेव्हिस आणि कर्णधार एडेन मार्कराम यांनी भागीदारी करून डावाला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, रॅचिनने ही भागीदारी मोडली आणि न्यूझीलंडला पाच बाद ७७ धावांवर सोडले. परंतु नंतर जॅन्सेन आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांनी भागीदारी करून संघाला अशा धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले ज्यामुळे त्यांच्या गोलंदाजांना संघर्ष करावा लागला.

एलनचे केवळ 19 बॉल्समध्ये अर्धशतक

फिन ऍलननेही आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने फक्त १९ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. टी२० विश्वचषकात न्यूझीलंडच्या कोणत्याही फलंदाजाने केलेले हे सर्वात जलद अर्धशतक आहे. पहिल्या दोन्ही ओपनर्सने अर्धशतक पूर्ण करत हा सामना न्यूझीलंडच्या बाजूने आधीच फिरवला असल्याचे दिसून आले. 

ग्लेन मॅकग्राची भविष्यवाणी, ‘या’ दोन टीमदरम्यान होणार T20 World Cup 2026 चा अंतिम सामना, घमासान असणार मॅच

न्यूझीलंडचा निर्णय उत्तम 

न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. न्यूझीलंडने दोन बदल केले, तर आफ्रिकन संघाने तीन बदल केले. या स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव संघ आहे जो विश्वचषकात अपराजित राहिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने नेहमीच टी-२० स्वरूपात न्यूझीलंडविरुद्ध वरचढ कामगिरी केली आहे.

दोन्ही संघांचे खालील प्लेइंग इलेव्हन

न्यूझीलंड प्लेइंग इलेव्हन: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोंची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन

दक्षिण आफ्रिके प्लेइंग इलेव्हन: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुविस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅनसेन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी

Published On: Mar 04, 2026 | 09:56 PM

