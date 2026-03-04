SA Vs NZ Semi-Final: सायफर्ट-एलनच्या तुफानी फटकेबाजीने दक्षिण आफ्रिका हवालदिल, गाजवले वर्चस्व; फायनलसाठी NZ सज्ज

पॉवरप्लेमध्ये न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेकडून सामना पूर्णपणे हिसकावून घेतला. दक्षिण आफ्रिकेचे गोलंदाज हताश दिसत होते. त्यांना फक्त सहा षटकांतच विकेट न मिळाल्याने ८४ धावा काढाव्या लागल्या. किवी सलामीवीरांनी आधीच अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले असल्याचे दिसून आले आणि शिक्कामोर्तब होण्यासाठी एक सराव सामना खेळत असल्याचे चाहत्यांना जाणवून दिले.
दक्षिण आफ्रिकेचा प्रयत्न
यापूर्वी, मार्को जॅन्सेनच्या धमाकेदार अर्धशतकामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २० षटकांत आठ बाद १६९ धावा केल्या. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत आफ्रिकन संघाची सुरुवात खराब झाली, त्यांनी डी कॉक आणि रिकेलटन यांच्या विकेट १२ धावांवर गमावल्या. त्यानंतर, डेवाल्ड ब्रेव्हिस आणि कर्णधार एडेन मार्कराम यांनी भागीदारी करून डावाला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, रॅचिनने ही भागीदारी मोडली आणि न्यूझीलंडला पाच बाद ७७ धावांवर सोडले. परंतु नंतर जॅन्सेन आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांनी भागीदारी करून संघाला अशा धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले ज्यामुळे त्यांच्या गोलंदाजांना संघर्ष करावा लागला.
एलनचे केवळ 19 बॉल्समध्ये अर्धशतक
फिन ऍलननेही आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने फक्त १९ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. टी२० विश्वचषकात न्यूझीलंडच्या कोणत्याही फलंदाजाने केलेले हे सर्वात जलद अर्धशतक आहे. पहिल्या दोन्ही ओपनर्सने अर्धशतक पूर्ण करत हा सामना न्यूझीलंडच्या बाजूने आधीच फिरवला असल्याचे दिसून आले.
न्यूझीलंडचा निर्णय उत्तम
न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. न्यूझीलंडने दोन बदल केले, तर आफ्रिकन संघाने तीन बदल केले. या स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव संघ आहे जो विश्वचषकात अपराजित राहिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने नेहमीच टी-२० स्वरूपात न्यूझीलंडविरुद्ध वरचढ कामगिरी केली आहे.
दोन्ही संघांचे खालील प्लेइंग इलेव्हन
न्यूझीलंड प्लेइंग इलेव्हन: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोंची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन
दक्षिण आफ्रिके प्लेइंग इलेव्हन: एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुविस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅनसेन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी