Iran US War : चीनचा माज उतरला! इराण-अमेरिका युद्धात चिनी संरक्षण यंत्रणा फोल; असा झाला ‘गेम’

एचक्यु-९ बीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान देखील ही प्रणाली प्रभाव दाखवू शकली नाही. पाकिस्तानमध्ये तैनात केलेले एचक्यु-९ बी भारतीय हल्ल्यांना रोखण्यात अपयशी ठरले. तज्ञांच्या मते, त्या संघर्षांदरम्यान पाकिस्तानची हवाई संरक्षण प्रणाली निष्क्रय करण्यात आली. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या प्रतिष्ठानांचे नुकसान झाले.
एचक्यु-९ वी ही एक चीनची लांब पल्ल्याची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे, जी रशियाच्या एस- ३०० आणि यूएस पेंट्रियट प्रणालींपासून प्रेरित असल्याचे मानले जाते. त्याची श्रेणी सुमारे २६० किलोमीटर आहे. ते ५० किमी पर्यंत उंचीवर लक्ष्यांवर हल्ला करण्यास सक्षम आहे. त्यात एकाच वेळी १०० लक्ष्यांचा मागोवा घेण्याची क्षमता देखील आहे. शिवाय, एचक्यु-९ वी प्रणालीमध्ये एकाच वेळी ६-८ लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची क्षमता आहे, तरीही ती एका वर्षात दोनदा अपयशी ठरली आहे. चीनने बीजिंग आणि दक्षिण चीन समुद्रासारख्या मोक्याच्या क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी ते तैनात केले आहे.
एचक्यु-९ बीच्या अपयशाची अनेक कारणे असू शकतात. अनेक देशांकडे अत्याधुनिक स्टील्थ विमाने आणि अचूक क्षेपणास्त्रे असल्याने ते रोखण्यात अयशस्वी ठरत असावी. इलेक्ट्रॉनिक जैमिगमुळे रडार प्रणाली कमकुवत झाली असावी. असेही तज्ञांना वाटते. नेक हल्ल्यांमुळे ओव्हरलोड झाली असावी, ज्यामुळे अपयश आले असावे. वेगवेगळ्या हवाई संरक्षण प्रणालीमधील समन्वयाचा अभाव देखील एक घटक असू शकते.
२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणमधील २० हून अधिक प्रांतांवर हल्ले झाले. इस्त्रायली आणि अमेरिकन लष्करी दलांनी राजधानी तेहरानसह अनेक संवेदनशील ठिकाणांना लक्ष्य केले. अहवालांनुसार, एचक्यु-९ बी प्रणाली तेहरान तसेच नतान्झ आणि फोडों सारख्या अणुस्थळांचे संरक्षण करण्यासाठी तैनात करण्यात आली होती, परंतु ती येणाऱ्या क्षेपणाखांना आणि ड्रोनना एका तासासाठीही रोखण्यात अवशस्वी ठरली. परिणामी, या हल्ल्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात विनाश झाला आणि शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.
