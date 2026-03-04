Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Iran US War : चीनचा माज उतरला! इराण-अमेरिका युद्धात चिनी संरक्षण यंत्रणा फोल; असा झाला ‘गेम’

इराणवरील हल्ले इस्त्रायल आणि अमेरिकेने केले असले तरी चीनला मोठा धक्का बसला आहे. हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी इराणने गेल्या वर्षी चीनकडून एचक्यु-९ बी हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी केली.

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:20 PM
China’s Defenses Falter in Iran–US War

Iran US War : चीनचा माज उतरला! इराण-अमेरिका युद्धात चिनी संरक्षण यंत्रणा फोल; असा झाला 'गेम' (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनची जगभरात मोठी नाचक्की
  • HQ-9B हवाई संरक्षण प्रणाली इराण आणि पाकिस्तानमध्ये अपयशी
  • अनेक दिशांनी झालेल्या हल्ल्यांमुळे प्रणाली ओव्हरलोड
तेहरान, नवराष्ट्र ब्यूरो : इराणवरील हल्ले इस्त्रायल आणि अमेरिकेने केले असले तरी चीनला मोठा धक्का बसला आहे. हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी इराणने गेल्या वर्षी चीनकडून एचक्यु-९ बी हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी केली. तथापि, शनिवारी इराणवर हल्ला झाला तेव्हा ही प्रणाली एक तासही इराणचे संरक्षण करू शकली नाही. यामुळे चीनची ही प्रणाली एका वर्षाच्या आत सलग दोन युद्धांमध्ये अपयशी ठरली आहे. इराणपूर्वी पाकिस्तानने देखील एचक्यु-९ बी प्रणाली तैनात केली होती, परंतु मे २०२५ मध्ये ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, ही चिनी संरक्षण प्रणाली भारतीय क्षेपणास्त्रांपुढे कुचकामी ठरली. त्यामुळे चीनची जगात मोठी नाचक्की झाली आहे.

Middle East War : १०० वेळा फोन केला, पण…; दुबईत अडकलेल्या भारतीय पर्यटकाचे हाल; काय आहे सत्य स्थिती?

पाकिस्तानमध्येही अपयशी ठरली

एचक्यु-९ बीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान देखील ही प्रणाली प्रभाव दाखवू शकली नाही. पाकिस्तानमध्ये तैनात केलेले एचक्यु-९ बी भारतीय हल्ल्यांना रोखण्यात अपयशी ठरले. तज्ञांच्या मते, त्या संघर्षांदरम्यान पाकिस्तानची हवाई संरक्षण प्रणाली निष्क्रय करण्यात आली. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या प्रतिष्ठानांचे नुकसान झाले.

एचक्यु-९ बी प्रणाली काय आहे?

एचक्यु-९ वी ही एक चीनची लांब पल्ल्याची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे, जी रशियाच्या एस- ३०० आणि यूएस पेंट्रियट प्रणालींपासून प्रेरित असल्याचे मानले जाते. त्याची श्रेणी सुमारे २६० किलोमीटर आहे. ते ५० किमी पर्यंत उंचीवर लक्ष्यांवर हल्ला करण्यास सक्षम आहे. त्यात एकाच वेळी १०० लक्ष्यांचा मागोवा घेण्याची क्षमता देखील आहे. शिवाय, एचक्यु-९ वी प्रणालीमध्ये एकाच वेळी ६-८ लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची क्षमता आहे, तरीही ती एका वर्षात दोनदा अपयशी ठरली आहे. चीनने बीजिंग आणि दक्षिण चीन समुद्रासारख्या मोक्याच्या क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी ते तैनात केले आहे.

एचक्यू-९ बी अपयशाची काय आहेत कारणे ?

एचक्यु-९ बीच्या अपयशाची अनेक कारणे असू शकतात. अनेक देशांकडे अत्याधुनिक स्टील्थ विमाने आणि अचूक क्षेपणास्त्रे असल्याने ते रोखण्यात अयशस्वी ठरत असावी. इलेक्ट्रॉनिक जैमिगमुळे रडार प्रणाली कमकुवत झाली असावी. असेही तज्ञांना वाटते. नेक हल्ल्यांमुळे ओव्हरलोड झाली असावी, ज्यामुळे अपयश आले असावे. वेगवेगळ्या हवाई संरक्षण प्रणालीमधील समन्वयाचा अभाव देखील एक घटक असू शकते.

२० प्रांतांवर हल्ले

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणमधील २० हून अधिक प्रांतांवर हल्ले झाले. इस्त्रायली आणि अमेरिकन लष्करी दलांनी राजधानी तेहरानसह अनेक संवेदनशील ठिकाणांना लक्ष्य केले. अहवालांनुसार, एचक्यु-९ बी प्रणाली तेहरान तसेच नतान्झ आणि फोडों सारख्या अणुस्थळांचे संरक्षण करण्यासाठी तैनात करण्यात आली होती, परंतु ती येणाऱ्या क्षेपणाखांना आणि ड्रोनना एका तासासाठीही रोखण्यात अवशस्वी ठरली. परिणामी, या हल्ल्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात विनाश झाला आणि शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Chinas defenses falter in iranus war hq 9b defence system

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 11:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…
1

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी
2

Israel Iran War: “नाव किंवा ठिकाण काहीही असो, खात्मा निश्चितच…”, इराणच्या नव्या सर्वोच्च नेत्याला इस्रायलची धमकी

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश
3

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश

US-Israel Iran War : इराणचे हल्ले सुरुच…! जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपनीवर पुन्हा एकदा ड्रोन हल्ला
4

US-Israel Iran War : इराणचे हल्ले सुरुच…! जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपनीवर पुन्हा एकदा ड्रोन हल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran US War : चीनचा माज उतरला! इराण-अमेरिका युद्धात चिनी संरक्षण यंत्रणा फोल; असा झाला ‘गेम’

Iran US War : चीनचा माज उतरला! इराण-अमेरिका युद्धात चिनी संरक्षण यंत्रणा फोल; असा झाला ‘गेम’

Mar 04, 2026 | 11:20 PM
SA Vs NZ Semi-Final: सायफर्ट-एलनच्या तुफानी फटकेबाजीने दक्षिण आफ्रिका हवालदिल, गाजवले वर्चस्व; फायनलसाठी NZ सज्ज

SA Vs NZ Semi-Final: सायफर्ट-एलनच्या तुफानी फटकेबाजीने दक्षिण आफ्रिका हवालदिल, गाजवले वर्चस्व; फायनलसाठी NZ सज्ज

Mar 04, 2026 | 09:56 PM
सर्जन कसे होतात? मेडिकलमध्ये व्हायायचंय पारंगत? ‘हे’ आहेत काही स्टेप्स

सर्जन कसे होतात? मेडिकलमध्ये व्हायायचंय पारंगत? ‘हे’ आहेत काही स्टेप्स

Mar 04, 2026 | 09:55 PM
आज होऊनच जाऊ दे! Hero Splendor की Bajaj Platina, 1 लिटर पेट्रोलवर कोणती बाईक देते जास्त मायलेज?

आज होऊनच जाऊ दे! Hero Splendor की Bajaj Platina, 1 लिटर पेट्रोलवर कोणती बाईक देते जास्त मायलेज?

Mar 04, 2026 | 09:55 PM
शरीरावरील टॅनिंगला रामराम! गुळाच्या सोप्या घरगुती उपायाने मिळवा नैसर्गिक उजळपणा

शरीरावरील टॅनिंगला रामराम! गुळाच्या सोप्या घरगुती उपायाने मिळवा नैसर्गिक उजळपणा

Mar 04, 2026 | 09:42 PM
पगार 25 हजार तरी सुद्धा दारात असेल Maruti Fronx कार! ‘हा’ एक हिशोब आणि दरमहा भरावे लागेल फक्त 14000 रुपये

पगार 25 हजार तरी सुद्धा दारात असेल Maruti Fronx कार! ‘हा’ एक हिशोब आणि दरमहा भरावे लागेल फक्त 14000 रुपये

Mar 04, 2026 | 09:36 PM
Catch Or Match? सेमीफायनलमध्ये इडन मार्क्रमला ठरवले चुकीचे बाद? Umpire च्या निर्णयावर नव्या वादाला फुटले तोंड

Catch Or Match? सेमीफायनलमध्ये इडन मार्क्रमला ठरवले चुकीचे बाद? Umpire च्या निर्णयावर नव्या वादाला फुटले तोंड

Mar 04, 2026 | 09:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM