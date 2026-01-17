Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

'धमाल 4' खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज! 'या' तारखेला होणार रिलीज

बॉलीवूडमधील लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझी धमालचा चौथा भाग ‘धमाल 4’ अधिकृतपणे जाहीर झाला आहे. या सिनेमात अजय देवगणसह रितेश देशमुख, अर्शद वारसी आणि तुषार कपूर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.

Updated On: Jan 17, 2026 | 08:33 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

बॉलीवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझींपैकी एक असलेली धमाल पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीस येण्यासाठी सज्ज झाली आहे. धमालचा चौथा भाग म्हणजेच ‘धमाल 4’ आता अधिकृतपणे जाहीर झाला असून, या सिनेमाच्या रिलीज डेटने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या सिनेमाबाबत चर्चा सुरू होत्या, मात्र आता प्रत्यक्षात हा सिनेमा लवकरच मोठ्या पडद्यावर धुमाकूळ घालणार आहे.

Bigg Boss Marathi 6: असा आला आणि तसा गेला! पहिल्या नॉमिनेशनमध्ये ‘हा’ स्पर्धक होणार बाद, जाणार घराबाहेर

अभिनेता अजय देवगण आपल्या हिट चित्रपटांच्या सिक्वेल्समुळे कायम चर्चेत असतो. ‘सिंघम’, ‘दृश्यम’नंतर आता तो धमाल फ्रँचायझीच्या चौथ्या भागातून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणार आहे. धमाल 4 मध्ये अजय देवगणसोबत रितेश देशमुख, अर्शद वारसी आणि तुषार कपूर हे लोकप्रिय कलाकार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या चौकडीची केमिस्ट्री हीच या फ्रँचायझीची खरी ताकद मानली जाते. निर्मात्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘धमाल 4’ हा चित्रपट १२ जून २०२६ रोजी देशभरातील सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन पुन्हा एकदा इंद्र कुमार करत असून, त्यांनी याआधीही या फ्रँचायझीचे यशस्वी दिग्दर्शन केले आहे. मूळ कलाकारांसोबतच काही नवीन चेहरेही या भागात पाहायला मिळणार आहेत, ज्यामुळे कथा आणखी रंगतदार होणार आहे.

38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

धमाल 4 मध्ये अजय देवगण, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, संजय मिश्रा आणि जावेद जाफरी हे कलाकार प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. याशिवाय ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर आणि रवी किशन यांचाही महत्त्वपूर्ण सहभाग असणार आहे.  २००७ साली प्रदर्शित झालेला धमाल हा चित्रपट नॉन-स्टॉप कॉमेडीमुळे प्रचंड गाजला होता. या सिनेमाने जगभरात सुमारे ५१.३ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. त्यानंतर २०११ मध्ये आलेल्या डबल धमालनेही बॉक्स ऑफिसवर ७१ कोटींची कमाई केली. २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेला टोटल धमाल हा तिसरा भाग तर सुपरहिट ठरला. अजय देवगण, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित आणि रितेश देशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने जगभरात अंदाजे २३२.१८ कोटी रुपयांची घवघवीत कमाई केली होती.

Published On: Jan 17, 2026 | 08:33 PM

