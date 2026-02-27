Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bank of Baroda कर्जप्रकरणी मोठी कारवाई; ED आणि CBI च्या दुहेरी कारवाईने अनिल अंबानी अडचणीत

उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध सीबीआयने नवीन एफआयआर दाखल केला आहे. हा खटला बँक ऑफ बडोदाकडून घेतलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. आरकॉम आणि त्यांच्या संलग्न कंपन्यांनी २०१३ ते २०१७ दरम्यान अंदाजे २,२२० कोटी रुपये बुडवले.

Updated On: Feb 27, 2026 | 09:43 AM
  • अनिल अंबानींवर CBI ची नवी FIR
  • २,२२० कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराचा आरोप
  • कर्ज घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर छापे
 

FIR against Anil Ambani: उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध सीबीआयने नवीन एफआयआर दाखल केला आहे. हा खटला बँक ऑफ बडोदाकडून घेतलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की आरकॉम आणि त्यांच्या संलग्न कंपन्यांनी २०१३ ते २०१७ दरम्यान बँकेला अंदाजे २,२२० कोटी रुपयांचे नुकसान केले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँक ऑफ बडोदाच्या तक्रारीनंतर हा खटला दाखल करण्यात आला.

एफआयआर दाखल झाल्यानंतर लगेचच अनिल अंबानी यांच्या परिसरात आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कार्यालयात झडती घेण्यात आली, ज्यामध्ये बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. एजन्सीचा दावा आहे की कर्जाची रक्कम बँकेच्या अटींनुसार वापरण्याऐवजी इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आली.

हे देखील वाचा: Stock Market Today: आजच्या बाजारात कोणते शेअर्स देतील नफा? तज्ज्ञांनी दिली टॉप स्टॉक्सची यादी, वाचा सविस्तर

बँकेचा आरोप आहे की आरकॉम आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेड आणि रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेडसह त्यांच्या भागीदार कंपन्यांनी एकत्रितपणे ३१,५८० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. यामध्ये बँका तसेच वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या रकमेपैकी ६,२६५ कोटी इतर बँकांकडून कर्ज फेडण्यासाठी वापरले गेले, ५,५०१ कोटी इतर संबंधित पक्षांना हस्तांतरित केले गेले आणि अंदाजे ३,००० कोटी मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवले गेले. या गुंतवणुकी लवकर परत केल्या गेल्या आणि पैसे पुढे हस्तांतरित केले गेले असाही आरोप आहे.

हे देखील वाचा: NMP 2.0 Infrastructure: अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांची मोठी घोषणा; एनएमपी २.० मधून १० लाख कोटींचे लक्ष्य

ईडीने, त्याच्या एक दिवस आधी अनिल अंबानी यांचे अबोड येथील घर जप्त केले होते. बुधवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई करत अनिल अंबानी यांचे अबोड येथील घर जप्त केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही जप्ती करण्यात आली. अबोड येथील जप्त केलेले घर ३,७१६ कोटी असल्याचे सांगितले जाते. शिवाय, आतापर्यंत अनिल अंबानी यांच्या १५,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर कारवाई करण्यात आली आहे. या दुहेरी संकटामुळे अनिल अंबानी यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहेत. भारतीय शेअर बाजारात यांचे शेअर घसरताना दिसत आहेत.

Published On: Feb 27, 2026 | 09:43 AM

