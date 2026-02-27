Marathi Bhasha Din: ‘माझा मराठीची बोलू कौतुके।’ मराठी मातीचा अभिमान आणि कुसुमाग्रजांचा वारसा; वाचा ‘या’ खास दिवसाचे महत्व

Marathi Bhasha Gaurav Din 2026 : “लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी…” या ओळी कानावर पडल्या की प्रत्येक मराठी माणसाचे हृदय अभिमानाने भरून येते. आज २७ फेब्रुवारी, म्हणजेच मराठी भाषा गौरव दिन (Marathi Bhasha Gaurav Din 2026) आजच्या दिवशी अवघा महाराष्ट्र आपल्या मायबोलीचा उत्सव साजरा करत आहे. हा दिवस केवळ कॅलेंडरवरची एक तारीख नाही, तर तो आपल्या सांस्कृतिक अस्मितेचा सोहळा आहे. प्रसिद्ध कवी, नाटककार आणि ज्ञानपीठ विजेते विष्णू वामन शिरवाडकर, ज्यांना आपण प्रेमाने ‘कुसुमाग्रज’ म्हणतो, त्यांच्या जयंतीनिमित्त हा गौरव दिन साजरा केला जातो.
वि. वा. शिरवाडकर यांनी मराठी साहित्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. त्यांच्या ‘नटसम्राट’ नाटकाने मराठी रंगभूमीवर इतिहास घडवला, तर ‘विशाखा’ सारख्या काव्यसंग्रहाने तरुणांच्या मनात क्रांतीची ज्योत पेटवली. कुसुमाग्रजांनी मराठीला केवळ बोलीभाषा न ठेवता ती ‘ज्ञानभाषा’ व्हावी, यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. त्यांच्या साहित्यातील ओज, माधुर्य आणि सामाजिक भान यामुळेच त्यांचा जन्मदिन हा ‘गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र
मराठी भाषेचा जन्म कधी झाला, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार, मराठी भाषा ही १००० वर्षांहून अधिक प्राचीन आहे. शिलाहार राजवटीतील शिलालेख याचे जिवंत पुरावे आहेत. रायगड जिल्ह्यातील अक्षी येथील १०१२ चा शिलालेख आणि दिवे येथील १०६० च्या आसपासचा ताम्रपट मराठी भाषेच्या सुरुवातीच्या खुणा दर्शवतात. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यांच्या अभंगांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज आधुनिक साहित्यापर्यंत तितक्याच दिमाखात सुरू आहे.
का मना लाविला टाळा,
का एकांताशी चाळा ,
का इतक्या उंचीवरती
ठेविल्या जपाच्या माळा ? उलघाल कशाने व्हावी
का जीवज्योत तापावी
का शुभ्र देखणा पक्षी
भासावा काळा काळा रंगात भिजुनिया पात
वाऱ्यावर झोके खात
झोक्याच्या उंचीखाली
लवलवत्या भेदक ज्वाळा –शिवानी मायमराठीच्या चरणांशी… pic.twitter.com/svl2T2xnK9 — SHIVANI GOKHALE 🚩 (@shivanigokhale) February 27, 2026
credit – social media and Twitter
आज जगात मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या ८३ दशलक्ष (८.३ कोटी) हून अधिक आहे. भारताच्या २२ अनुसूचित भाषांपैकी एक असलेली मराठी ही केवळ महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा नाही, तर ती एक समृद्ध जीवनशैली आहे. व्यापार, शिक्षण, चित्रपट, नाटक आणि इंटरनेटच्या युगातही मराठीने आपले स्वतंत्र स्थान टिकवून ठेवले आहे. मराठी भाषेची ही विविधता – मग ती अहिराणी असो, मालवणी असो वा वऱ्हाडी – तिचे सौंदर्य अधिक खुलवते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: इराणच्या उंबरठ्यावर उभं अमेरिकन ‘आरमारी’ वादळ; पण जनरल डॅनने ट्रम्पना दिली ‘अशी’ अनर्थाची सावटसूचना
मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे तरुण पिढीला आपल्या मायबोलीच्या समृद्ध वारशाची ओळख करून देणे. आजच्या डिजिटल जगात जिथे इंग्रजीचा प्रभाव वाढत आहे, तिथे आपल्या भाषेतील शब्दांची ताकद, व्याकरण आणि साहित्याचा आनंद टिकवून ठेवणे ही आपली जबाबदारी आहे. कुसुमाग्रजांनी पाहिलेले ‘मराठी ज्ञानभाषा’ होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
Ans: हा दिवस थोर मराठी कवी कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर) यांचा जन्मदिवस आहे. मराठी साहित्यातील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस गौरव दिन म्हणून साजरा होतो.
Ans: रायगड जिल्ह्यातील अक्षी (सन १०१२) आणि दिवे (सन १०६०) येथील शिलालेखांमध्ये मराठी भाषेचे सर्वात प्राचीन लिखित पुरावे आढळतात.
Ans: २७ फेब्रुवारीला 'गौरव दिन' (कुसुमाग्रज जयंती) साजरा होतो, तर १ मे (महाराष्ट्र दिन) रोजी 'राजभाषा दिन' म्हणून मराठीचा गौरव केला जातो.Marathi Bhasha Gaurav Din 2026,Kusumagraj Jayanti information in Marathi,History of Marathi Language origin,V.V. Shirwadkar contributions to Marathi literature,Why Marathi Bhasha Din is celebrated on 27 Feb,Oldest Marathi inscriptions Akshi and Dive,Significance of Marathi language in India,Marathi Bhasha Gaurav Din speech and quotes,Marathi language status and global reach,Marathi literature awards and Gyanpeeth winners,#MarathiBhashaGauravDin #Kusumagraj #MarathiPride #MyMarathi #MaharashtraCulture #MarathiLiterature #AmhiMarathi #LanguageDay #ProudMarathi #VVSirwadkar,marathi news, marathi batmya, मराठी न्यूज, मराठी बातम्या, Google news, navarashtra,viral video, viral post, viral news, video viral, viral post, ब्रेकिंग न्यूज, ताज्या जागतिक बातम्या, आंतरराष्ट्रीय बातम्या, जागतिक घडामोडी, ताज्या आंतरराष्ट्रीय बातम्या, आजच्या महत्वाच्या बातम्या, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, विदेशातील ताज्या बातम्या, जागतिक अर्थव्यवस्था बातम्या,राजकीय घडामोडी ,जागतिक बाजारभाव,आंतरराष्ट्रीय क्रीडा बातम्या,विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडी, Breaking news, Latest world news, International news headlines ,Global news updates, Current world affairs, Latest international updates, Worldwide news today,International politics news