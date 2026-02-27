Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Marathi Bhasha Din: ‘माझा मराठीची बोलू कौतुके।’ मराठी मातीचा अभिमान आणि कुसुमाग्रजांचा वारसा; वाचा ‘या’ खास दिवसाचे महत्व

Marathi Bhasha Gaurav Din: 27 फेब्रुवारी 2026 ला मराठी भाषा अभिमान दिन साजरा करण्यात येत आहे. हा दिवस प्रसिद्ध कवी विष्णू वामन शिरवाडकर, ज्यांना कुसुमाग्रज म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांचा जन्मदिवस होता.

Updated On: Feb 27, 2026 | 09:42 AM
marathi bhasha gaurav din 2026 kusumagraj jayanti history and significance

अभिमान मराठीचा! कुसुमाग्रजांच्या जयंतीनिमित्त जाणून घ्या मराठी भाषेचा १००० वर्षांचा गौरवशाली इतिहास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • कुसुमाग्रजांचा वारसा
  • ऐतिहासिक मुळे
  • जागतिक स्थान

Marathi Bhasha Gaurav Din 2026 : “लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी…” या ओळी कानावर पडल्या की प्रत्येक मराठी माणसाचे हृदय अभिमानाने भरून येते. आज २७ फेब्रुवारी, म्हणजेच मराठी भाषा गौरव दिन (Marathi Bhasha Gaurav Din 2026) आजच्या दिवशी अवघा महाराष्ट्र आपल्या मायबोलीचा उत्सव साजरा करत आहे. हा दिवस केवळ कॅलेंडरवरची एक तारीख नाही, तर तो आपल्या सांस्कृतिक अस्मितेचा सोहळा आहे. प्रसिद्ध कवी, नाटककार आणि ज्ञानपीठ विजेते विष्णू वामन शिरवाडकर, ज्यांना आपण प्रेमाने ‘कुसुमाग्रज’ म्हणतो, त्यांच्या जयंतीनिमित्त हा गौरव दिन साजरा केला जातो.

कुसुमाग्रज: मराठी साहित्यातील धगधगता सूर्य

वि. वा. शिरवाडकर यांनी मराठी साहित्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. त्यांच्या ‘नटसम्राट’ नाटकाने मराठी रंगभूमीवर इतिहास घडवला, तर ‘विशाखा’ सारख्या काव्यसंग्रहाने तरुणांच्या मनात क्रांतीची ज्योत पेटवली. कुसुमाग्रजांनी मराठीला केवळ बोलीभाषा न ठेवता ती ‘ज्ञानभाषा’ व्हावी, यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. त्यांच्या साहित्यातील ओज, माधुर्य आणि सामाजिक भान यामुळेच त्यांचा जन्मदिन हा ‘गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र

मराठी भाषेचा ऐतिहासिक प्रवास: १००० वर्षांचा वारसा

मराठी भाषेचा जन्म कधी झाला, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार, मराठी भाषा ही १००० वर्षांहून अधिक प्राचीन आहे. शिलाहार राजवटीतील शिलालेख याचे जिवंत पुरावे आहेत. रायगड जिल्ह्यातील अक्षी येथील १०१२ चा शिलालेख आणि दिवे येथील १०६० च्या आसपासचा ताम्रपट मराठी भाषेच्या सुरुवातीच्या खुणा दर्शवतात. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम यांच्या अभंगांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज आधुनिक साहित्यापर्यंत तितक्याच दिमाखात सुरू आहे.

credit – social media and Twitter

मराठीचे महत्त्व: ८ कोटी हृदयांची स्पंदने

आज जगात मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या ८३ दशलक्ष (८.३ कोटी) हून अधिक आहे. भारताच्या २२ अनुसूचित भाषांपैकी एक असलेली मराठी ही केवळ महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा नाही, तर ती एक समृद्ध जीवनशैली आहे. व्यापार, शिक्षण, चित्रपट, नाटक आणि इंटरनेटच्या युगातही मराठीने आपले स्वतंत्र स्थान टिकवून ठेवले आहे. मराठी भाषेची ही विविधता – मग ती अहिराणी असो, मालवणी असो वा वऱ्हाडी – तिचे सौंदर्य अधिक खुलवते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: इराणच्या उंबरठ्यावर उभं अमेरिकन ‘आरमारी’ वादळ; पण जनरल डॅनने ट्रम्पना दिली ‘अशी’ अनर्थाची सावटसूचना

मराठी भाषेचा उद्देश आणि भवितव्य

मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे तरुण पिढीला आपल्या मायबोलीच्या समृद्ध वारशाची ओळख करून देणे. आजच्या डिजिटल जगात जिथे इंग्रजीचा प्रभाव वाढत आहे, तिथे आपल्या भाषेतील शब्दांची ताकद, व्याकरण आणि साहित्याचा आनंद टिकवून ठेवणे ही आपली जबाबदारी आहे. कुसुमाग्रजांनी पाहिलेले ‘मराठी ज्ञानभाषा’ होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: २७ फेब्रुवारी हा दिवस 'मराठी भाषा गौरव दिन' म्हणून का साजरा करतात?

    Ans: हा दिवस थोर मराठी कवी कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर) यांचा जन्मदिवस आहे. मराठी साहित्यातील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस गौरव दिन म्हणून साजरा होतो.

  • Que: मराठी भाषेचे सर्वात जुने पुरावे कोठे आढळतात?

    Ans: रायगड जिल्ह्यातील अक्षी (सन १०१२) आणि दिवे (सन १०६०) येथील शिलालेखांमध्ये मराठी भाषेचे सर्वात प्राचीन लिखित पुरावे आढळतात.

  • Que: मराठी भाषा गौरव दिन आणि मराठी राजभाषा दिन यात काय फरक आहे?

    Ans: २७ फेब्रुवारीला 'गौरव दिन' (कुसुमाग्रज जयंती) साजरा होतो, तर १ मे (महाराष्ट्र दिन) रोजी 'राजभाषा दिन' म्हणून मराठीचा गौरव केला जातो.Marathi Bhasha Gaurav Din 2026,Kusumagraj Jayanti information in Marathi,History of Marathi Language origin,V.V. Shirwadkar contributions to Marathi literature,Why Marathi Bhasha Din is celebrated on 27 Feb,Oldest Marathi inscriptions Akshi and Dive,Significance of Marathi language in India,Marathi Bhasha Gaurav Din speech and quotes,Marathi language status and global reach,Marathi literature awards and Gyanpeeth winners,#MarathiBhashaGauravDin #Kusumagraj #MarathiPride #MyMarathi #MaharashtraCulture #MarathiLiterature #AmhiMarathi #LanguageDay #ProudMarathi #VVSirwadkar,marathi news, marathi batmya, मराठी न्यूज, मराठी बातम्या, Google news, navarashtra,viral video, viral post, viral news, video viral, viral post, ब्रेकिंग न्यूज, ताज्या जागतिक बातम्या, आंतरराष्ट्रीय बातम्या, जागतिक घडामोडी, ताज्या आंतरराष्ट्रीय बातम्या, आजच्या महत्वाच्या बातम्या, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, विदेशातील ताज्या बातम्या, जागतिक अर्थव्यवस्था बातम्या,राजकीय घडामोडी ,जागतिक बाजारभाव,आंतरराष्ट्रीय क्रीडा बातम्या,विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडी, Breaking news, Latest world news, International news headlines ,Global news updates, Current world affairs, Latest international updates, Worldwide news today,International politics news

Web Title: Marathi bhasha gaurav din 2026 kusumagraj jayanti history and significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 09:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Active Volcano: आगीच्या नद्या आणि धगधगता लावा! जगातील ‘हे’ 5 सर्वात धोकादायक ज्वालामुखी; जिथे चढण्यासाठी लागते वाघाचे काळीज
1

Active Volcano: आगीच्या नद्या आणि धगधगता लावा! जगातील ‘हे’ 5 सर्वात धोकादायक ज्वालामुखी; जिथे चढण्यासाठी लागते वाघाचे काळीज

Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व
2

Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

युरेका! आता एक दोन नव्हे तर 10 वर्षांच्या मान्सूनचा अंदाज शक्य; IITM ची ‘ही’ प्रणाली चर्चेत
3

युरेका! आता एक दोन नव्हे तर 10 वर्षांच्या मान्सूनचा अंदाज शक्य; IITM ची ‘ही’ प्रणाली चर्चेत

World Understanding and Peace Day: जागतिक शांतता आणि भारताची भूमिका! ‘वसुधैव कुटुंबकम’चा संदेश देणारा 23 फेब्रुवारीचा हा खास दिवस
4

World Understanding and Peace Day: जागतिक शांतता आणि भारताची भूमिका! ‘वसुधैव कुटुंबकम’चा संदेश देणारा 23 फेब्रुवारीचा हा खास दिवस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Marathi Bhasha Din: ‘माझा मराठीची बोलू कौतुके।’ मराठी मातीचा अभिमान आणि कुसुमाग्रजांचा वारसा; वाचा ‘या’ खास दिवसाचे महत्व

Marathi Bhasha Din: ‘माझा मराठीची बोलू कौतुके।’ मराठी मातीचा अभिमान आणि कुसुमाग्रजांचा वारसा; वाचा ‘या’ खास दिवसाचे महत्व

Feb 27, 2026 | 09:42 AM
Pune-Nashik Railwayचा मार्ग बदलणार! GMRT ‘बफर झोन’मुळे केंद्र सरकारचा मूळ आराखड्याला नकार

Pune-Nashik Railwayचा मार्ग बदलणार! GMRT ‘बफर झोन’मुळे केंद्र सरकारचा मूळ आराखड्याला नकार

Feb 27, 2026 | 09:39 AM
Holi 2026: संकासूर कोण आहे? का आहे एवढा मान, जाणून घ्या संकासूराची कथा

Holi 2026: संकासूर कोण आहे? का आहे एवढा मान, जाणून घ्या संकासूराची कथा

Feb 27, 2026 | 09:32 AM
भाजी खायला आवडत नाही? मग घरी बनवा ‘पालकाची चपाती’, रंगाने आकर्षित अन् आरोग्याला पौष्टिक

भाजी खायला आवडत नाही? मग घरी बनवा ‘पालकाची चपाती’, रंगाने आकर्षित अन् आरोग्याला पौष्टिक

Feb 27, 2026 | 09:30 AM
IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

Feb 27, 2026 | 09:28 AM
70 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मिळणार 10 लाखांपर्यंत उपचार; ‘आयुष्मान वय वंदना’ योजना ठरतीये फायद्याची…

70 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मिळणार 10 लाखांपर्यंत उपचार; ‘आयुष्मान वय वंदना’ योजना ठरतीये फायद्याची…

Feb 27, 2026 | 09:16 AM
IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना जिंकूनही कर्णधार सुर्या खुश नाही! उघड केली भारतीय संघाची मोठी चूक…

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना जिंकूनही कर्णधार सुर्या खुश नाही! उघड केली भारतीय संघाची मोठी चूक…

Feb 27, 2026 | 09:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM