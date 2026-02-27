चित्रपटावरील वाद आणि बॉक्स ऑफिसवरील आकडे नेहमीच चर्चेत असतात. परंतु “द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड” या चित्रपटाचा वाद आता तिकीट काउंटरपासून कोर्टरूमपर्यंत गेला आहे. हा चित्रपट आज, शुक्रवार, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. परंतु, केरळ उच्च न्यायालयाने या आध्यात्मिक सिक्वेलवर १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती लागू केली आहे. चित्रपटाचे अॅडव्हान्स बुकिंग आधीच झाले होते, परंतु न्यायालयाच्या आदेशाने सर्व काही स्थगित केले आहे.
१५ दिवसांची स्थगिती का लागू करण्यात आली?
“द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड” विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की चित्रपटाचा विषय आणि त्याचे प्रदर्शन सांप्रदायिक तणाव निर्माण करू शकते आणि सार्वजनिक शांतता बिघडू शकते. हे युक्तिवाद गांभीर्याने घेत, न्यायालयाने आता पुढील १५ दिवसांसाठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती दिली आहे. याचा अर्थ असा की या काळात चित्रपट कोणत्याही थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार नाही. हा निर्णय चित्रपटाच्या निर्मात्यांसाठी मोठा धक्का आहे.
चित्रपटाचे आधीच अॅडव्हान्स बुकिंग झाले आहे
मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, कायदेशीर अडचणी येण्यापूर्वीच चित्रपटाचे अॅडव्हान्स बुकिंग सुरू झाले होते आणि बुक माय शो (BMS) वर ५,००० तिकिटांच्या प्री-सेलसह त्याने बॉक्स ऑफिसवर प्रवास सुरू केला होता. आता, चित्रपटावर स्थगिती आल्यामुळे, अॅडव्हान्स बुकिंग रद्द केली जाऊ शकते किंवा तिकिटांचे परतफेड जारी केले जाऊ शकते. यामुळे चित्रपटाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
Bigg Boss Marathi 6 : टोळी फुटली! अनुश्री झाली टीममधून बाहेर, म्हणाली “मी आता टोळी सोडतेय…”
‘द केरळ स्टोरी २’ वाद का निर्माण होत आहे
‘द केरळ स्टोरी २’ चा टीझर ३० जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला. तेव्हापासून हा चित्रपट वादात सापडला आहे. टीझरमध्ये तीन हिंदू मुलींची (उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा आणि अदिती भाटिया) कहाणी दाखवण्यात आली आहे ज्यांचे जीवन प्रेमप्रकरणाने घडवले आहे, ज्यामुळे त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा कट उघडकीस येतो. टीझरमध्ये हिजाब परिधान केलेल्या मुली, त्यांच्या वेदना व्यक्त करताना दिसत आहेत आणि शेवटी, “आम्ही हे आता सहन करणार नाही… आम्ही लढू.” अशी घोषणा ऐकू येते. टीझरची सुरुवात एका धाडसी दाव्याने होते. “२५ वर्षांत, भारत एक इस्लामिक राज्य बनेल.” या संवादामुळे चित्रपटाचा वाद आणखी वाढला आहे. या टीझरमधील आणखी एक दृश्य चर्चेचा विषय बनला आहे, ते म्हणजे मुख्य अभिनेत्रीला तिच्या सासरच्यांनी जबरदस्तीने गोमांस खायला घालताना दाखवले आहे. टीझरमध्ये तिचा पती तिचे हात घट्ट धरून ठेवतो, तिचे नाकही धरतो आणि जबरदस्तीने तिला गोमांस खायला घालतो असे दाखवले आहे.
‘द केरळ स्टोरी २’ विरोधात याचिका दाखल
‘द केरळ स्टोरी २’ चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतर, श्रीदेवी नंबूदिरी नावाच्या एका जीवशास्त्रज्ञाने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शन आणि सार्वजनिक प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची किंवा न्यायालयाने ठरवलेल्या वेळेत प्रदर्शन पी ३ पुनरावलोकन याचिकेवर विचार करण्याची आणि तोपर्यंत चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की चित्रपटात “संपूर्ण राज्याची कोणत्याही आधाराशिवाय बदनामी करणारी दुर्भावनापूर्ण आणि क्लिच केलेली विधाने आहेत.”
त्यात पुढे म्हटले आहे की, “चित्रपट केरळ आणि त्याच्या लोकांना उर्वरित भारतापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करतो. शिवाय, शीर्षक जाणूनबुजून लेखक किंवा दिग्दर्शकाच्या मोठ्या प्रमाणात काल्पनिक भीतींना वास्तविक म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. याचिकाकर्ता लेखक-चित्रपट निर्मात्याच्या त्याच्या भीती, खऱ्या असोत किंवा काल्पनिक असोत, व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात नसला तरी, तो किंवा ती केरळ किंवा संपूर्ण राज्यावर त्या भीती खोट्या पद्धतीने मांडू शकत नाही.”
केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘द केरळ स्टोरी २’ला प्रोपोगंडा म्हटले
केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनीही चित्रपटाला तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे, हा चित्रपट प्रोपोगंडा आणि धर्मनिरपेक्षतेला धोका असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, “द्वेष पसरवणाऱ्या ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाच्या सिक्वेलच्या प्रदर्शनाबाबतच्या बातम्या गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत. पहिल्या भागात दाखवण्यात आलेला जातीय अजेंडा आणि उघड खोटेपणा पूर्णपणे समजून घेत केरळने पुन्हा एकदा धर्मनिरपेक्षतेला कलंकित करण्याच्या या प्रयत्नावर बहिष्कार टाकला आहे.”
महेश बाबू स्टारर ‘वाराणसी’मधील महत्त्वाचे सीन कसे झाले शूट? काय म्हणाले एस. एस. राजामौली? जाणून घ्या
चित्रपट निर्मात्यांनी काय म्हटले?
चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की हा चित्रपट राज्याविरुद्ध नाही. निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांनी पूर्वी म्हटले होते की, “आम्ही केरळच्या मागे नाही आहोत. केरळ हा देवाचा स्वतःचा देश आहे… आम्हाला वाटते की या राज्यातून हे दुष्टपण लवकरात लवकर संपावे.” ते पुढे म्हणाले, “काही लोकांनी पहिल्या चित्रपटावर टीका केली आणि म्हटले की ३२,००० चा आकडा चुकीचा आहे. आम्ही या आकड्याबद्दल YouTube वर एक व्हिडिओ बनवला, जो अजूनही उपलब्ध आहे. आम्ही नावे जोडली आणि आकडे दाखवले. सरकारकडे आमच्यापेक्षा जास्त आकडे असू शकतात, परंतु चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून आम्हाला कोणतीही कठोर कारवाई झाल्याचे ऐकायला मिळालेले नाही.”