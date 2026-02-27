Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Pune Crime Bloody Dispute Over Rs 20 In Pimpri Friend Stabs Friend In The Neck Accused Arrested From Latur

Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

Pimpri-Chinchwadमध्ये 20 रुपयांच्या उधारीवरून मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार केल्याची घटना घडली. रविंद्र गायकवाड गंभीर जखमी असून आरोपी सत्यजित कांबळेला लातूरमधून अटक करण्यात आली.

Feb 27, 2026 | 09:51 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • 20 रुपयांच्या किरकोळ वादातून जीवघेणा हल्ला.
  • जखमी तरुणावर महापालिका रुग्णालयात उपचार सुरू.
  • फरार आरोपीला लातूरमधून अटक; पोलिस तपास सुरू.
पुणे: पुण्याच्या पिंपरी चिंचवडमधून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. फक्त २० रुपयांसाठी मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत मित्र गंभीर जखमी झाला आहे. रवींद्र ज्ञानेश्वर गायकवाड असं जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर सत्यजित उर्फ सोन्या कांबळे असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी त्याला लातूरमधून अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

रवींद्र गायकवाड आणि सत्यजित कांबळे हे एकमेकांच्या ओळखीचे होते. बुधवारी रात्री सव्वा आठच्या सुमारास दोघांमध्ये २० रुपयांवरून वाद झाला. ‘माझे तुझ्याकडे 20 रुपये उधार आहेत’,असं म्हणत सत्यजितने रवींद्रच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार केला. या हल्ल्यात रवींद्र गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु असून प्रकृती गंभीर आहे.

Kalyan crime: ‘आमच्याकडे काय बघतोस?’ म्हणत विद्यार्थ्यावर प्राणघातक चाकूहल्ला; परिसरात दहशत

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी धाव घेत तपासाची चक्रे फिरवली. या हल्ल्यानंतर आरोपी सत्यजित हा फरार झाला होता. फरार झालेल्या आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांचे पथक लातूर येथे रवाना झाले आणि अवघ्या काही तासांत पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्या. केवळ २० रुपयांवरून झालेल्या या हत्येच्या प्रयत्नांच्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पुण्यात खळबळ! दोन लाखांसाठी तरुणानेच रचला स्वतःच्या अपहरणाचा बनाव

आपण आता पर्यंत अनेक घटना पाहिल्या आहेत. ज्यामधे अपहरण करून पैसे मागितले जातात. घरातील लहान मुलांच किवा पैसे थकीत असतील तर घरातील कोणाच तरी अपहरण झाल्याच्या आपण तक्रारी पाहिल्या आहेत. मात्र पुण्यात अशी घटना वाढली आहे. ज्याने तुम्ही सुद्धा चक्रावून जाल कारण त्याने दोन लाख रुपयांसाठी चक्क स्वतःच अपहरण झाल्याच सांगितल आणि थेट भावाला आणि बापाला मेल केला आणि अपहरण केल्याची तक्रार केली. तुमचा मुलगा जर तुम्हाला जिवंत हवा असेल तर तुम्हाला दोन लाख रुपय द्यावे लागतील. असा धमकीचा मेल त्याने केला आणि त्या नंतर तो उत्तर प्रदेशला निघून गेला. बापाला आलेला मेल पाहता त्यांनी थेट बाणेर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि तक्रार दिली मात्र जे बाहेर सत्य आल ते मात्र धक्कादायक होत.

Mumbai Crime: गरम इस्त्रीचे चटके, काठीने मारहाण अन्..; 9 वर्षांच्या मुलावर जन्मदात्या वडिलांकडून अमानुष छळ

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पिंपरी-चिंचवड परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय होते?

    Ans: 20 रुपयांच्या उधारीवरून दोघांमध्ये वाद झाला आणि हल्ला झाला.

  • Que: आरोपीला कशी अटक झाली?

    Ans: हल्ल्यानंतर आरोपी फरार झाला होता; पोलिसांनी लातूरमध्ये जाऊन त्याला अटक केली.

Feb 27, 2026 | 09:51 AM

