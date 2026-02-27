Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

काय घडलं नेमकं?
रवींद्र गायकवाड आणि सत्यजित कांबळे हे एकमेकांच्या ओळखीचे होते. बुधवारी रात्री सव्वा आठच्या सुमारास दोघांमध्ये २० रुपयांवरून वाद झाला. ‘माझे तुझ्याकडे 20 रुपये उधार आहेत’,असं म्हणत सत्यजितने रवींद्रच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार केला. या हल्ल्यात रवींद्र गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु असून प्रकृती गंभीर आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी धाव घेत तपासाची चक्रे फिरवली. या हल्ल्यानंतर आरोपी सत्यजित हा फरार झाला होता. फरार झालेल्या आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांचे पथक लातूर येथे रवाना झाले आणि अवघ्या काही तासांत पोलिसांनी त्याला बेड्या ठोकल्या. केवळ २० रुपयांवरून झालेल्या या हत्येच्या प्रयत्नांच्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Ans: पिंपरी-चिंचवड परिसरात ही घटना घडली.
Ans: 20 रुपयांच्या उधारीवरून दोघांमध्ये वाद झाला आणि हल्ला झाला.
Ans: हल्ल्यानंतर आरोपी फरार झाला होता; पोलिसांनी लातूरमध्ये जाऊन त्याला अटक केली.