काँग्रेस राज्यसभेसाठी शरद पवारांना धक्का देणार? काँग्रेसकडून ‘या’ नावाची चर्चा सुरु

मुंबई : राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त झाल्या आहेत. यातील एका जागेसाठी महाविकास आघाडी म्हणून शरद पवार यांचे नाव राष्ट्रवादीकडून पुढे केले जात आहे. मात्र, आता या सात जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसने कोणत्याही स्थितीत एक जागा मिळवण्यावर भर दिला आहे. त्यानुसार, काँग्रेसकडून माजी प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचे नाव समोर आले आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाची साथ घेऊन शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला महाविकास आघाडीच्या बाहेर ठेवण्याचा नवा फॉर्म्युला तयार केला जात असल्याचे समजते. विधानसभेतील संख्याबळानुसार, महाविकास आघाडीला एकाच जागेवर समाधान मानावे लागणार आहे. शिवसेना ठाकरे गट २०, काँग्रेस १६ आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट दहा असे संख्याबळ आहे. भाजपकडून सहा जागांसाठी प्रयत्न होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सातव्या जागेसाठी करिश्मा केला जातो का? याकडेही लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, महिनाभरापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यातील राजकीय समीकरण बदलण्याची चर्चा सुरू झाली. शरद पवार यांचा गट अजित पवार गटात विलीन करण्याचे वारे वाहू लागले होते. मात्र, आता त्यास ब्रेक लागले आहेत. ही स्थिती असली तरी, शरद पवार यांच्या ऐवजी काँग्रेसने उमेदवार देण्यावर भर दिल्याचे समजते. यास ठाकरे गटाकडूनही बऱ्यापैकी समर्थन असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाला बाहेर ठेवून नवा उमेदवार देण्याचे प्रयत्न चालले आहेत.
शरद पवारांनी ऐनवेळी माघार घेतल्यास…
शरद पवार यांनी ऐनवेळी माघार घेत पक्षाच्या इतराला संधी दिल्यास अडचण होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी खबरदारी म्हणून काँग्रेसने दिल्लीत बळ वाढवण्याचे मनसुबे आखले आहेत. यासाठी ठाकरे सेनेसोबत अन्य एका उमेदवाराची मदत घेण्यात येणार आहे.
विधान परिषद की विरोधी पक्षनेते…
काँग्रेस-शिवसेनेच्या फॉर्म्युल्यानुसार अनुक्रमे राज्यसभा व विधान परिषद असा समझोता होण्याचे संकेत आहेत. मात्र, यात उभय सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत अद्याप चर्चा झाली नसल्याचे समजते.
भाजपकडून इच्छुकांचेही प्रयत्न
भाजपकडून इच्छुकांची यादी दिल्लीला गेली आहे. यानंतरही संधी मिळावी यासाठी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, माजी खासदार अशोक नेते आणि नवनीत राणा यांचे जोरदार प्रयत्न चालले आहेत. गेल्यावेळी अमरावती विभागातून डॉ. अनिल बोंडे यांना संधी दिल्याने आता पूर्व विदर्भातील इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
