38 व्या वर्षी ‘बबिता जी’ करणार विदेशी व्यक्तीसोबत लग्न? कोरियन अभिनेत्यावर क्रश; नवऱ्याच्या अटींचा खुलासा

तारक मेहता का उल्टा चष्मा" मधील बबिता जी म्हणजेच मुनमुन दत्ता हिने अलिकडेच एका मुलाखतीत तिच्या लग्नाबद्दल खुलासा केला आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 07:17 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बबिता जीची भूमिका करणारी मुनमुन दत्ता हिचे पात्र इतके लोकप्रिय झाले की चाहते तिला आवडते मानतात. मुनमुन तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलच्या मीडिया रिपोर्ट्स आणि अफवांवर क्वचितच प्रतिक्रिया देते. दरम्यान, तिने अलीकडेच रणवीर इलाहाबादियाच्या पॉडकास्टवर पहिल्यांदाच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि लग्नाबद्दल उघडपणे बोली आहे. या मुलाखती दरम्यान ति काय म्हणाली पाहुया…

खरं तर, पॉडकास्ट दरम्यान मुनमुनला विचारण्यात आले की तिला लग्न करायचे आहे का. तिने सांगितले की तिला प्रेम आवडते, पण लग्नाबद्दल अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तिने पुढे म्हटले की जर तिच्या नशिबात लग्न लिहिले असेल तर ते नक्कीच होईल. मुनमुन स्वतःला लग्नाच्या मागे न धावणारी स्त्री मानते.

तिने असेही सांगितले की लहानपणापासूनच तिला तिचा नवरा कसा असावा किंवा तिचे लग्न कसे असावे याबद्दल कधीही स्वप्न पडले नव्हते. मुनमुनने पुरुषांबद्दलच्या तिच्या आवडीनिवडीही सांगितल्या. तिने सांगितले की पुरूष देखणा, बुद्धिमान, चांगले संवाद कौशल्य असलेला आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर असावा.

मुनमुन म्हणाली की तिला आजकाल कोरियन कलाकार खूप आवडतात आणि तिचा क्रश आहे. जेव्हा तिला विचारले गेले की ती परदेशी पुरुषाशी लग्न करेल का, तेव्हा तिने हो म्हटले. तिने सांगितले की तिचे परदेशी पुरुषांशी चांगले संबंध आहेत. परदेशात जन्मलेले आणि वाढलेले लोक महिलांशी अधिक सभ्यतेने वागतात आणि त्यांचा दृष्टिकोन व्यापक असतो.

मुनमुन दत्ताने स्पष्ट केले की ती कोणत्याही भारतीय पुरूषाला चुकीचे मानत नाही. तिचे चांगले मित्रही आहेत जे महिलांचा आदर करतात. पण, प्रत्येकजण असा नसतो, म्हणून कधीकधी तिला परदेशी पुरूषांचा दृष्टिकोन अधिक आकर्षक वाटतो. या मुलाखतीत मुनमुनने प्रेम आणि लग्नाबद्दलचे तिचे विचार अत्यंत प्रामाणिकपणे मांडले, ज्यामुळे चाहत्यांना तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची अधिक प्रशंसा झाली आहे.

