Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Amalaki Ekadashi 2026 Taking Tulsi Remedies Brings Positive Changes In Life

Amalaki Ekadashi: आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे करा ‘हे’ उपाय, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

रंगभरी एकादशीला आमलकी एकादशी असे देखील म्हटले जाते. या दिवशी तुळशीच्या संबंधित काही उपाय करणे फायदेशीर मानले जाते. आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 27, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • आमलकी एकादशी कधी आहे
  • आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीच्या संबंधित उपाय
  • तुळशीचे उपाय करण्याचे महत्त्व
 

 

आज फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्ष एकादशी आहे ज्याला आमलकी आणि रंगभरी एकादशी असेही म्हणतात. रंगभरी एकादशी भगवान शिवाच्या नगरी काशीमध्ये होळीची सुरुवात दर्शवते. या दिवशी भगवान विष्णू, भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांची पूजा केली जाते. एकादशी असल्याने, या दिवशी भगवान विष्णूंना समर्पित उपवास देखील पाळला जातो. तुळशीच्या संबंधित उपाय केल्याने व्यवसायात, वैवाहिक जीवनात येणाऱ्या समस्या दूर होतात.

या दिवशी उपवास आणि भगवान विष्णूंची पूजा केल्याने जीवनात आनंद येतो. शास्त्रांमध्ये तुळशीमातेशी संबंधित काही विशेष विधींचे वर्णन देखील करण्यात आलेले आहे. हे व्रत पाळल्याने व्यक्तीला जीवनामध्ये अपेक्षित यश मिळते, असे मानले जाते. मात्र एकादशीच्या दिवशी तुळशीला पाणी अर्पण करणे आणि त्याची पाने तोडणे निषिद्ध आहे. आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या

एकादशीच्या दिवशी करा हे उपाय

तुपाचा दिवा लावणे

एकादशीच्या दिवशी संध्याकाळी तुळशीच्या झाडाजवळ 11 तुपाचे दिवे लावा आणि “महाप्रसाद जननी” मंत्राचा 11 वेळा जप करा. यामुळे प्रत्येक संकट टळेल.

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

टिळा लावणे

तुळशीच्या मुळापासून मातीचा टिळा लावा. यामुळे आत्मविश्वास आणि ऊर्जा वाढते.

विष्णू आणि देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद

तुळशीला लाल रंगांचे वस्त्र अर्पण करा. यामुळे भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी दोघांचेही आशीर्वाद तुमच्यावर राहतील. घरात समृद्धी नांदते.

मंत्रांचा जप

तुळशीच्या झाडाजवळ बसून “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या मंत्राचा 108 वेळा जप करा. यामुळे तुमची सर्व इच्छा पूर्ण होईल.

हे अर्पण करा

गाईच्या दुधात तुळशीच्या कळ्या मिसळा आणि ते भगवान विष्णूला अर्पण करा. यामुळे तुमच्या घरामध्ये सुख आणि समृद्धी नांदेल.

नकारात्मकता दूर होणे

एका भांड्यात गंगाजल घ्या, त्यात वाळलेली तुळशीची पाने घाला आणि ते घरभर शिंपडा. यामुळे नकारात्मकता दूर होईल.

वैवाहिक जीवनातील अडथळे दूर होणे

तुळशीच्या झाडाजवळ बसून तुलसी नमस्तक पठण करा. यामुळे वैवाहिक जीवनातील अडथळे दूर होतात.

Holi 2026: संकासूर कोण आहे? का आहे एवढा मान, जाणून घ्या संकासूराची कथा

दान करण्याचे महत्त्व

मंदिरात तुळशीच्या कळ्या दान करणे खूप पुण्यपूर्ण मानले जाते आणि त्यामुळे तुमच्या करिअर आणि व्यवसायातील अडथळे दूर होतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आमलकी एकादशीला तुळशीचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: आमलकी एकादशीच्या दिवशी विष्णू यांची विशेष पूजा केली जाते. तुळस ही भगवान विष्णूंना अत्यंत प्रिय मानली जाते, त्यामुळे या दिवशी तुळशीची पूजा केल्यास अधिक पुण्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: या दिवशी तुळशीसमोर कोणता उपाय करावा?

    Ans: सकाळी स्नान करून तुळशीला स्वच्छ पाणी अर्पण करावे आणि तिला हळद-कुंकू लावावे. संध्याकाळी तुळशीसमोर तुपाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते.

  • Que: या उपायांचे फायदे काय मानले जातात?

    Ans: घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढते, आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत, मानसिक शांती लाभते, कुटुंबात सुख-समृद्धी वाढते

Web Title: Amalaki ekadashi 2026 taking tulsi remedies brings positive changes in life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holi 2026: संकासूर कोण आहे? का आहे एवढा मान, जाणून घ्या संकासूराची कथा
1

Holi 2026: संकासूर कोण आहे? का आहे एवढा मान, जाणून घ्या संकासूराची कथा

zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा
2

zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप
4

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amalaki Ekadashi: आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे करा ‘हे’ उपाय, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Amalaki Ekadashi: आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे करा ‘हे’ उपाय, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Feb 27, 2026 | 10:00 AM
The Kerala Story 2 आज होणार नाही प्रदर्शित? अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगनंतर कोर्टाचा १५ दिवसांचा स्थगिती आदेश

The Kerala Story 2 आज होणार नाही प्रदर्शित? अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगनंतर कोर्टाचा १५ दिवसांचा स्थगिती आदेश

Feb 27, 2026 | 09:54 AM
Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

Feb 27, 2026 | 09:51 AM
काँग्रेस राज्यसभेसाठी शरद पवारांना धक्का देणार? काँग्रेसकडून ‘या’ नावाची चर्चा सुरु

काँग्रेस राज्यसभेसाठी शरद पवारांना धक्का देणार? काँग्रेसकडून ‘या’ नावाची चर्चा सुरु

Feb 27, 2026 | 09:48 AM
Bank of Baroda कर्जप्रकरणी मोठी कारवाई; ED आणि CBI च्या दुहेरी कारवाईने अनिल अंबानी अडचणीत

Bank of Baroda कर्जप्रकरणी मोठी कारवाई; ED आणि CBI च्या दुहेरी कारवाईने अनिल अंबानी अडचणीत

Feb 27, 2026 | 09:43 AM
Marathi Bhasha Din: ‘माझा मराठीची बोलू कौतुके।’ मराठी मातीचा अभिमान आणि कुसुमाग्रजांचा वारसा; वाचा ‘या’ खास दिवसाचे महत्व

Marathi Bhasha Din: ‘माझा मराठीची बोलू कौतुके।’ मराठी मातीचा अभिमान आणि कुसुमाग्रजांचा वारसा; वाचा ‘या’ खास दिवसाचे महत्व

Feb 27, 2026 | 09:42 AM
Pune-Nashik Railwayचा मार्ग बदलणार! GMRT ‘बफर झोन’मुळे केंद्र सरकारचा मूळ आराखड्याला नकार

Pune-Nashik Railwayचा मार्ग बदलणार! GMRT ‘बफर झोन’मुळे केंद्र सरकारचा मूळ आराखड्याला नकार

Feb 27, 2026 | 09:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM