Amalaki Ekadashi: आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे करा ‘हे’ उपाय, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

आज फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्ष एकादशी आहे ज्याला आमलकी आणि रंगभरी एकादशी असेही म्हणतात. रंगभरी एकादशी भगवान शिवाच्या नगरी काशीमध्ये होळीची सुरुवात दर्शवते. या दिवशी भगवान विष्णू, भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांची पूजा केली जाते. एकादशी असल्याने, या दिवशी भगवान विष्णूंना समर्पित उपवास देखील पाळला जातो. तुळशीच्या संबंधित उपाय केल्याने व्यवसायात, वैवाहिक जीवनात येणाऱ्या समस्या दूर होतात.
या दिवशी उपवास आणि भगवान विष्णूंची पूजा केल्याने जीवनात आनंद येतो. शास्त्रांमध्ये तुळशीमातेशी संबंधित काही विशेष विधींचे वर्णन देखील करण्यात आलेले आहे. हे व्रत पाळल्याने व्यक्तीला जीवनामध्ये अपेक्षित यश मिळते, असे मानले जाते. मात्र एकादशीच्या दिवशी तुळशीला पाणी अर्पण करणे आणि त्याची पाने तोडणे निषिद्ध आहे. आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या
एकादशीच्या दिवशी संध्याकाळी तुळशीच्या झाडाजवळ 11 तुपाचे दिवे लावा आणि “महाप्रसाद जननी” मंत्राचा 11 वेळा जप करा. यामुळे प्रत्येक संकट टळेल.
तुळशीच्या मुळापासून मातीचा टिळा लावा. यामुळे आत्मविश्वास आणि ऊर्जा वाढते.
तुळशीला लाल रंगांचे वस्त्र अर्पण करा. यामुळे भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी दोघांचेही आशीर्वाद तुमच्यावर राहतील. घरात समृद्धी नांदते.
तुळशीच्या झाडाजवळ बसून “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या मंत्राचा 108 वेळा जप करा. यामुळे तुमची सर्व इच्छा पूर्ण होईल.
गाईच्या दुधात तुळशीच्या कळ्या मिसळा आणि ते भगवान विष्णूला अर्पण करा. यामुळे तुमच्या घरामध्ये सुख आणि समृद्धी नांदेल.
एका भांड्यात गंगाजल घ्या, त्यात वाळलेली तुळशीची पाने घाला आणि ते घरभर शिंपडा. यामुळे नकारात्मकता दूर होईल.
तुळशीच्या झाडाजवळ बसून तुलसी नमस्तक पठण करा. यामुळे वैवाहिक जीवनातील अडथळे दूर होतात.
मंदिरात तुळशीच्या कळ्या दान करणे खूप पुण्यपूर्ण मानले जाते आणि त्यामुळे तुमच्या करिअर आणि व्यवसायातील अडथळे दूर होतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: आमलकी एकादशीच्या दिवशी विष्णू यांची विशेष पूजा केली जाते. तुळस ही भगवान विष्णूंना अत्यंत प्रिय मानली जाते, त्यामुळे या दिवशी तुळशीची पूजा केल्यास अधिक पुण्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: सकाळी स्नान करून तुळशीला स्वच्छ पाणी अर्पण करावे आणि तिला हळद-कुंकू लावावे. संध्याकाळी तुळशीसमोर तुपाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते.
Ans: घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढते, आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत, मानसिक शांती लाभते, कुटुंबात सुख-समृद्धी वाढते