पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सर्वच स्त्रिया कॉटनची साडी नेसण्यास जास्त प्राधान्य देतात. कॉटनच्या साड्या अतिशय आरामदायी आणि सहज कुठेही नेसू जाता येतात. त्यातील जगभरात लोकप्रिय असलेली कलमकारी साडी. कॉटन आणि सिल्कच्या कलमकारी साडीची सगळीकडे मोठी क्रेझ निर्माण झाली आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील ३००० वर्षांहून अधिक जुनी, नैसर्गिक रंगांनी हाताने रंगवलेली आणि ब्लॉक प्रिंट असलेल्या कलमकारी साडीला प्राचीन इतिहास लाभला आहे. या साडीवर पौराणिक कथा, निसर्ग, आणि प्राणी-पक्ष्यांची चित्रे, बांबूच्या पेनाचा वापर, सुती व रेशमी कपड्यांवरील नैसर्गिक रंगांचा वापर करून तयार केली जाते. चला तर जाणून घेऊयात कलमकारी साडीची खास वैशिष्ट्य. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:40 PM
पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

1 / 5 कलमकारी साडी नेसल्यानंतर अतिशय उठावदार आणि स्टायलिश दिसते. याशिवाय कलमकारी साडी वजनाने खूप हलकी आणि नेसायला आरामदायी आहे. उन्हाळयात कॉटनच्या साड्या नेसण्यास जास्त प्राधान्य दिले जाते.

कलमकारी साडी नेसल्यानंतर अतिशय उठावदार आणि स्टायलिश दिसते. याशिवाय कलमकारी साडी वजनाने खूप हलकी आणि नेसायला आरामदायी आहे. उन्हाळयात कॉटनच्या साड्या नेसण्यास जास्त प्राधान्य दिले जाते.

2 / 5 कलमकारी साड्यांमध्ये वनस्पतींपासून बनवलेले रंग वापरले जातात. ज्यामध्ये माती आणि नैसर्गिक सौम्य रंग मिक्स केले जातात. कलमकारी म्हणजे

कलमकारी साड्यांमध्ये वनस्पतींपासून बनवलेले रंग वापरले जातात. ज्यामध्ये माती आणि नैसर्गिक सौम्य रंग मिक्स केले जातात. कलमकारी म्हणजे "पेन-वर्क". श्रीकालहस्ती शैलीत बांबूच्या पेनाचा वापर करून हाताने नक्षी काढलेले नक्षीकाम.

3 / 5 कलमकारी साडीवर रामायण, महाभारत यांसारख्या पौराणिक कथा, जीवनाचे झाड, फुले, पक्षी आणि प्राणी यांचे बारकावे हाताने काढले जाते. यामुळे साडी खूपच सुंदर दिसते.

कलमकारी साडीवर रामायण, महाभारत यांसारख्या पौराणिक कथा, जीवनाचे झाड, फुले, पक्षी आणि प्राणी यांचे बारकावे हाताने काढले जाते. यामुळे साडी खूपच सुंदर दिसते.

4 / 5 साडी तयार करण्यासाठी लागणारा कापूस म्हशीच्या दुधात आणि पिवळ्या रंगासाठी हळद, लाल रंगासाठी डाळिंबाची साल इत्यादी मध्य भिजवला जातो, ज्यामुळे साडीवर कुठेही रंग पसरत नाही. पण अस्सल कलामकारी साडीवर हाताने काम केल्यामुळे रंग थोडे पसरलेले असू शकतात.

साडी तयार करण्यासाठी लागणारा कापूस म्हशीच्या दुधात आणि पिवळ्या रंगासाठी हळद, लाल रंगासाठी डाळिंबाची साल इत्यादी मध्य भिजवला जातो, ज्यामुळे साडीवर कुठेही रंग पसरत नाही. पण अस्सल कलामकारी साडीवर हाताने काम केल्यामुळे रंग थोडे पसरलेले असू शकतात.

5 / 5 बाजारात अनेक वेगवेगळ्या रंगाच्या कलमकारी साड्या उपलब्ध आहेत. या साड्यांची किंमत २ हजारांपासून आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यातील कोणत्याही कार्यक्रमासाठी तुम्ही कलमकारी साड्यांची खरेदी करू शकता.

बाजारात अनेक वेगवेगळ्या रंगाच्या कलमकारी साड्या उपलब्ध आहेत. या साड्यांची किंमत २ हजारांपासून आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यातील कोणत्याही कार्यक्रमासाठी तुम्ही कलमकारी साड्यांची खरेदी करू शकता.

Published On: Mar 09, 2026 | 03:40 PM

