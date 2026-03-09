पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सर्वच स्त्रिया कॉटनची साडी नेसण्यास जास्त प्राधान्य देतात. कॉटनच्या साड्या अतिशय आरामदायी आणि सहज कुठेही नेसू जाता येतात. त्यातील जगभरात लोकप्रिय असलेली कलमकारी साडी. कॉटन आणि सिल्कच्या कलमकारी साडीची सगळीकडे मोठी क्रेझ निर्माण झाली आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील ३००० वर्षांहून अधिक जुनी, नैसर्गिक रंगांनी हाताने रंगवलेली आणि ब्लॉक प्रिंट असलेल्या कलमकारी साडीला प्राचीन इतिहास लाभला आहे. या साडीवर पौराणिक कथा, निसर्ग, आणि प्राणी-पक्ष्यांची चित्रे, बांबूच्या पेनाचा वापर, सुती व रेशमी कपड्यांवरील नैसर्गिक रंगांचा वापर करून तयार केली जाते. चला तर जाणून घेऊयात कलमकारी साडीची खास वैशिष्ट्य. (फोटो सौजन्य – pinterest)