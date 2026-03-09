Pune Crime: पुणेमध्ये धक्कादायक प्रकार! सासरकडून छळ, गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्याचा पतीवर आरोप

माळशेज घाटात प्रवाशाकडूनच Uber ड्रायव्हरची निर्घृण हत्या; तपासातून धक्कादायक कारण समोर
नवऱ्याच मोबाईल दुकान बायकोच्या नावाने काढल होत दुकान
अमित शिंदे यांचं मोबाईल च दुकान आहे. या मध्ये महिला ही अकाउंटट म्हणून काम पाहायचीत. मात्र कामावर पण तिला सतत टारगेट करण्यात आल आणि तिचा अपमान केला जायचा. तिच्या नावाने बँक अकाऊंट काढण्यात आल होत. त्याचा वापर हा व्यवसायासाठी केला जायचा. घरात सातत्याने छळ होत असल्याने तिने अखेर पोलीस ठाणे गाठलं आणि पतीच्या विरोधात तिने तक्रार दाखल केली आहे.
नवऱ्याचे होते दुसऱ्या सोबत संबंध
महिलेला आपल्या नवऱ्यावर संशय होता. त्याचे इतर महिलेसोबत संबंध होते. त्यावरून ती सतत त्याला प्रश्न विचारत होती. मात्र त्याचा राग मनात धरून तो सतत तिला मारहाण करायचा. २०२३ साली त्याने बायकोला वेगळ्या गोळ्या दिल्या होत्या. त्या गोळ्या खावून तिचा गर्भपात झाला. या सगळ्या त्रासाला बायको कंटाळली होती. कुटुंबात वाद एवढा विकोपाला गेला की शेवटी तिने तक्रार दाखल केली आहे. मुलीच्या कुटुंबाला पण धमक्या देण्यात आल्या. आता रामनगर पोलीस अधिक चा तपास करत आहेत. चार जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: ही घटना पुणे शहरातील वारजे परिसरात घडली.
Ans: महिलेने पती अमित शिंदे तसेच सासू, दीर आणि इतर नातेवाईकांवर मानसिक छळ आणि गर्भपात घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे.
Ans: पोलिसांनी चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.