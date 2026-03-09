Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

हिंदू धर्मामध्ये नवरात्रीचा सण अत्यंत पवित्र आणि शक्तिशाली मानला जातो. या नऊ दिवसांत देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते आणि देवीच्या सन्मानार्थ भक्त उपवास करतात. असे मानले जाते की या काळात केलेल्या प्रार्थना आणि उपायांमुळे जीवनात आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा येते. पंचांगानुसार, चैत्र नवरात्रीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्चपासून होत आहे आणि नवरात्रीची समाप्ती शुक्रवार, 27 मार्च रोजी होणार आहे. या नऊ दिवसांत, देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, नवरात्रीच्या काळात तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ हे उपाय केल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि आनंद आणि समृद्धी येते. चैत्र नवरात्रीमध्ये मुख्य दरवाजाजवळ कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या
नवरात्रीच्या काळात घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर हळद किंवा कुंकू लावलेले स्वस्तिक काढणे खूप शुभ मानले जाते. हिंदू धर्मात स्वस्तिक हे सौभाग्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. असे केल्याने घरात दुर्गेचा आशीर्वाद राहतो आणि नकारात्मक शक्तींना प्रवेश करण्यापासून रोखले जाते, असे मानले जाते.
नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी घराच्या मुख्य दारावर आंबा किंवा अशोक पानांची माळ लावणे शुभ मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा येते आणि देवी-देवतांचे आशीर्वाद मिळतात. या प्रथेमुळे आनंद आणि समृद्धी देखील मिळते.
नवरात्रीत घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर लाल चुनरी किंवा कलावा बांधणे देखील शुभ मानले जाते. लाल रंग हा दुर्गा देवीचा आवडता रंग मानला जातो. असे केल्याने घरामध्ये दुर्गे देवीचा आशीर्वाद राहतो आणि कुटुंबातील सदस्यांना जीवनातील त्रासांपासून मुक्तता मिळते.
नवरात्रीच्या नऊ दिवसांसाठी दररोज संध्याकाळी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर तुपाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा येते आणि नकारात्मक शक्ती दूर राहतात. यामुळे घरात आनंद, शांती आणि समृद्धीचे वातावरण निर्माण होते.
नवरात्रीच्या काळात घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर रांगोळी काढणे खूप शुभ मानले जाते. ते देवी लक्ष्मी आणि देवी दुर्गेच्या आशीर्वादाचे प्रतीक मानले जाते. यामुळे घरात पवित्र आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण होते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: चैत्र महिन्यात येणाऱ्या नवरात्रीला चैत्र नवरात्री म्हणतात. या 9 दिवसांत देवीच्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. हा उत्सव दुर्गा मातेला समर्पित असतो.
Ans: नियमित दुर्गा सप्तशतीचे पठण, घरात अखंड दिवा लावणे, गरीबांना अन्नदान करणे आणि देवीला लाल फुले अर्पण करणे हे उपाय शुभ मानले जातात.
Ans: हिंदू धर्मानुसार या दिवसांत देवी शक्तीची विशेष कृपा मिळते. भक्तीभावाने पूजा केल्यास सुख, समृद्धी आणि यश मिळते असे मानले जाते.