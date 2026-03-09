Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Chaitra Navratri 2026 Follow These Remedies For 9 Days During Chaitra Navratri The Problem Will Go Away

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

चैत्र नवरात्र सुरु होईला काही दिवस शिल्लक आहे. यावेळी देवीच्या विविध रुपांची पूजा केली जाते. या दिवशी देवीची पूजा केल्याने सुख समृद्धी येते, असे मानले जाते. चैत्र नवरात्रीमध्ये कोणते उपाय करायचे, जाणून घ्या

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • चैत्र नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून होत आहे
  • चैत्र नवरात्रीमध्ये करा हे उपाय
  • हे उपाय केल्याने समस्या होतील दूर
 

हिंदू धर्मामध्ये नवरात्रीचा सण अत्यंत पवित्र आणि शक्तिशाली मानला जातो. या नऊ दिवसांत देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते आणि देवीच्या सन्मानार्थ भक्त उपवास करतात. असे मानले जाते की या काळात केलेल्या प्रार्थना आणि उपायांमुळे जीवनात आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा येते. पंचांगानुसार, चैत्र नवरात्रीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्चपासून होत आहे आणि नवरात्रीची समाप्ती शुक्रवार, 27 मार्च रोजी होणार आहे. या नऊ दिवसांत, देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, नवरात्रीच्या काळात तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ हे उपाय केल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि आनंद आणि समृद्धी येते. चैत्र नवरात्रीमध्ये मुख्य दरवाजाजवळ कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या

हे उपाय करा

मुख्य दरवाजावर स्वस्तिक चिन्ह तयार करा

नवरात्रीच्या काळात घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर हळद किंवा कुंकू लावलेले स्वस्तिक काढणे खूप शुभ मानले जाते. हिंदू धर्मात स्वस्तिक हे सौभाग्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. असे केल्याने घरात दुर्गेचा आशीर्वाद राहतो आणि नकारात्मक शक्तींना प्रवेश करण्यापासून रोखले जाते, असे मानले जाते.

Mahabharat : महाभारतातील तो योद्धा ज्याचा शापच ठरला त्याच्या जीवनातील मोठा वरदान

आंबा किंवा अशोकाचे तोरण

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी घराच्या मुख्य दारावर आंबा किंवा अशोक पानांची माळ लावणे शुभ मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा येते आणि देवी-देवतांचे आशीर्वाद मिळतात. या प्रथेमुळे आनंद आणि समृद्धी देखील मिळते.

लाल चुनरी किंवा कलावा बांधा

नवरात्रीत घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर लाल चुनरी किंवा कलावा बांधणे देखील शुभ मानले जाते. लाल रंग हा दुर्गा देवीचा आवडता रंग मानला जातो. असे केल्याने घरामध्ये दुर्गे देवीचा आशीर्वाद राहतो आणि कुटुंबातील सदस्यांना जीवनातील त्रासांपासून मुक्तता मिळते.

दिवा लावण्यासाठी उपाय

नवरात्रीच्या नऊ दिवसांसाठी दररोज संध्याकाळी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर तुपाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा येते आणि नकारात्मक शक्ती दूर राहतात. यामुळे घरात आनंद, शांती आणि समृद्धीचे वातावरण निर्माण होते.

Pradosh Vrat 2026: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

रांगोळी काढणे देखील असते शुभ

नवरात्रीच्या काळात घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर रांगोळी काढणे खूप शुभ मानले जाते. ते देवी लक्ष्मी आणि देवी दुर्गेच्या आशीर्वादाचे प्रतीक मानले जाते. यामुळे घरात पवित्र आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चैत्र नवरात्री म्हणजे काय?

    Ans: चैत्र महिन्यात येणाऱ्या नवरात्रीला चैत्र नवरात्री म्हणतात. या 9 दिवसांत देवीच्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. हा उत्सव दुर्गा मातेला समर्पित असतो.

  • Que: नवरात्रीमध्ये कोणते उपाय केल्याने अडचणी दूर होतात?

    Ans: नियमित दुर्गा सप्तशतीचे पठण, घरात अखंड दिवा लावणे, गरीबांना अन्नदान करणे आणि देवीला लाल फुले अर्पण करणे हे उपाय शुभ मानले जातात.

  • Que: चैत्र नवरात्रीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: हिंदू धर्मानुसार या दिवसांत देवी शक्तीची विशेष कृपा मिळते. भक्तीभावाने पूजा केल्यास सुख, समृद्धी आणि यश मिळते असे मानले जाते.

Web Title: Chaitra navratri 2026 follow these remedies for 9 days during chaitra navratri the problem will go away

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pradosh Vrat 2026: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
1

Pradosh Vrat 2026: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा
2

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
3

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Grah Gochar: 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
4

Grah Gochar: 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

Mar 09, 2026 | 03:40 PM
पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

Mar 09, 2026 | 03:40 PM
Pune Crime: पुणेमध्ये धक्कादायक प्रकार! सासरकडून छळ, गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्याचा पतीवर आरोप

Pune Crime: पुणेमध्ये धक्कादायक प्रकार! सासरकडून छळ, गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्याचा पतीवर आरोप

Mar 09, 2026 | 03:37 PM
माळशेज घाटात प्रवाशाकडूनच Uber ड्रायव्हरची निर्घृण हत्या; तपासातून धक्कादायक कारण समोर

माळशेज घाटात प्रवाशाकडूनच Uber ड्रायव्हरची निर्घृण हत्या; तपासातून धक्कादायक कारण समोर

Mar 09, 2026 | 03:33 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
प्रीमियम डिझाईन आणि बॅटरीचा पॉवरहाऊस! Realme C83 5G चे जबरदस्त फीचर्स फक्त १३,४९९ रुपयांपासून सुरू!

प्रीमियम डिझाईन आणि बॅटरीचा पॉवरहाऊस! Realme C83 5G चे जबरदस्त फीचर्स फक्त १३,४९९ रुपयांपासून सुरू!

Mar 09, 2026 | 03:20 PM
Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ

Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ

Mar 09, 2026 | 03:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM