Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • An Uber Driver Was Brutally Murdered By A Passenger At Malshej Ghat

माळशेज घाटात प्रवाशाकडूनच Uber ड्रायव्हरची निर्घृण हत्या; तपासातून धक्कादायक कारण समोर

टिटवाळा येथून जुन्नरला जाण्यासाठी उबेर कार बुक करून मध्ये बसल्यानंतर चालकाचा निर्घृण खून करणाऱ्या आरोपीला ओतूर पोलिसांनी शिताफीने अटक केली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:33 PM
माळशेज घाटात प्रवाशाकडूनच Uber ड्रायव्हरची निर्घृण हत्या; तपासातून धक्कादायक कारण समोर

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

​ओतूर/मनोहर हिंगणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागात गुन्हेगारीच्या घटना घडत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. टिटवाळा येथून जुन्नरला जाण्यासाठी उबेर कार बुक करून मध्ये बसल्यानंतर चालकाचा निर्घृण खून करणाऱ्या आरोपीला ओतूर पोलिसांनी शिताफीने अटक केली आहे. आदर्श चंद्रकांत भालेराव (वय २१, रा. टिटवाळा, जि. ठाणे) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून, या घटनेत नासीर अहम्मद सलामतुल्ला अन्सारी (वय २६, रा. ऐरोली, नवी मुंबई) या चालकाचा मृत्यू झाला आहे.

 

​दिनांक ५ मार्च २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास आरोपी आदर्श भालेराव याने टिटवाळा येथून जुन्नरला जाण्यासाठी नासीर अन्सारी यांची ‘इर्टिगा’ कार (क्र. MH 03 DV 6403) उबेर ॲपद्वारे बुक केली होती. माळशेज घाटमार्गे प्रवास करत असताना सितेवाडी (ता. जुन्नर) गावच्या हद्दीतील गणेशखिंड घाटात ही घटना घडली आहे. नासीर अन्सारी बेपत्ता झाल्याने त्यांच्या भावाने ओतूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. ७ मार्च रोजी गणेशखिंड घाटात एका तरुणाचा मृतदेह आढळल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. उबेर कंपनीकडून मिळालेली माहिती आणि कारचे जीपीएस लोकेशन तपासले असता, कार जुन्नरला न जाता पुन्हा टिटवाळ्याच्या दिशेने गेल्याचे दिसून आले. ठाणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपासाच्या आधारे आदर्श भालेराव याला ताब्यात घेतले असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

​आरोपीने दिलेल्या कबुलीनुसार, गणेशखिंड घाटात लघुशंकेसाठी गाडी थांबवली असता चालक नासीर आणि आरोपी यांच्यात पैशांवरून वाद झाला. चालकाने चाकूने धमकावल्याचा दावा आरोपीने केला आहे. या झटापटीत आरोपीने नासीरच्या हातातील चाकू हिसकावून त्याच्या मानेवर खोलवर वार केले. नासीरचा जागीच मृत्यू झाल्यानंतर आरोपीने त्याचा मृतदेह सिमेंटच्या कठड्यावरून खाली फेकून दिला आणि कार घेऊन पुन्हा टिटवाळ्याच्या दिशेने पसार झाला. ही कार त्याने टिटवाळा-गोवेली दरम्यान सोडून दिली होती.

दरम्यान ​पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओतूर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी लहू थाटे, पीएसआय संदीप आमणे, पोलीस हवालदार नरेंद्र गोराणे, नामदेव बांबळे, बाळशिराम भवारी, देविदाव खेडकर, भरत सुर्यवंशी, आणि त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. दरम्यान न्यायालयाने आरोपीला १२ मार्च २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

Web Title: An uber driver was brutally murdered by a passenger at malshej ghat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 03:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक; प्लॉटच्या नावाखाली सहा जणांनी लावला चुना
1

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षकाची १.३३ कोटींची फसवणूक; प्लॉटच्या नावाखाली सहा जणांनी लावला चुना

चलो निकलो यहा से! रत्नागिरी पोलिसांची मोठी कारवाई; बांग्लादेशी महिलेला केली अटक
2

चलो निकलो यहा से! रत्नागिरी पोलिसांची मोठी कारवाई; बांग्लादेशी महिलेला केली अटक

Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 
3

Crime News: रत्नागिरीत खैराच्या अवैध वाहतुकीवर कारवाई; 11 लाखांचा माल जप्त 

DTC च्या अनियंत्रित बसने थेट 3 जणांना उडवले; जमावाने थेट आगच लावली अन्…, Video Viral
4

DTC च्या अनियंत्रित बसने थेट 3 जणांना उडवले; जमावाने थेट आगच लावली अन्…, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
माळशेज घाटात प्रवाशाकडूनच Uber ड्रायव्हरची निर्घृण हत्या; तपासातून धक्कादायक कारण समोर

माळशेज घाटात प्रवाशाकडूनच Uber ड्रायव्हरची निर्घृण हत्या; तपासातून धक्कादायक कारण समोर

Mar 09, 2026 | 03:33 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
प्रीमियम डिझाईन आणि बॅटरीचा पॉवरहाऊस! Realme C83 5G चे जबरदस्त फीचर्स फक्त १३,४९९ रुपयांपासून सुरू!

प्रीमियम डिझाईन आणि बॅटरीचा पॉवरहाऊस! Realme C83 5G चे जबरदस्त फीचर्स फक्त १३,४९९ रुपयांपासून सुरू!

Mar 09, 2026 | 03:20 PM
Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ

Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ

Mar 09, 2026 | 03:19 PM
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात प्रकरणाची चर्चा 3 दिवस पुढे ढकलली; राष्ट्रवादीचे नेते नाराज

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात प्रकरणाची चर्चा 3 दिवस पुढे ढकलली; राष्ट्रवादीचे नेते नाराज

Mar 09, 2026 | 03:19 PM
जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला! म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार ; थरारक VIDEO VIRAL

जंगलाच्या राजाचा माजच उतरला! म्हशीने एकाच धडकीत सिंहाच्या टोळीला केलं गार ; थरारक VIDEO VIRAL

Mar 09, 2026 | 03:19 PM
Amitabh Bachchan यांनी का पाहिला नाही T20 वर्ल्डकप फायनल? जिंकल्या नंतर बिग बींनी उघड केलं ‘अनोख्या युक्तीचे’ रहस्य!

Amitabh Bachchan यांनी का पाहिला नाही T20 वर्ल्डकप फायनल? जिंकल्या नंतर बिग बींनी उघड केलं ‘अनोख्या युक्तीचे’ रहस्य!

Mar 09, 2026 | 03:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM