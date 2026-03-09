Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ

सध्या उन्हाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून 38 ते 40 अंश सेल्सिअस पारा तापमानाने गाठला आहे. त्यामुळे एकंदरीतच या ऊन्हाचा फटका मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांना बसला असून पिकांची होरपळ चालू आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:23 PM
Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ

फोटो सौजन्य: गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • ऊन्हामुळे शेतीला फटका;
  • तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ
मंचर :  सध्या उन्हाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून 38 ते 40 अंश सेल्सिअस पारा तापमानाने गाठला आहे. त्यामुळे एकंदरीतच या ऊन्हाचा फटका मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांना बसला असून पिकांची होरपळ चालू आहे. चार दिवसाला शेती पिकांना पाणी देऊनही पिके जोमदार येत नसल्याने उष्णतेमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.अनेक धरणे व कालवे यामुळे या जिल्ह्यातील शेती बागायती झाली आहे. शेतीमध्ये तरकारी पिके, वेगवेगळी पिके शेतकरी घेत असतो. या पिकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चांगले आर्थिक उत्पन्न होत असते.

बाजार भाव काही वेळा कमी असल्यामुळे खर्चही निघत नाही. पण सध्या ऊन्हाचा फटका शेती पिकांना बसत असून मोठ्या प्रमाणावर उन पडत असल्याने शेती पिके होरपळ आहेत. ज्या पिकांना आठ ते नऊ दिवसांनी पाणी मिळते ती पिके वाळून चालली आहेत. चार ते पाच दिवसाला पाणी देणारी पिके बऱ्यापैकी हिरवी आहेत. एकंदरीतच पिकांना चौथ्या दिवशी प्रचंड उष्णतेमुळे पाणी द्यावे लागत आहे. त्यातही जमिनीची प्रतवारी पाहन हे पाण्याचे प्रमाण कमी जास्त होते. मुरमाड शेतातील पिकांना दोन-तीन दिवसाला पाणी देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे एकंदरीत शेतातील पिके व पाणी याचा ताळमेळ घालावा लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आपले काही क्षेत्र पडीक ठेवले असून पाण्याच्या नियोजनानुसार शेती पिकांचे प्रमाण कमी केले आहे.

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

35 अंश असणारे तापमान आता 38 ते 40 अंशावर गेले आहे. त्यामुळे ऊन्हाचा फटका शेती पिकांना मोठ्या प्रमाणात बसत असून सध्या शेती पिकांची मोठ्या प्रमाणावर होरपळ होत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
– श्वेताताई ढोबळे, सदस्या पंचायत समिती आंबेगाव तालुका.

66 सध्या मोठ्या प्रमाणावर पडणारे उन हा मोठा प्रश्न बनला असून पर्यावरणाचा झालेला हास याला कारणीभूत आहे. सध्या शहरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेली वृक्ष तोड, सिमेटचा अतिवापर, मोठ्या इमारती, ग्रामीण भागातही वृक्षतोड, रस्ते, घरे व अनेक विकास कामांसाठी होत आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी होऊन वातावरणात मोठे बदल झाले आहेत. त्यासाठी झाडे लावणे आणि जगविणे महत्वाचे आहे.
– संदीप टेमकर, उद्योजक निरगुडसर,

चाकणला प्लॅस्टिकबंदीचा फज्जा, बाजारपेठेत कॅरीबॅगचा सुळसुळाट; कठोर कारवाईची मागणी

 

 

Web Title: Pune news agriculture hit by heatwave crops suffer due to rise in temperature

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 03:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग
1

महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग

स्वयंपाकघरात उतरली ‘तिघी’ची टीम; ‘तिखट मीठ फूड्स’ क्लाऊड किचनसोबत अनोखा उपक्रम
2

स्वयंपाकघरात उतरली ‘तिघी’ची टीम; ‘तिखट मीठ फूड्स’ क्लाऊड किचनसोबत अनोखा उपक्रम

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?
3

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

PMC News : ‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची जोरदार फिल्डींग; 10 जागांसाठी तब्बल ‘इतके’ जण रांगेत
4

PMC News : ‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची जोरदार फिल्डींग; 10 जागांसाठी तब्बल ‘इतके’ जण रांगेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

18 मार्चला Audi-Tesla चे धाबे दणाणार! BMW च्या ‘या’ कारची एंट्री होणार; मिळणार प्रीमियम फीचर्स

Mar 09, 2026 | 03:56 PM
Middle East War : युद्धामुळे श्रीमंतांची पळता भुई! ओमानने खाजगी विमानांवर घातली बंदी

Middle East War : युद्धामुळे श्रीमंतांची पळता भुई! ओमानने खाजगी विमानांवर घातली बंदी

Mar 09, 2026 | 03:56 PM
Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

Randeep Hooda ने चाहत्यांना केलं खुश; पत्नी सोबतचे रोमँटिक मॅटरनिटी फोटोशूट व्हायरल, लवकरच करणार छोट्या पाहुण्याचं स्वागत

Mar 09, 2026 | 03:49 PM
BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

BMC मध्ये पारदर्शकतेचे नवे पर्व! मुंबईसाठी भाजपचा १०० दिवसांचा ‘२० सूत्रीय’ कार्यक्रम; मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आदेश

Mar 09, 2026 | 03:49 PM
‘धर्म पाहून काम दिलं जात नाही’; सलीम मर्चंट यांनी आता ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर साधला निशाणा, म्हणाले…

‘धर्म पाहून काम दिलं जात नाही’; सलीम मर्चंट यांनी आता ए.आर. रहमानच्या वक्तव्यावर साधला निशाणा, म्हणाले…

Mar 09, 2026 | 03:44 PM
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

Mar 09, 2026 | 03:40 PM
पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

पारंपरिक कलेचा अप्रतिम संगम! जाणून घ्या कलमकारी साडीच्या सौंदर्याची खास वैशिष्ट्य

Mar 09, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM