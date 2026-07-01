प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केवळ अंडीच नाहीतर ‘या’ शाहाकारी पदार्थांचा करा आहारात समावेश, राहाल कायमच हेल्दी

कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता आणि शरीरसंबंधित गंभीर आजारांमुळे काहीवेळा प्रोटीनची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशावेळी आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचा समावेश करण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. प्रथिनांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर थकवा, अशक्तपणा आणि हाडांमध्ये वेदना वाढून आरोग्य बिघडून जाते. प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी नेहमीच मांसाहारी पदार्थ किंवा अंडी खाल्ली जातात. पण शाहाकारी लोकांना प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी काय खावे सुचत नाही. चला तर जाणून घेऊया प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत. (फोटो सौजन्य – istock)