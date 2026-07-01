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प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केवळ अंडीच नाहीतर ‘या’ शाहाकारी पदार्थांचा करा आहारात समावेश, राहाल कायमच हेल्दी

कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता आणि शरीरसंबंधित गंभीर आजारांमुळे काहीवेळा प्रोटीनची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशावेळी आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचा समावेश करण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. प्रथिनांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर थकवा, अशक्तपणा आणि हाडांमध्ये वेदना वाढून आरोग्य बिघडून जाते. प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी नेहमीच मांसाहारी पदार्थ किंवा अंडी खाल्ली जातात. पण शाहाकारी लोकांना प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी काय खावे सुचत नाही. चला तर जाणून घेऊया प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jul 01, 2026 | 11:00 AM
प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केवळ अंडीच नाहीतर 'या' शाहाकारी पदार्थांचा करा आहारात समावेश

प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केवळ अंडीच नाहीतर 'या' शाहाकारी पदार्थांचा करा आहारात समावेश

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1 / 5 काळे चणे किंवा काबुली चण्यांचा आहारात समावेश करावा. चण्यांचा वापर करून सॅलड, भाजी किंवा इतर पदार्थ बनवू शकता. चण्यांमध्ये असलेले आवश्यक पोषक घटक पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतात.

काळे चणे किंवा काबुली चण्यांचा आहारात समावेश करावा. चण्यांचा वापर करून सॅलड, भाजी किंवा इतर पदार्थ बनवू शकता. चण्यांमध्ये असलेले आवश्यक पोषक घटक पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतात.

2 / 5 किनोवाला सुपरफूड असे म्हंटले जाते. 1000 ग्रॅम किनोवा खाल्ल्याने शरीराला सुमारे 14 ग्रॅम प्रथिने मिळतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात किनोवाचा समावेश करावा.

किनोवाला सुपरफूड असे म्हंटले जाते. 1000 ग्रॅम किनोवा खाल्ल्याने शरीराला सुमारे 14 ग्रॅम प्रथिने मिळतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात किनोवाचा समावेश करावा.

3 / 5 भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिनांसोबतच, जस्त, लोह, मॅग्नेशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे नियमित एक चमचा भोपळ्याच्या बियांचे सेवन करावे.

भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिनांसोबतच, जस्त, लोह, मॅग्नेशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे नियमित एक चमचा भोपळ्याच्या बियांचे सेवन करावे.

4 / 5 १०० ग्रॅम पनीरमधून सुमारे १४ ते १८ ग्रॅम दर्जेदार प्रथिने शरीराला मिळतात. त्यामुळे आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा जेवणामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने पनीरचे सेवन करावे.

१०० ग्रॅम पनीरमधून सुमारे १४ ते १८ ग्रॅम दर्जेदार प्रथिने शरीराला मिळतात. त्यामुळे आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा जेवणामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने पनीरचे सेवन करावे.

5 / 5 दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या डाळींचा समावेश केला जातो. डाळींमध्ये असलेले फायबर आणि आवश्यक पोषक घटक सहज पचन होण्यास मदत होते. याशिवाय अर्धा कप शिजवलेल्या डाळींमधून शरीराला सुमारे 8 ते 9 ग्रॅम प्रथिने मिळतात.

दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या डाळींचा समावेश केला जातो. डाळींमध्ये असलेले फायबर आणि आवश्यक पोषक घटक सहज पचन होण्यास मदत होते. याशिवाय अर्धा कप शिजवलेल्या डाळींमधून शरीराला सुमारे 8 ते 9 ग्रॅम प्रथिने मिळतात.

Web Title: Add these protein rich vegetarian foods to your diet to overcome protein deficiency and stay healthy

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Published On: Jul 01, 2026 | 11:00 AM

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