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विमानतळावर वापरली जाणारी ही पाच महत्त्वाची वाहने तुम्हाला माहित आहेत का? आत्ताच जाणून घ्या

आपल्याला माहितीय कि ऑटोमोबाईल क्षेत्र हे फक्त रस्त्यांवरील वाहनांपुरतेच मर्यादित नाहीये. खाणकाम उद्योगात, सैन्य दलांत, विमानतळावर बऱ्याच जागी वेगवेगळ्या अशा वाहनांचा वापर केला जातो. विमानतळावरील अशी काही वाहने सामान्य रस्त्यावरील वाहनांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असतात. उच्च टॉर्क, विशेष सुरक्षा प्रणाली, हायड्रॉलिक तंत्रज्ञान आणि कठोर कार्यक्षमतेच्या निकषांमुळे ही वाहने ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट उदाहरण मानली जातात. विमानतळाचे सुरळीत संचालन या विशेष वाहनांशिवाय अशक्य आहे .विमानतळावर वापरल्या जाणाऱ्या अशाच काही वाहनांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.

Updated On: Jun 05, 2026 | 07:58 PM
विमानतळावर वापरली जाणारी ही पाच महत्त्वाची वाहने तुम्हाला माहित आहेत का? आत्ताच जाणून घ्या
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2 / 10 कॅटरिंग हाय-लिफ्ट ट्रक (Catering High-Lift Truck)- विमानातील अन्नपदार्थ आणि पेये चढवण्यासाठी हे वाहन वापरले जाते. त्याचा मागील भाग हायड्रॉलिक प्रणालीद्वारे विमानाच्या दरवाजाच्या उंचीपर्यंत उचलता येतो. यामुळे विमानात सुरक्षित आणि वेगवान लोडिंग करता येते.

कॅटरिंग हाय-लिफ्ट ट्रक (Catering High-Lift Truck)- विमानातील अन्नपदार्थ आणि पेये चढवण्यासाठी हे वाहन वापरले जाते. त्याचा मागील भाग हायड्रॉलिक प्रणालीद्वारे विमानाच्या दरवाजाच्या उंचीपर्यंत उचलता येतो. यामुळे विमानात सुरक्षित आणि वेगवान लोडिंग करता येते.

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4 / 10 फ्युएल बाउझर (Aircraft Fuel Bowser)- विमानांना इंधन भरण्यासाठी फ्युएल बाउझर वापरले जाते. या वाहनांमध्ये सुरक्षितता ही सर्वात महत्त्वाची बाब असते. अँटी-स्टॅटिक प्रणाली, विशेष पंप आणि अचूक इंधन मोजणी यंत्रणा त्यात बसवलेली असते.

फ्युएल बाउझर (Aircraft Fuel Bowser)- विमानांना इंधन भरण्यासाठी फ्युएल बाउझर वापरले जाते. या वाहनांमध्ये सुरक्षितता ही सर्वात महत्त्वाची बाब असते. अँटी-स्टॅटिक प्रणाली, विशेष पंप आणि अचूक इंधन मोजणी यंत्रणा त्यात बसवलेली असते.

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6 / 10 बॅगेज ट्रॅक्टर (Baggage Tractor)- प्रवाशांचे सामान टर्मिनलपासून विमानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बॅगेज ट्रॅक्टरचा वापर होतो. ही वाहने आकाराने लहान पण अत्यंत टिकाऊ असतात. अरुंद जागेत सहज वळण्यासाठी त्यांची रचना विशेष प्रकारे केली जाते.

बॅगेज ट्रॅक्टर (Baggage Tractor)- प्रवाशांचे सामान टर्मिनलपासून विमानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बॅगेज ट्रॅक्टरचा वापर होतो. ही वाहने आकाराने लहान पण अत्यंत टिकाऊ असतात. अरुंद जागेत सहज वळण्यासाठी त्यांची रचना विशेष प्रकारे केली जाते.

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8 / 10 विमानतळ अग्निशमन वाहन (Airport Fire Tender)- विमान अपघात किंवा आग लागल्यास तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी ही वाहने वापरली जातात. त्यांचा वेग ताशी 120 किमीपेक्षा जास्त असू शकतो. त्यात हजारो लिटर पाणी, फोम आणि विशेष अग्निशमन उपकरणे असतात.

विमानतळ अग्निशमन वाहन (Airport Fire Tender)- विमान अपघात किंवा आग लागल्यास तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी ही वाहने वापरली जातात. त्यांचा वेग ताशी 120 किमीपेक्षा जास्त असू शकतो. त्यात हजारो लिटर पाणी, फोम आणि विशेष अग्निशमन उपकरणे असतात.

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10 / 10 एअरक्राफ्ट टग (Aircraft Tug)- एअरक्राफ्ट टग हे विमानाला पार्किंग बेपासून धावपट्टीपर्यंत ढकलण्यासाठी किंवा ओढण्यासाठी वापरले जाते. या वाहनांमध्ये अतिशय शक्तिशाली इंजिन, उच्च टॉर्क आणि मजबूत चेसिस असते. काही आधुनिक टग इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानावरही चालतात.

एअरक्राफ्ट टग (Aircraft Tug)- एअरक्राफ्ट टग हे विमानाला पार्किंग बेपासून धावपट्टीपर्यंत ढकलण्यासाठी किंवा ओढण्यासाठी वापरले जाते. या वाहनांमध्ये अतिशय शक्तिशाली इंजिन, उच्च टॉर्क आणि मजबूत चेसिस असते. काही आधुनिक टग इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानावरही चालतात.

Web Title: Airport essential vehicles automobile sector

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Published On: Jun 05, 2026 | 07:58 PM

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