विमानतळावर वापरली जाणारी ही पाच महत्त्वाची वाहने तुम्हाला माहित आहेत का? आत्ताच जाणून घ्या

आपल्याला माहितीय कि ऑटोमोबाईल क्षेत्र हे फक्त रस्त्यांवरील वाहनांपुरतेच मर्यादित नाहीये. खाणकाम उद्योगात, सैन्य दलांत, विमानतळावर बऱ्याच जागी वेगवेगळ्या अशा वाहनांचा वापर केला जातो. विमानतळावरील अशी काही वाहने सामान्य रस्त्यावरील वाहनांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असतात. उच्च टॉर्क, विशेष सुरक्षा प्रणाली, हायड्रॉलिक तंत्रज्ञान आणि कठोर कार्यक्षमतेच्या निकषांमुळे ही वाहने ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट उदाहरण मानली जातात. विमानतळाचे सुरळीत संचालन या विशेष वाहनांशिवाय अशक्य आहे .विमानतळावर वापरल्या जाणाऱ्या अशाच काही वाहनांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.