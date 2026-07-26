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भायखळा पोलीस ठाण्यात आगीचा तांडव! अग्निशमन दलाकडून वेळेत आग आटोक्यात; आगीचं नेमकं कारण काय?

Updated On: Jul 26, 2026 | 10:11 PM IST
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सारांश

Byculla News: रविवारी रात्री मुंबईतील भायखळा पोलीस ठाण्यात अचानक आग लागली. अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे आग वेळेत आटोक्यात आली असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

भायखळा पोलीस ठाण्यात आगीचा तांडव! (Photo Credit- X)

भायखळा पोलीस ठाण्यात आगीचा तांडव! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • भायखळा पोलीस ठाण्यात आगीचा तांडव!
  • अग्निशमन दलाकडून वेळेत आग आटोक्यात
  • आगीचं नेमकं कारण काय?
Byculla Police Station Fire: रविवारी रात्री मुंबईतील भायखळा पोलीस ठाण्याच्या (Byculla Police Station) इमारतीत अचानक भीषण आग लागल्याची घटना घडली. हंसराज मार्गावर असलेल्या या दोन मजली इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर ही आग लागली होती. मुंबई अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्परतेने घटनास्थळी पोहोचून आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवल्यामुळे सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही किंवा कोणीही जखमी झाले नाही.

अग्निशमन दलाची तत्परता; मोठी दुर्घटना टळली!

मुंबई अग्निशमन दलाला रविवारी रात्री ८:२४ च्या सुमारास भायखळा पोलीस ठाण्यात आग लागल्याची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्यांसह बेस्ट प्रशासन, स्थानिक पोलीस आणि महानगरपालिकेच्या वॉर्ड कर्मचाऱ्यांचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने पाण्याचा मारा करत आग इमारतीच्या इतर भागात पसरण्यापासून रोखली.

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शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक संशय: DCP जयंत मीना

या संपूर्ण घटनेबाबत माहिती देताना पोलीस उपायुक्त (DCP जयंत मीना) यांनी सांगितले की, “भायखळा पोलीस ठाण्याच्या इमारतीत अचानक आग लागली होती. अग्निशमन दलाने अत्यंत वेळेत कारवाई करत ही आग पूर्णपणे आटोक्यात आणली आहे. या दुर्घटनेत सुदैवाने कोणालाही दुखापत झालेली नाही.”

प्राथमिक तपासानुसार ही आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. संबंधित पोलीस अधिकारी आणि तांत्रिक पथक या घटनेबाबत अधिक तपास करत असून पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.

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Web Title: Fire breaks out at byculla police station mumbai no injuries marathi news

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Published On: Jul 26, 2026 | 10:11 PM

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