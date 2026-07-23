Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

नेमकं काय घडलं?
हत्या झालेल्या शिक्षिकाचे नाव संगीता चंदनशिवे असे आहे. १४ जुलै रोजी कल्याण पश्चिमेतील मोहने परिसरात राहणाऱ्या शिक्षिका संगीता चंदनशिवे या नेहमीप्रमाणे शाळेसाठी घराबाहेर पडल्या होत्या. त्यानंतर त्यांना आसनगाव येथे एलआयसीच्या कामानिमित्त जायचे असल्याचे त्यांनी काही नातेवाईकांना सांगितले होते. मात्र संध्याकाळ झाली तरी ते घरी परतले नव्हते. कुटुंबीयांनी त्यांची वाट बघितली मात्र शिक्षिका घरी परतली नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांनी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली.
अखेर चार दिवसांनी शिक्षिकेचा मृतदेह घोटी परिसरातील एका रुग्णालयाजवळ आढळून आला. पोलिसांनी हत्येचा संशय व्यक्त करत तपासाला सुरुवात केली. शिक्षिकेच्या एटीएम कार्डचा वापर करून घोटी येथे पैसे काढण्यात आल्याचे पोलिसांच्या निर्दशनास आले. एटीएमच्या सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आले. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली. तिसऱ्या आरोपीचा शोध पोलीस घेत आहे.
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का केली हत्या?
गोकुळ आव्हाड हा संगीता चंदनशिवे यांचा परिचित असून दोघांमध्ये अनेक वर्षांपासून मैत्री होते. संगीता चंदनशिवे यांच्या मालमत्तेवर हक्क मिळावा यासाठी तो सातत्याने दबाव टाकत होता. मात्र त्यांनी त्यास नकार दिल्याने त्याने कट रचल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, गोकुळ आव्हाड याने आपल्या साथीदार तुषार पारखे, विनोद पांडे आणि संतोष जाधव यांच्या मदतीने संगीता चंदनशिवे यांना विश्वासात घेऊन घोटी परिसरात नेले. तेथे त्यांचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोणीत; 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू… अन् ‘त्या’ एका व्हॉईस मेलने पोलिसही चक्रावले!
कल्याण येथून एक हादरवणारी घटना समोर आली आहे. बंद फ्लॅट… बाथरूममध्ये अखंड सुरू असलेला नळ… घरातून येणारी असह्य दुर्गंधी… आणि त्यानंतर आलेला एक व्हॉईस मेल. या एका संदेशाने पोलिसांसह संपूर्ण परिसर हादरला. पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला, तेव्हा बाथरूममध्ये गोणीत भरलेला एका व्यक्तीचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला. प्रियकराचा खून करून पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपी महिलेने तब्बल 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार तपासात समोर आला असून, या हायप्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत.
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नेमकं काय घडलं?
हत्या झालेल्या शिक्षिकाचे नाव संगीता चंदनशिवे असे आहे. १४ जुलै रोजी कल्याण पश्चिमेतील मोहने परिसरात राहणाऱ्या शिक्षिका संगीता चंदनशिवे या नेहमीप्रमाणे शाळेसाठी घराबाहेर पडल्या होत्या. त्यानंतर त्यांना आसनगाव येथे एलआयसीच्या कामानिमित्त जायचे असल्याचे त्यांनी काही नातेवाईकांना सांगितले होते. मात्र संध्याकाळ झाली तरी ते घरी परतले नव्हते. कुटुंबीयांनी त्यांची वाट बघितली मात्र शिक्षिका घरी परतली नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांनी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली.
अखेर चार दिवसांनी शिक्षिकेचा मृतदेह घोटी परिसरातील एका रुग्णालयाजवळ आढळून आला. पोलिसांनी हत्येचा संशय व्यक्त करत तपासाला सुरुवात केली. शिक्षिकेच्या एटीएम कार्डचा वापर करून घोटी येथे पैसे काढण्यात आल्याचे पोलिसांच्या निर्दशनास आले. एटीएमच्या सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आले. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली. तिसऱ्या आरोपीचा शोध पोलीस घेत आहे.
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का केली हत्या?
गोकुळ आव्हाड हा संगीता चंदनशिवे यांचा परिचित असून दोघांमध्ये अनेक वर्षांपासून मैत्री होते. संगीता चंदनशिवे यांच्या मालमत्तेवर हक्क मिळावा यासाठी तो सातत्याने दबाव टाकत होता. मात्र त्यांनी त्यास नकार दिल्याने त्याने कट रचल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, गोकुळ आव्हाड याने आपल्या साथीदार तुषार पारखे, विनोद पांडे आणि संतोष जाधव यांच्या मदतीने संगीता चंदनशिवे यांना विश्वासात घेऊन घोटी परिसरात नेले. तेथे त्यांचा गळा आवळून खून करण्यात आल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोणीत; 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू… अन् ‘त्या’ एका व्हॉईस मेलने पोलिसही चक्रावले!
कल्याण येथून एक हादरवणारी घटना समोर आली आहे. बंद फ्लॅट… बाथरूममध्ये अखंड सुरू असलेला नळ… घरातून येणारी असह्य दुर्गंधी… आणि त्यानंतर आलेला एक व्हॉईस मेल. या एका संदेशाने पोलिसांसह संपूर्ण परिसर हादरला. पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला, तेव्हा बाथरूममध्ये गोणीत भरलेला एका व्यक्तीचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला. प्रियकराचा खून करून पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपी महिलेने तब्बल 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार तपासात समोर आला असून, या हायप्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत.
Mumbai Crime: पंचर काढताना चोराने मारला डल्ला; 111 लाख 55 हजार रुपये केले लंपास; अवघ्या २४ तासात आरोपी जेरबंद