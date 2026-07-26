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Aditi Tatkare: ‘१५०० रुपये मिळताच महिलांची बाजारात…’; वाशिममध्ये आदिती तटकरेंच्या विधानाने खळबळ, नवा वाद पेटण्याची शक्यता

Updated On: Jul 26, 2026 | 09:55 PM IST
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सारांश

Aditi Tatkare News: वाशिम येथे महिला व बालविकास विभागाच्या ‘अहिल्या भवन’च्या उद्घाटन समारंभात बोलताना त्यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा या योजनेअंतर्गत १,५०० रुपयांचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा होतो, तेव्हा बाजारातील खरेदीदारांची संख्या वाढते.

वाशिममध्ये आदिती तटकरेंच्या विधानाने खळबळ (Photo Credit- X)

वाशिममध्ये आदिती तटकरेंच्या विधानाने खळबळ (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘१५०० रुपये मिळताच महिलांची बाजारात…’
  • वाशिममध्ये आदिती तटकरेंच्या विधानाने खळबळ
  • नवा वाद पेटण्याची शक्यता
वाशिम: राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांच्या एका विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. वाशिम येथे महिला व बालविकास विभागाच्या ‘अहिल्या भवन’च्या उद्घाटन समारंभात बोलताना त्यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा या योजनेअंतर्गत १,५०० रुपयांचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा होतो, तेव्हा बाजारातील खरेदीदारांची संख्या वाढते. त्यांनी पुढे असेही निरीक्षण नोंदवले की, योजनेची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी यासाठी खुद्द महिलांपेक्षा व्यापारीच अधिक उत्सुक असतात.

‘लाडकी बहीण योजने’मुळे महिलांना आर्थिक आधार

वाशिममधील एका संवाद सत्रात बोलताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ महिलांना आर्थिक आधार देत आहे. त्यांच्या मते, योजनेची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होताच महिला शॉपिंगसाठी मार्केटमध्ये गर्दी करतात, महिलांपेक्षा व्यापारीच आम्हाला विचारतात पैसे कधी जमा करणार आहात, असं विधान आदिती टकरे यांनी केलं आहे. त्या वाशिम येथील अहिल्या भवनच्या लोकार्पण सोहळ्या निमित्त आयोजित संवाद कार्यक्रमात बोलत होत्या.आदिती तटकरे यांच्या या वक्ताव्यानंतर आता नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.

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विधानावरून खळबळ

अदिती तटकरे यांच्या विधानानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. महिलांविषयी केलेले हे विधान अयोग्य असल्याचे सांगत विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करू शकतात. दुसरीकडे, महिलांची वाढलेली खरेदीशक्ती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था व बाजारपेठांवर या योजनेचा झालेला सकारात्मक परिणाम अधोरेखित करण्याचा मंत्र्यांचा उद्देश होता, अशी भूमिका सरकारकडून मांडली जाऊ शकते.

ई-केवायसी (eKYC) प्रक्रिया पुन्हा सुरू

दरम्यान, या योजनेअंतर्गत ई-केवायसीसाठी सरकारने निश्चित केलेली मुदत संपली होती, ज्यामुळे अनेक महिलांना ही प्रक्रिया पूर्ण करता आली नव्हती. अशा महिलांसाठी आता एक आनंदाची बातमी आहे: ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, ती पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करता येईल.

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Web Title: Aditi tatkares statement creates a stir in washim possibility of a new controversy erupting

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Published On: Jul 26, 2026 | 09:53 PM

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