मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाठ यांनी कॉक्रोज जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या आई-वडिलांची भेट घेतली. भेट घेऊन त्यांनी अभिजीत दिपके यांच्या आई वडिलांची तब्येतीची चौकशी केली आणि त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. मागील काही दिवसांपासून दिल्ली येथे अभिजीत दिपके आणि कॉक्रोज जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू होते. त्या आंदोलन नंतर अखेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा दिलेला आहे. त्यानंतर पहिल्यांदाच मंत्री संजय शिरसाठ यांनी अभिजीत दिपके यांच्या घरी जाऊन ही भेट घेतली आहे.
मंत्री संजय शिरसाठ यांनी कॉक्रोज जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या आई-वडिलांची भेट घेतली. भेट घेऊन त्यांनी अभिजीत दिपके यांच्या आई वडिलांची तब्येतीची चौकशी केली आणि त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. मागील काही दिवसांपासून दिल्ली येथे अभिजीत दिपके आणि कॉक्रोज जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू होते. त्या आंदोलन नंतर अखेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा दिलेला आहे. त्यानंतर पहिल्यांदाच मंत्री संजय शिरसाठ यांनी अभिजीत दिपके यांच्या घरी जाऊन ही भेट घेतली आहे.