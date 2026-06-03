जेवणाची चव वाढवण्यासोबतच शरीराला होतील भरमसाट फायदे! घरीच लावा ‘हे’ आयुर्वेदिक हर्ब्स वनस्पती

राज्यासह संपूर्ण देशभरात उष्णतेचे वारे वाहू लागले आहेत. कधी ऊन तर कधी अचानक पाऊस आणि थंडी वाढल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. वाढत्या गर्मीमध्ये शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. बऱ्याचदा बाजारात सर्वच वनस्पती मिळत उपलब्ध होत नाहीत, अशावेळी तुम्ही घराच्या अंगणात किंवा बाल्कनीमध्ये या आयुर्वेदिक हर्ब्स वनस्पतींची लागवड करू शकता. सेंद्रिय पद्धतीने लागवड केलेल्या भाज्या, औषधी वनस्पती शरीराला थंडावा देण्यासोबतच आवश्यक पोषण सुद्धा देतात. त्यामुळे दैनंदिन आहारात या हर्ब्सचे आवर्जून सेवन करावे. (फोटो सौजन्य – istock)