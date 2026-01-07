मकरसंक्रांतीच्या हळदीकुंकू कार्यक्रमात साडीवर करा आकर्षक हेअर स्टाईल, चारचौघांमध्ये दिसाल देखण्या

नवीन वर्षात येणारा पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत. यादिवशी सुगड पूजन करून महिलांना हळदीकुंकू दिला जातो. याशिवाय सर्वच महिला काळ्या रंगाची सुंदर साडी नेसून छान तयार होतात. काळ्या रंगाच्या साडीवर हलव्याचे दागिने घालण्याची परंपरा फार वर्षांपूर्वीची आहे. हलव्याच्या दागिन्यांमुळे लुक मराठमोळा आणि पारंपरिक दिसतो. सुंदर साडी नेसल्यानंतर त्यावर कशा पद्धतीने हेअर स्टाईल करावी, बऱ्याचदा सुचत नाही. घाईगडबीच्या वेळी महिला केस मोकळे सोडून त्यावर मोगऱ्याच्या फुलांचे गजरे लावतात. चला तर पाहुयात साडीवर शोभून दिसतील अशा सुंदर आणि आकर्षक हेअर स्टाईल. (फोटो सौजन्य – pinterest)