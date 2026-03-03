Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
RTE प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ! अर्जांचा आकडा ३ लाखांवरून थेट १ लाखावर; पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी

पुण्यात आरटीई प्रवेशासाठी दरवर्षी होणारी गर्दी यंदा ओसरली आहे. अर्ज भरताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि नियमांमुळे ३ लाखांहून अधिक येणारे अर्ज १ लाखापर्यंत खाली आले आहेत.

Updated On: Mar 03, 2026 | 09:46 PM
सोनाजी गाढवे/नवराष्ट्र पुणे: ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी अर्जप्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी पालकांची अर्ज करण्यासाठी उडी पडत असते. त्यानुसार दरवर्षी एक लाखांवर जागांसाठी तीन लाखांहून अधिक अर्ज येत असत. परंतु यंदा मात्र पालकांना अर्जच करता येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे तीन लाखांवर येणारे अर्ज यंदा एक लाखाबर आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालकांच्या सोयीसाठी पूर्वीप्रमाणेच प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

राज्यातील ८ हजार ६५१ शाळांमधील १ लाख १२ हजार ७७२ जागांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकृती सुरू आहे. १० मार्चपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत आहे. २७ फेब्रुवारीपर्यंत १ लाख १२ हजार ३३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. दरवर्षी एक लाखांहून अधिक जागांसाठी सुमारे तीन लाख अर्ज येत असताना यंदा अर्जसंख्या घटल्याचे चित्र आहे. अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, गोंदिया, जळगाव, नागपूर, नांदेड, नाशिक आणि पुणे हे जिल्हे वगळता अनेक ठिकाणी प्रवेशक्षमतेपेक्षा कमी अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील ९०५ शाळांमधील १७हजार ५०९ जागांसाठी २३ हजार २४१ अर्ज आले असून, राज्यात सर्वाधिक नोंदणी पुण्यात झाली आहे. ठाणे, नागपूर आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्येही तुलनेने चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र ग्रामीण भागात एक किलोमीटरच्या परिघात पात्र खासगी शाळा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर मर्यादा येत असल्याची तक्रार आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने यंदा नियमावलीत बदल करून तीन किलोमीटरची मर्यादा रद्द केली आहे. २०१३ च्या नियमांनुसार प्रथम एक किलोमीटर परिसरातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देऊन उर्वरित जागा तीन किलोमीटरपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना देण्याची तरतूद होती. नव्या निर्णयामुळे एक किलोमीटरबाहेरील विद्यार्थ्यांना संधी उरणार नाही, असा आरोप मुकुंद किर्दत यांनी केला.

आरटीई हा खाजगी शाळांसाठी कोट्यांवधीचा नफेखोरीचा विषय आहे. या मान्यतांना स्थगिती दिली हे सरकारचे म्हणणे दिशाभूल करणारे असून, प्रत्यक्षात या सर्व शाळांनी या प्रमाणपत्राआधारे आरटीई मधून शाळा नोंदणी काढून घेतलेली असून यातून साधारण या ७३ खाजगी शाळांमधील आरटीई दुर्बल, वंचीत घटकातील साधारण चार हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले जाणार आहेत. त्यामुळे तातडीने यांच्या स्थगिती द्यावी अशी मागणी आहे.

आरटीई प्रवेश नोंदणी: प्रमुख आकडेवारी (जिल्हानिहाय)

खालील तक्त्यावरून कोणत्या जिल्ह्यांत सर्वाधिक आणि कुठे सर्वात कमी प्रतिसाद मिळाला आहे, हे स्पष्ट होते:

सर्वाधिक नोंदणी असलेले जिल्हे अर्ज संख्या सर्वात कमी नोंदणी असलेले जिल्हे अर्ज संख्या
पुणे २३,२४१ सिंधुदुर्ग २६
ठाणे १२,६५७ नंदुरबार ३३४
नागपूर १२,२४२ गडचिरोली ४०४
नाशिक ७,०६५ रत्नागिरी ४३७
छ. संभाजीनगर ६,९९२ हिंगोली ६८७
मुंबई ४,४६० धाराशिव ९३३
रायगड ४,५३१ वाशिम ९७७
जळगाव ३,८२९

Mar 03, 2026 | 09:46 PM

