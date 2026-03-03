NZ vs SA Semi-Final: पावसाचे सावट की धावांचा पाऊस? पहिल्या उपांत्य फेरीपूर्वी पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट

टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हे दोन्ही संघ आतापर्यंत १९ वेळा एकमेकांशी भिडले आहेत. यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेने १२ सामन्यांत बाजी मारली आहे, तर न्यूझीलंडला केवळ ७ सामने जिंकता आले आहेत. विशेष म्हणजे, टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात न्यूझीलंडला अद्याप एकदाही दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करता आलेले नाही. आतापर्यंत झालेल्या ५ विश्वचषक लढतींमध्ये पाचही वेळा ‘प्रोटियाज’ संघ विजयी ठरला आहे.
कोलकात्याचे ईडन गार्डन्स मैदान नेहमीच फलंदाजांसाठी नंदनवन राहिले आहे. येथील खेळपट्टीवर चेंडूला चांगला बाऊन्स मिळत असल्याने फलंदाजांना चौकार-षटकारांची आतिषबाजी करणे सोपे जाते. पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १६२ आहे, तर दुसऱ्या डावात ती १४३ पर्यंत खाली येते. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्यास प्राधान्य देऊ शकतो.
SA vs NZ Head to Head: सेमीफायनलची रणधुमाळी! पहिल्याच सामन्यात न्यूझीलंड–दक्षिण आफ्रिका भिडणार; आकडेवारीत कोणाचे पारडे जड?
‘एक्यूवेदर’च्या अहवालानुसार, ४ मार्च रोजी कोलकात्यात पावसाची शक्यता अत्यंत कमी आहे. दिवसभर आकाश स्वच्छ राहील आणि कडक ऊन असेल. दिवसाचे कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २० अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे चाहत्यांना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पूर्ण सामन्याचा आनंद घेता येईल.
या विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव असा संघ आहे ज्याने साखळी फेरीपासून सुपर-८ पर्यंत एकही सामना गमावलेला नाही. सलग विजय मिळवत त्यांनी पाचव्यांदा टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत धडक मारली आहे. कर्णधार एडेन मार्करम सध्या तुफान फॉर्ममध्ये असून त्याने ७ सामन्यांत १७५ च्या स्ट्राईक रेटने २६८ धावा कुटल्या आहेत. त्याला रयान रिकेल्टन (२२८ धावा) आणि अनुभवी क्विंटन डी कॉक (१७१ धावा) यांची उत्तम साथ लाभत आहे.लुंगी एनगिडीने ६ सामन्यांत १२ बळी घेत प्रतिस्पर्धी संघांना जेरीस आणले आहे, तर कॉर्बिन बॉशने ११ बळी घेतले आहेत. फिरकीपटू केशव महाराज देखील मधल्या षटकांत प्रभावी ठरत आहे.
दुसरीकडे, न्यूझीलंडचा सुपर-८ मधील प्रवास संमिश्र राहिला. पाकिस्तानविरुद्धचा त्यांचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता, तर इंग्लंडकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. असे असले तरी नॉकआउट सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडचा संघ नेहमीच धोकादायक मानला जातो. सलामीवीर टिम सीफर्टने ६ सामन्यांत २१६ धावा करत संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली आहे. अष्टपैलू रचिन रवींद्रने बॅट आणि बॉल दोन्हीने चमक दाखवली असून त्याने ११५ धावांसह ९ बळीही टिपले आहेत.
