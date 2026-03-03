Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सोन्याचे दर वाढत आहेत. मात्र या वाढलेल्या आकर्षक दरांकडे बघून गुंतवणूक करू नका. युद्ध संपल्यानंतर हे दर देखील कमी होतील. सोन्याकडे तात्पुरती गुंतवणूक म्हणून नव्हे तर दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणूनच बघा असे आवाहन जळगावचे सराफ व्यावसायिक आकाश भंगाळे यांनी गुंतवणूकदारांना केले आहे.
