186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?

हवाई संरक्षण प्रणालीने यूएईच्या दिशेने उड्डाण करणारे ८१२ इराणी ड्रोन देखील शोधले, त्यापैकी ५७ देशाच्या हद्दीत उतरले. हवाई संरक्षण प्रणालीने आठ क्रूझ क्षेपणास्त्रे देखील शोधून नष्ट केली. प्रवक्त्याने सांगितले की, लढाई सुरू झाल्यापासून यूएईमध्ये एकूण तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. ६८ किरकोळ जखमी झाले आहेत आणि निवासी भागातील रहिवाशांनाही किरकोळ ते मध्यम दुखापत झाली आहे.
यूएईकडे कोणत्या हवाई संरक्षण प्रणाली आहेत?
संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) कडे बहुस्तरीय हवाई संरक्षण प्रणाली आहे जी लांब, मध्यम आणि कमी पल्ल्याच्या हवाई धोक्यांना रोखण्यास सक्षम आहे. इराणच्या टॉर्नाडो क्षेपणास्त्रांपासून आखाती राष्ट्राचे संरक्षण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य प्रणाली खालीलप्रमाणे आहेत:
मंगळवारी रियाधमधील अमेरिकन दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यानेही मथळे बनवले, ड्रोन हल्ल्याने इमारतीचा एक भाग पेटवून दिला. त्यानंतर, सौदी अरेबियाने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करणारे निवेदन जारी केले आणि ते भ्याड कृत्य आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उघड उल्लंघन असल्याचे म्हटले. सौदी परराष्ट्र मंत्रालयाने X वर एक निवेदन शेअर केले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ते इमारतीला लक्ष्य करून इराणने केलेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करते.
त्यात पुढे म्हटले आहे की देश हा एक भ्याड हल्ला मानतो जो १९४९ च्या जिनेव्हा कन्व्हेन्शन आणि १९६१ च्या व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन डिप्लोमॅटिक रिलेशन्ससह सर्व आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्यांचे उघड उल्लंघन आहे. सौदी अरेबियाच्या मते, त्यांनी तेहरानला आधीच कळवले आहे की ते इराणवर हल्ला करण्यासाठी त्यांचे हवाई क्षेत्र किंवा प्रदेश वापरू देणार नाही. असे असूनही, असे हल्ले केले जात आहेत, ज्यामुळे या प्रदेशात तणाव आणखी वाढेल.
#BREAKING UAE released footage of their interception of Iranian drones. pic.twitter.com/DYHbVTAwBa — don stefan (@DonStefan____) March 3, 2026
