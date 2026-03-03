Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?

मंगळवारी युएईच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने आतापर्यंत १८६ क्षेपणास्त्रे आणि ८१२ ड्रोन देशावर डागले आहेत. बहुतेक हल्ले हवाई संरक्षण प्रणालींनी हाणून पाडल्याचा दावा केला आहे

Updated On: Mar 03, 2026 | 09:21 PM
  • UAE ने कसा केला इराणच्या सुडाचा सामना
  • इराणीयन ड्रोन्स आणि मिसाईल्स 
  • इराणचा सूड 
यूएई संरक्षण प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल नासेर मोहम्मद अल-हुमैदी यांनी सांगितले की, १८६ क्षेपणास्त्रांपैकी १७२ क्षेपणास्त्रे अडवून नष्ट करण्यात आली, तर १३ समुद्रात पडली. एक क्षेपणास्त्र यूएईच्या हद्दीत पडले. शिवाय, ८१२ इराणी ड्रोनवर लक्ष ठेवण्यात आले, त्यापैकी ७५५ अडवून पाडण्यात आले. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, हवाई संरक्षण प्रणाली पूर्ण सतर्क आहे आणि देशाच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत.

हवाई संरक्षण प्रणालीने यूएईच्या दिशेने उड्डाण करणारे ८१२ इराणी ड्रोन देखील शोधले, त्यापैकी ५७ देशाच्या हद्दीत उतरले. हवाई संरक्षण प्रणालीने आठ क्रूझ क्षेपणास्त्रे देखील शोधून नष्ट केली. प्रवक्त्याने सांगितले की, लढाई सुरू झाल्यापासून यूएईमध्ये एकूण तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. ६८ किरकोळ जखमी झाले आहेत आणि निवासी भागातील रहिवाशांनाही किरकोळ ते मध्यम दुखापत झाली आहे.

ब्रम्होसपेक्षाही भयंकर इराणचे ‘हे’ ब्रम्हास्त्र, इस्त्रायलचा होऊ शकतो नायनाट; 20000 Kmph आहे वेग

यूएईकडे कोणत्या हवाई संरक्षण प्रणाली आहेत?

संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) कडे बहुस्तरीय हवाई संरक्षण प्रणाली आहे जी लांब, मध्यम आणि कमी पल्ल्याच्या हवाई धोक्यांना रोखण्यास सक्षम आहे. इराणच्या टॉर्नाडो क्षेपणास्त्रांपासून आखाती राष्ट्राचे संरक्षण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य प्रणाली खालीलप्रमाणे आहेत:

  • Patriot Missile System: लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे रोखण्यासाठी
  • THAAD: उच्च-उंचीवरील क्षेपणास्त्र रोखण्यासाठी
  • NASAM: मध्यम-श्रेणीच्या हवाई धोक्यांसाठी
  • Short-range air defense systems: ब्लॉक १ आणि ब्लॉक २ च्या कमी पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र प्रणालींसह कमी पल्ल्याच्या ड्रोन आणि इतर लहान हवाई लक्ष्यांना रोखण्यासाठी
  • Integrated radar and sensor networks: सर्व स्तरांना जोडणारे रडार नेटवर्क, जे वेळेवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले शोधते.
सौदी अरेबियामध्ये हल्ले

मंगळवारी रियाधमधील अमेरिकन दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यानेही मथळे बनवले, ड्रोन हल्ल्याने इमारतीचा एक भाग पेटवून दिला. त्यानंतर, सौदी अरेबियाने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करणारे निवेदन जारी केले आणि ते भ्याड कृत्य आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उघड उल्लंघन असल्याचे म्हटले. सौदी परराष्ट्र मंत्रालयाने X वर एक निवेदन शेअर केले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ते इमारतीला लक्ष्य करून इराणने केलेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करते. 

त्यात पुढे म्हटले आहे की देश हा एक भ्याड हल्ला मानतो जो १९४९ च्या जिनेव्हा कन्व्हेन्शन आणि १९६१ च्या व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन डिप्लोमॅटिक रिलेशन्ससह सर्व आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्यांचे उघड उल्लंघन आहे. सौदी अरेबियाच्या मते, त्यांनी तेहरानला आधीच कळवले आहे की ते इराणवर हल्ला करण्यासाठी त्यांचे हवाई क्षेत्र किंवा प्रदेश वापरू देणार नाही. असे असूनही, असे हल्ले केले जात आहेत, ज्यामुळे या प्रदेशात तणाव आणखी वाढेल.

Middle East Conflict : इराणचा ‘विनाशकारी सूड’! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

Get Latest Marathi News, Maharashtra News

Published On: Mar 03, 2026 | 09:21 PM

Topics:  

186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?

