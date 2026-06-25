पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पचनक्रिया आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी नियमित प्या ‘या’ पदार्थांचे पाणी

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर झपाट्याने साथीचे आजार वाढू लागतात. सर्दी खोकला, ताप, उलट्या, जुलाब, डेंग्यू, मलेरिया झाल्यानंतर शारीरिक आरोग्य बिघडून जाते. आजारांची लागण झाल्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती कमी होण्यासोबतच पचनक्रिया सुद्धा बिघडते. त्यामुळे पावसाळ्यात विकतचे अन्नपदार्थ अजिबात खाऊ नये. चुकीच्या वेळी खाणे, तणाव आणि झोपेची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम पचनक्रियेवर लगेच दिसून येतो. त्यामुळे बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आहारात थोडासा बदल करणे फार आवश्यक आहे. नियमित या पदार्थांचे पाणी प्यायल्यास पचनक्रिया निरोगी राहण्यासोबतच रोगप्रतिकारशक्ती सुद्धा चांगली राहील. (फोटो सौजन्य – istock)