Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Famous All Over The World Including India Japans Famous Dishes Gen Z Unique Obsession With Japanese Flavors

भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील ‘हे’ प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड

हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर कायमच नवनवीन पदार्थांची चव चाखली जाते.भारतीय खाद्य संस्कृतीसोबतच वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रसिद्ध असलेले पदार्थ सुद्धा कायमच खाल्ले जातात. तसेच आता भारतीय पदार्थांसोबत जपानी पदार्थांचा सुद्धा अनोखा ट्रेंड सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि पुणे सारख्या महानगरांमध्ये जपानी पदार्थ आता केवळ एक विदेशी पर्याय राहिलेले नाही, तर एक ट्रेंड आहे. चॉपस्टिक्सने खायला सगळ्यांचं खूप जास्त कठीण वाटते. चला तर पाहुयात जपानमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या खाद्य पदार्थांची यादी. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 02, 2026 | 03:12 PM
भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील 'हे' प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड

भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील 'हे' प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 जपानी पाककृती भारतात येण्यात सुशीचा सर्वात मोठा वाटा आहे. सुशी हा मांसाहारी पदार्थ असला तरीसुद्धा मांसाहारी पदार्थांमध्ये मानला जातो. शतावरी, एवोकॅडो, काकडी आणि अगदी चीज आणि मसालेदार मेयोनेझ वापरून व्हेज सुशी बनवली जाते. तर मांसाहारी सुशी बनवण्यासाठी पोब्लानो पेपर सुशी, मँगो सुशी, निगिरी किंवा उरमाकी इत्यादी पदार्थांचा वापर केला जातो.

जपानी पाककृती भारतात येण्यात सुशीचा सर्वात मोठा वाटा आहे. सुशी हा मांसाहारी पदार्थ असला तरीसुद्धा मांसाहारी पदार्थांमध्ये मानला जातो. शतावरी, एवोकॅडो, काकडी आणि अगदी चीज आणि मसालेदार मेयोनेझ वापरून व्हेज सुशी बनवली जाते. तर मांसाहारी सुशी बनवण्यासाठी पोब्लानो पेपर सुशी, मँगो सुशी, निगिरी किंवा उरमाकी इत्यादी पदार्थांचा वापर केला जातो.

2 / 5 सुशीने भारतात जपानी पाककृती स्थापित केल्यानंतर भारतीयांचा अतिशय आवडता पदार्थ रामेन. गरम नूडल्स, उकडलेले अंडे, समुद्री शैवाल आणि मसालेदार रस्सा यांचे एका वाटीमध्ये मिश्रण तयार करून रामेन बनवले जाते. भारतीय तरुणांमध्ये रामेन हा पदार्थ खूप फेमस आहे.

सुशीने भारतात जपानी पाककृती स्थापित केल्यानंतर भारतीयांचा अतिशय आवडता पदार्थ रामेन. गरम नूडल्स, उकडलेले अंडे, समुद्री शैवाल आणि मसालेदार रस्सा यांचे एका वाटीमध्ये मिश्रण तयार करून रामेन बनवले जाते. भारतीय तरुणांमध्ये रामेन हा पदार्थ खूप फेमस आहे.

3 / 5 जपानी पाककृती केवळ स्वादिष्ट चवच नाही तर कलात्मक अनुभव सुद्धा देते. टेप्पान्याकी केवळ हॉटेलमध्येच नाहीतर वेगवेगळ्या लग्न समारंभांमध्ये सुद्धा पाहायला मिळते. वेगवेगळ्या भाज्या आणि चिकन, मटण वेगवेगळ्या पदार्थांचा वापर करून टेप्पान्याकी बनवली जाते.

जपानी पाककृती केवळ स्वादिष्ट चवच नाही तर कलात्मक अनुभव सुद्धा देते. टेप्पान्याकी केवळ हॉटेलमध्येच नाहीतर वेगवेगळ्या लग्न समारंभांमध्ये सुद्धा पाहायला मिळते. वेगवेगळ्या भाज्या आणि चिकन, मटण वेगवेगळ्या पदार्थांचा वापर करून टेप्पान्याकी बनवली जाते.

4 / 5 भारतातील कोरियन पॉप संस्कृतीप्रमाणेच जपानी अ‍ॅनिमेची क्रेझ, गेंजीमधील संस्कृती आणि अन्नाबद्दल आकर्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.कोरियन किम्ची भारतासह जगभरात सगळीकडे फेमस आहे.

भारतातील कोरियन पॉप संस्कृतीप्रमाणेच जपानी अ‍ॅनिमेची क्रेझ, गेंजीमधील संस्कृती आणि अन्नाबद्दल आकर्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.कोरियन किम्ची भारतासह जगभरात सगळीकडे फेमस आहे.

5 / 5 मसालेदार टूना रोल किंवा टेम्पुराबी यांसारखे पदार्थ स्टार्सर म्हणून खाल्ले जातात. ब्रेड क्रम्स आणि वेगवेगळ्या मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात.

मसालेदार टूना रोल किंवा टेम्पुराबी यांसारखे पदार्थ स्टार्सर म्हणून खाल्ले जातात. ब्रेड क्रम्स आणि वेगवेगळ्या मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात.

Web Title: Famous all over the world including india japans famous dishes gen z unique obsession with japanese flavors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 03:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील ‘हे’ प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड

भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील ‘हे’ प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड

Feb 02, 2026 | 03:12 PM
Nagpur Crime: भरदिवसा टाकला दरोडा, समतानगरात खळबळ; गणवेशाच्या टायने बांधले मुलाचे हात-पाय

Nagpur Crime: भरदिवसा टाकला दरोडा, समतानगरात खळबळ; गणवेशाच्या टायने बांधले मुलाचे हात-पाय

Feb 02, 2026 | 03:09 PM
Raigad Zilla Parishad: उरण तालुक्यात निवडणुकीची रणधुमाळी; ७ फेब्रुवारीला होणार मतदान

Raigad Zilla Parishad: उरण तालुक्यात निवडणुकीची रणधुमाळी; ७ फेब्रुवारीला होणार मतदान

Feb 02, 2026 | 03:08 PM
IND vs PAK, T20 World Cup 2026: “हा आमचा निर्णय….” भारताविरुद्धच्या बहिष्कारावर पाक कर्णधाराने केला मोठा खुलासा 

IND vs PAK, T20 World Cup 2026: “हा आमचा निर्णय….” भारताविरुद्धच्या बहिष्कारावर पाक कर्णधाराने केला मोठा खुलासा 

Feb 02, 2026 | 03:02 PM
Pune Porsche Case : पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात मोठा निकाल, तीन आरोपींना जामीन मंजूर; २०२४ मध्ये दोन मृत्यू

Pune Porsche Case : पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात मोठा निकाल, तीन आरोपींना जामीन मंजूर; २०२४ मध्ये दोन मृत्यू

Feb 02, 2026 | 03:01 PM
Guhagar News: निवडणुकीत गुहागरात रंगणार चुरशीच्या लढती; कोण बाजी मारणार?

Guhagar News: निवडणुकीत गुहागरात रंगणार चुरशीच्या लढती; कोण बाजी मारणार?

Feb 02, 2026 | 02:59 PM
The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

Feb 02, 2026 | 02:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM