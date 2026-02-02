भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील ‘हे’ प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड

हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर कायमच नवनवीन पदार्थांची चव चाखली जाते.भारतीय खाद्य संस्कृतीसोबतच वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रसिद्ध असलेले पदार्थ सुद्धा कायमच खाल्ले जातात. तसेच आता भारतीय पदार्थांसोबत जपानी पदार्थांचा सुद्धा अनोखा ट्रेंड सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि पुणे सारख्या महानगरांमध्ये जपानी पदार्थ आता केवळ एक विदेशी पर्याय राहिलेले नाही, तर एक ट्रेंड आहे. चॉपस्टिक्सने खायला सगळ्यांचं खूप जास्त कठीण वाटते. चला तर पाहुयात जपानमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या खाद्य पदार्थांची यादी. (फोटो सौजन्य – istock)