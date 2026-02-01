Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Left Bhaskar Jadhav For The Development Of The Constituency Netra Tai Thakur

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

जनतेचा कौल होता म्हणून मला आमदार भास्कर जाधव यांची साथ सोडावी लागली माझ्यासाठी मतदारसंघाचा विकास महत्त्वाचा आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:46 PM

Follow Us:

जनतेचा कौल होता म्हणून मला आमदार भास्कर जाधव यांची साथ सोडावी लागली माझ्यासाठी मतदारसंघाचा विकास महत्त्वाचा आहे आणि त्यासाठीच मला हा निर्णय घ्यावा लागला जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद मिळेल याचा निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील नशिबात असेल तर नक्की मिळेल मात्र सध्या माझं लक्ष जिल्हा परिषद गटातील विकास कामांकडे आहे त्या ठिकाणी रोजगार निर्मिती व पर्यटन दृष्टीने कसा विकास होईल याकडे लक्ष देत आहे मात्र आपला विजय हमखास असल्याचा दावा वेळणेश्वर जिल्हा परिषद गटातील महायुतीचे उमेदवार नेत्रा ताई ठाकूर यांनी केला आहे.

Follow Us:

जनतेचा कौल होता म्हणून मला आमदार भास्कर जाधव यांची साथ सोडावी लागली माझ्यासाठी मतदारसंघाचा विकास महत्त्वाचा आहे आणि त्यासाठीच मला हा निर्णय घ्यावा लागला जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद मिळेल याचा निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील नशिबात असेल तर नक्की मिळेल मात्र सध्या माझं लक्ष जिल्हा परिषद गटातील विकास कामांकडे आहे त्या ठिकाणी रोजगार निर्मिती व पर्यटन दृष्टीने कसा विकास होईल याकडे लक्ष देत आहे मात्र आपला विजय हमखास असल्याचा दावा वेळणेश्वर जिल्हा परिषद गटातील महायुतीचे उमेदवार नेत्रा ताई ठाकूर यांनी केला आहे.

Web Title: Left bhaskar jadhav for the development of the constituency netra tai thakur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 05:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा
1

Sunetra Pawar New Deputy CM:  एका दगडात दोन पक्षी! सुनेत्रा पवारांच्या माध्यमातून शिंदे बाजूला; देवेंद्र फडणवीसांची ‘अग्निपरिक्षा

Thane Municipal Corporation Mayor 2026: महापौर निवडीत लाडक्या बहिणींचा शिंदे पॅटर्न! नव्या उमेदीच्या महिला चेहऱ्यांना संधी
2

Thane Municipal Corporation Mayor 2026: महापौर निवडीत लाडक्या बहिणींचा शिंदे पॅटर्न! नव्या उमेदीच्या महिला चेहऱ्यांना संधी

अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार
3

अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार

Ajit Pawar Death News: अश्रूंचा बांध फुटला! सुनेत्रा पवार हात जोडून सुन्न अवस्थेत; फडणवीस आणि शिंदेंनी घेतली भेट
4

Ajit Pawar Death News: अश्रूंचा बांध फुटला! सुनेत्रा पवार हात जोडून सुन्न अवस्थेत; फडणवीस आणि शिंदेंनी घेतली भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी

Feb 01, 2026 | 05:40 PM
ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

ZP Election 2026 : अजित दादांच्या निधनाच्या छायेतच जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराला सुरुवात

Feb 01, 2026 | 05:35 PM
IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 

IND vs NZ 5Th 20I : अर्शदीप सिंगच्या 5 विकेट्सवर पडले विरजण; T20I इतिहासात नोंदवला लाजिरवाणा विक्रम 

Feb 01, 2026 | 05:33 PM
“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

“जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण…”; Union Budget 2026 वर मंत्री मंगलप्रभात लोढांची प्रतिक्रिया

Feb 01, 2026 | 05:29 PM
Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Feat वसूली ताई…! Budget 2026 जाहीर होताच नेटकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांना घेरलं, मजेदार MEMES VIRAL

Feb 01, 2026 | 05:29 PM
Supreme Court on UGC: UGC वादाचा उडाला भडका! सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने प्रशासकीय गोंधळ दूर

Supreme Court on UGC: UGC वादाचा उडाला भडका! सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने प्रशासकीय गोंधळ दूर

Feb 01, 2026 | 05:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 03:49 PM
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM