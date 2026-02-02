Pune Porsche Case : पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात मोठा निकाल, तीन आरोपींना जामीन मंजूर; २०२४ मध्ये दोन मृत्यू

Pune Porsche Case News in Marathi: पुणे पोर्श कार अपघातात २०२४ मध्ये दोन आयटी व्यावसायिकांचा मृत्यू झाला होता. या २०२४ च्या पुणे पोर्श हिट-अँड-रन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. रक्ताच्या नमुन्यांशी छेडछाड केल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या तीन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मंजूर करण्यात आलेल्यांमध्ये आदित्य अविनाश सूद, आशिष सतीश मित्तल आणि अमर संतोष गायकवाड यांचा समावेश आहे. अपघातात सहभागी असलेल्या अल्पवयीन आरोपींना वाचवण्यासाठी पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचा आरोप या तिघांवर होता.
२३ जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपी अमर संतीश गायकवाड यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते. गायकवाडवर मध्यस्थ म्हणून काम करण्याचा आणि अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताचा नमुना बदलण्यासाठी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या सहाय्यकाला ३ लाख रुपये देण्याचा आरोप आहे. १९ मे २०२४ रोजी, १७ वर्षीय मुलाने चालवलेल्या पोर्श कारने पुण्यातील कल्याणी नगर भागात दोन आयटी व्यावसायिकांना धडक दिली आणि त्यांचा मृत्यू झाला. ७ जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील इतर दोन आरोपींनी जामीन मिळविण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले.
या प्रकरणातील माहितीनुसार, १९ मे २०२४ रोजी पुण्यातील कल्याणी नगर परिसरात एका पोर्श कारने दोघांना धडक दिली, ज्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताच्या वेळी दारू पिऊन असलेल्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाने कार चालवल्याचे तपासात समोर आले. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “ड्रग्ज व्यसन ही वेगळी बाब आहे, परंतु मुलांना आनंदात सहभागी होण्यासाठी कारच्या चाव्या आणि रोख रक्कम देणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.”
अमर संतोष गायकवाड: अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताच्या नमुन्यात बदल करण्यासाठी त्याने डॉक्टरांच्या सहाय्यकाला ३ लाख रुपये दिल्याचा आरोप आहे.
आदित्य अविनाश सूद आणि आशिष सतीश मित्तल: त्यांच्या रक्ताचे नमुने तपासात वापरले गेले, जरी ते कारमध्ये उपस्थित असलेल्या दोन अल्पवयीन मुलांशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले.
यापूर्वी, डिसेंबर २०२४ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने अमर गायकवाडसह आठ आरोपींच्या जामीन अर्ज फेटाळल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आणि आता तिघांनाही जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये फेरफार केल्याबद्दल या प्रकरणात एकूण १० जणांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली, ज्यात अल्पवयीन मुलाचे पालक विशाल अग्रवाल आणि शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर अजय तावरे आणि श्रीहरी हालनोर, ससून रुग्णालयाचे कर्मचारी अतुल घाटकांबळे आणि दोन मध्यस्थ यांचा समावेश आहे.
१८-१९ मे २०२४ च्या रात्री, पुणे शहरात एका १७ वर्षीय मुलाने सुमारे ३ कोटी रुपयांची पोर्श कार वेगाने चालवत असताना एका मोटारसायकलला धडक दिली. वाहनाची धडक इतकी जोरदार होती की दुचाकीचा तोल गेला आणि तो बराच अंतर रस्त्यावर ओढला गेला, ज्यामुळे त्यावरील दोघे जागीच ठार झाले. घटनेच्या १४ तासांनंतर, आरोपी अल्पवयीन मुलाला न्यायालयाने काही अटींसह जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने त्याला १५ दिवस वाहतूक पोलिसांसोबत काम करण्याचे आणि रस्ते अपघातांचे परिणाम आणि उपाय यावर ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याचे निर्देश दिले. वाद वाढताच, न्यायालयाने त्याचा जामीन रद्द केला. यानंतर, पुणे पोलिसांच्या विनंतीवरून, जेजेबीने आदेश बदलला आणि अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहात पाठवले. तथापि, जून २०२४ मध्ये, उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाला सोडण्याचे आदेश दिले.
