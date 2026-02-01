अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह एकूण सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत मुंबईतील वरळी येथील रहिवासी पिंकी माळी हिचाही मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी वरळी येथील पिंकी माळीच्या घरी भेट देत तिच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांना धीर देत पिंकीच्या भावाला चांगल्या नोकरीची व्यवस्था करून देण्याचे आश्वासन दिले. या भेटीदरम्यान कुटुंबीय भावूक झाले होते.
