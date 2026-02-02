Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

द ५०’शोची दमदार सुरूवात झाली असून, या शोच्या पहिल्याच दिवशी हा स्पर्धक घराबाहेर पडला असून १० स्पर्धकांना कर्णधार म्हणून निवडण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 02:58 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

कलर्स टीव्हीचा नवीन रिअॅलिटी शो, “द ५०”, गेल्या रविवारी, १ फेब्रुवारी रोजी मोठ्या उत्साहात सुरू झाला आणि पहिल्याच भागात प्रेक्षकांना उत्साह मिळाला. ५० स्पर्धकांचा समावेश असलेल्या या अनोख्या स्वरूपात, पहिल्याच दिवशी तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळाली, जी खरोखरच रणनीती, ताकद आणि टीमवर्कची चाचणी घेत होती.

द ५०शोची थीम
फराह खानच्या रिअॅलिटी शोमध्ये, ५० स्पर्धक शोमध्ये त्यांचे स्थान निश्चित करण्यासाठी शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक कामे करतील. शोमध्ये “लायन” नावाचा एक गेम मास्टर आहे जो स्पर्धकांवर नियंत्रण ठेवतो. शोचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणतेही निश्चित नियम नाहीत; गेम मास्टर कधीही हे नियम बदलू शकतो, ज्यामुळे ट्विस्ट आणि टर्न्स येतात.

शोच्या पहिल्या भागात, १० स्पर्धकांना कर्णधार म्हणून निवडण्यात आले. रजत दलाल, मिस्टर फैसू, प्रिन्स नरुला, मोनालिसा, रिद्धी डोगरा, शिव ठाकरे, निक्की तांबोळी, कृष्णा श्रॉफ, करण पटेल आणि उर्वशी ढोलकिया हे कर्णधार बनले. प्रत्येक कर्णधाराला पाच सदस्यांचा स्वतःचा संघ तयार करण्याची संधी देण्यात आली. त्यानंतर संघांना लाल आणि निळे कार्ड देण्यात आले, ज्यामध्ये निळे कार्ड असलेल्या संघाला त्यांच्या पसंतीचा विरोधी संघ निवडण्याचा विशेष अधिकार होता.

जुन्या आठवणींना उजाळा, ‘वध २’च्या प्रमोशनदरम्यान NSDमध्ये खास संवाद; इरफान खानबद्दल संजय मिश्रा काय म्हणाले?

या टास्कनंतर पाच संघ विजयी झाले. शिव ठाकरे, प्रिन्स नरुला, करण पटेल, कृष्णा श्रॉफ आणि मिस्टर फैसू या संघांनी आपापले सामने जिंकले. पण त्यांना विजयासोबत एक महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली. विजयी कर्णधारांना हे ठरवायचे होते की पाच पराभूत संघांपैकी कोणाला शोमधून बाहेर करायचे. परस्पर संमतीनंतर त्यांनी स्पर्धक वंशराज सिंगला बाहेर करण्याचा निर्णय घेतला.

Mardaani 3: तिसऱ्या दिवशीही राणी मुखर्जीचा चित्रपट सुस्साट; Box Office वर केली एवढ्या कोटींची कमाई!

द ५० हा शो उद्या, १ फेब्रुवारीपासून सुरू झाला आहे. तुम्ही हा शो JioHotstar वर रात्री ९ वाजता आणि कलर्स टीव्हीवर रात्री १०:३० वाजता पाहू शकता. स्पर्धकांच्या डोक्यावर दररोज बेदखलीची तलवार लटकत असते. स्वतःला वाचवण्यासाठी, या स्टार्सना सर्व कामे प्रामाणिकपणे करावी लागतील.

Web Title: The 50 show himesh reshammiya introduce twist vanshaj singh eliminated in first episode

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 02:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!
1

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

जुन्या आठवणींना उजाळा, ‘वध २’च्या प्रमोशनदरम्यान NSDमध्ये खास संवाद; इरफान खानबद्दल संजय मिश्रा काय म्हणाले?
2

जुन्या आठवणींना उजाळा, ‘वध २’च्या प्रमोशनदरम्यान NSDमध्ये खास संवाद; इरफान खानबद्दल संजय मिश्रा काय म्हणाले?

अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम
3

अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

Pavitra Puniaवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, वैयक्तिक कारणांमुळे लग्नाची तारीख पुढे ढकलली
4

Pavitra Puniaवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, वैयक्तिक कारणांमुळे लग्नाची तारीख पुढे ढकलली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

Feb 02, 2026 | 02:58 PM
आग्रा स्वारीवर आधारित भव्य ऐतिहासिक चित्रपट; ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’मध्ये पुनीत इस्सर यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका

आग्रा स्वारीवर आधारित भव्य ऐतिहासिक चित्रपट; ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’मध्ये पुनीत इस्सर यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका

Feb 02, 2026 | 02:58 PM
JEE टॉपरसाठी IIT सीएसई ही पहिली पसंत का असते? टॉप इन्स्टिट्यूटचे ओपनिंग आणि क्लोजिंग रँक जाणून घ्या…

JEE टॉपरसाठी IIT सीएसई ही पहिली पसंत का असते? टॉप इन्स्टिट्यूटचे ओपनिंग आणि क्लोजिंग रँक जाणून घ्या…

Feb 02, 2026 | 02:54 PM
Kolhapur News : बाजारपेठेत गुळाला अच्छेदिन; राज्यासह परदेशातही होतेय मागणी

Kolhapur News : बाजारपेठेत गुळाला अच्छेदिन; राज्यासह परदेशातही होतेय मागणी

Feb 02, 2026 | 02:49 PM
Sunil Tatkare on NCP Merge: ‘विलीनीकरण कोणाचे आणि कोणात?’ सुनील तटकरेंचा शरद पवार गटाला रोखठोक सवाल

Sunil Tatkare on NCP Merge: ‘विलीनीकरण कोणाचे आणि कोणात?’ सुनील तटकरेंचा शरद पवार गटाला रोखठोक सवाल

Feb 02, 2026 | 02:49 PM
ट्रम्प बॅकफुटवर! खामेनेईंच्या एका इशाऱ्याने तडजोडीच्या अटी केल्या कमी, इराणसमोर झुकला अमेरिका?

ट्रम्प बॅकफुटवर! खामेनेईंच्या एका इशाऱ्याने तडजोडीच्या अटी केल्या कमी, इराणसमोर झुकला अमेरिका?

Feb 02, 2026 | 02:44 PM
Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Feb 02, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM