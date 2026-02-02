The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

कलर्स टीव्हीचा नवीन रिअॅलिटी शो, “द ५०”, गेल्या रविवारी, १ फेब्रुवारी रोजी मोठ्या उत्साहात सुरू झाला आणि पहिल्याच भागात प्रेक्षकांना उत्साह मिळाला. ५० स्पर्धकांचा समावेश असलेल्या या अनोख्या स्वरूपात, पहिल्याच दिवशी तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळाली, जी खरोखरच रणनीती, ताकद आणि टीमवर्कची चाचणी घेत होती.
द ५०शोची थीम
फराह खानच्या रिअॅलिटी शोमध्ये, ५० स्पर्धक शोमध्ये त्यांचे स्थान निश्चित करण्यासाठी शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक कामे करतील. शोमध्ये “लायन” नावाचा एक गेम मास्टर आहे जो स्पर्धकांवर नियंत्रण ठेवतो. शोचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणतेही निश्चित नियम नाहीत; गेम मास्टर कधीही हे नियम बदलू शकतो, ज्यामुळे ट्विस्ट आणि टर्न्स येतात.
शोच्या पहिल्या भागात, १० स्पर्धकांना कर्णधार म्हणून निवडण्यात आले. रजत दलाल, मिस्टर फैसू, प्रिन्स नरुला, मोनालिसा, रिद्धी डोगरा, शिव ठाकरे, निक्की तांबोळी, कृष्णा श्रॉफ, करण पटेल आणि उर्वशी ढोलकिया हे कर्णधार बनले. प्रत्येक कर्णधाराला पाच सदस्यांचा स्वतःचा संघ तयार करण्याची संधी देण्यात आली. त्यानंतर संघांना लाल आणि निळे कार्ड देण्यात आले, ज्यामध्ये निळे कार्ड असलेल्या संघाला त्यांच्या पसंतीचा विरोधी संघ निवडण्याचा विशेष अधिकार होता.
या टास्कनंतर पाच संघ विजयी झाले. शिव ठाकरे, प्रिन्स नरुला, करण पटेल, कृष्णा श्रॉफ आणि मिस्टर फैसू या संघांनी आपापले सामने जिंकले. पण त्यांना विजयासोबत एक महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली. विजयी कर्णधारांना हे ठरवायचे होते की पाच पराभूत संघांपैकी कोणाला शोमधून बाहेर करायचे. परस्पर संमतीनंतर त्यांनी स्पर्धक वंशराज सिंगला बाहेर करण्याचा निर्णय घेतला.
द ५० हा शो उद्या, १ फेब्रुवारीपासून सुरू झाला आहे. तुम्ही हा शो JioHotstar वर रात्री ९ वाजता आणि कलर्स टीव्हीवर रात्री १०:३० वाजता पाहू शकता. स्पर्धकांच्या डोक्यावर दररोज बेदखलीची तलवार लटकत असते. स्वतःला वाचवण्यासाठी, या स्टार्सना सर्व कामे प्रामाणिकपणे करावी लागतील.