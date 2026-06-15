Benefits Of Eating Guava: शरीरासाठी वरदान ठरेल पेरू! जाणून घ्या पेरू खाण्याची योग्य पद्धत आणि शरीराला होणारे भरमसाट फायदे

आंबट गोड चवीचा पेरू खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. पेरू पाहिल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीर आतून स्वच्छ करण्यासाठी मदत करतात. पेरूमध्ये असलेले विटामिन सी, फायबर, पोटॅशियम आणि अँटी ऑक्सिडंट्स त्वचा आणि शरीराला खूप जास्त पोषण देते. तसेच वाढत्या उन्हाळ्यात गर्मीपासून शरीराचा बचाव करण्यासाठी पेरूच्या पानांचे सेवन करावे. पेरूसोबतच पेरूची पाने सुद्धा शरीरासाठी खूप जास्त गुणकारी ठरतात. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा पेरूच्या पानांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया पेरू आणि पेरूच्या पानांचे फायदे.(फोटो सौजन्य – istock)