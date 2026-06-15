Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Photos »
  • Guava Benefits Discover The Right Way To Eat It And Its Amazing Benefits For The Body

Benefits Of Eating Guava: शरीरासाठी वरदान ठरेल पेरू! जाणून घ्या पेरू खाण्याची योग्य पद्धत आणि शरीराला होणारे भरमसाट फायदे

आंबट गोड चवीचा पेरू खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. पेरू पाहिल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीर आतून स्वच्छ करण्यासाठी मदत करतात. पेरूमध्ये असलेले विटामिन सी, फायबर, पोटॅशियम आणि अँटी ऑक्सिडंट्स त्वचा आणि शरीराला खूप जास्त पोषण देते. तसेच वाढत्या उन्हाळ्यात गर्मीपासून शरीराचा बचाव करण्यासाठी पेरूच्या पानांचे सेवन करावे. पेरूसोबतच पेरूची पाने सुद्धा शरीरासाठी खूप जास्त गुणकारी ठरतात. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा पेरूच्या पानांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया पेरू आणि पेरूच्या पानांचे फायदे.(फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 15, 2026 | 10:59 AM
शरीरासाठी वरदान ठरेल पेरू! जाणून घ्या पेरू खाण्याची योग्य पद्धत आणि शरीराला होणारे भरमसाट फायदे

शरीरासाठी वरदान ठरेल पेरू! जाणून घ्या पेरू खाण्याची योग्य पद्धत आणि शरीराला होणारे भरमसाट फायदे

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 पेरू खाण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे पचनक्रिया सुधारते. आतड्यांमध्ये साचून राहिलेली घाण आणि जुनाट बद्धकोष्ठतेच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा पेरूचे सेवन करावे.

पेरू खाण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे पचनक्रिया सुधारते. आतड्यांमध्ये साचून राहिलेली घाण आणि जुनाट बद्धकोष्ठतेच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा पेरूचे सेवन करावे.

2 / 5 उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी पेरूच्या पानांचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे पोटात वाढलेली जळजळ कमी होण्यासोबतच शरीरात थंडावा टिकून राहतो.

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी पेरूच्या पानांचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे पोटात वाढलेली जळजळ कमी होण्यासोबतच शरीरात थंडावा टिकून राहतो.

3 / 5 वजन वाढल्यानंतर अनेक लोक आहारात वेगवेगळ्या सप्लिमेंट्स किंवा गोळ्या औषधांचा समावेश करतात. पण त्याऐवजी पेरूचे सेवन करावे. यामुळे पोटावर वाढलेला चरबीचा थर कमी होतो आणि झपाट्याने चरबी वितळून जाते.

वजन वाढल्यानंतर अनेक लोक आहारात वेगवेगळ्या सप्लिमेंट्स किंवा गोळ्या औषधांचा समावेश करतात. पण त्याऐवजी पेरूचे सेवन करावे. यामुळे पोटावर वाढलेला चरबीचा थर कमी होतो आणि झपाट्याने चरबी वितळून जाते.

4 / 5 वारंवार सर्दी खोकला किंवा कफाचा त्रास होत असलेल्या व्यक्तींनी पेरू खाऊ नये. यामध्ये असलेले थंड गुणधर्म सर्दीचा जोर वाढवतात, ज्यामुळे आरोग्य आणखीनच बिघडून जाते.

वारंवार सर्दी खोकला किंवा कफाचा त्रास होत असलेल्या व्यक्तींनी पेरू खाऊ नये. यामध्ये असलेले थंड गुणधर्म सर्दीचा जोर वाढवतात, ज्यामुळे आरोग्य आणखीनच बिघडून जाते.

5 / 5 शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी पेरूपासून बनवलेले सॅलड किंवा इतर पदार्थ खावेत. यामध्ये अँटी ऑक्सिडंट्स आणि विटामिन सी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते.

शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी पेरूपासून बनवलेले सॅलड किंवा इतर पदार्थ खावेत. यामध्ये अँटी ऑक्सिडंट्स आणि विटामिन सी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते.

Web Title: Guava benefits discover the right way to eat it and its amazing benefits for the body

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 10:59 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Benefits Of Eating Guava: शरीरासाठी वरदान ठरेल पेरू! जाणून घ्या पेरू खाण्याची योग्य पद्धत आणि शरीराला होणारे भरमसाट फायदे

Benefits Of Eating Guava: शरीरासाठी वरदान ठरेल पेरू! जाणून घ्या पेरू खाण्याची योग्य पद्धत आणि शरीराला होणारे भरमसाट फायदे

Jun 15, 2026 | 10:59 AM
MrBeast ने रचला इतिहास! YouTube वर पार केला 500 मिलियन सबस्क्रायबर्सचा आकडा… चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव

MrBeast ने रचला इतिहास! YouTube वर पार केला 500 मिलियन सबस्क्रायबर्सचा आकडा… चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव

Jun 15, 2026 | 10:53 AM
Deepti Sharma: 5 विकेट्स घेत दीप्ती शर्माचा रेकॉर्ड्सचा पाऊस, T20 सर्वाधिक बळी घेणारी महिला खेळाडू

Deepti Sharma: 5 विकेट्स घेत दीप्ती शर्माचा रेकॉर्ड्सचा पाऊस, T20 सर्वाधिक बळी घेणारी महिला खेळाडू

Jun 15, 2026 | 10:48 AM
हिमाचलच्या रस्त्यांवर पर्यटकांचा उर्मटपणा! धावत्या कारच्या छतावर डान्स अन् खिडकीला लटकून स्टंटबाजी, संतापजनक Video Viral

हिमाचलच्या रस्त्यांवर पर्यटकांचा उर्मटपणा! धावत्या कारच्या छतावर डान्स अन् खिडकीला लटकून स्टंटबाजी, संतापजनक Video Viral

Jun 15, 2026 | 10:37 AM
Archery World Cup: धीरज बोम्मादेवराने मिळवले आर्चरी विश्व कपमध्ये Double Gold, फायनलमध्ये साऊथ कोरियाच्या खेळाडूला मात

Archery World Cup: धीरज बोम्मादेवराने मिळवले आर्चरी विश्व कपमध्ये Double Gold, फायनलमध्ये साऊथ कोरियाच्या खेळाडूला मात

Jun 15, 2026 | 10:30 AM
आईच्या मृत्यूच्या दिवशीही शूटिंगसाठी पोहोचला ‘हा’ अभिनेता; सलमान खानने दिला मोठा आधार

आईच्या मृत्यूच्या दिवशीही शूटिंगसाठी पोहोचला ‘हा’ अभिनेता; सलमान खानने दिला मोठा आधार

Jun 15, 2026 | 10:26 AM
AI in Education: चॅटजीपीटीमुळे अभ्यास सोपा झाला पण त्याच्या अतिवापरावर शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी चिंता!

AI in Education: चॅटजीपीटीमुळे अभ्यास सोपा झाला पण त्याच्या अतिवापरावर शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली ‘ही’ मोठी चिंता!

Jun 15, 2026 | 10:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा