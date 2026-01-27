वाढलेले वजन होईल महिनाभरात कमी! सकाळच्या नाश्त्यात नियमित करा ‘या’ पौष्टिक पदार्थांचे सेवन

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही हेल्दी पदार्थ खाण्यास हवा असतो. नाश्त्यात खाल्लेले पदार्थ शरीरावर थेट परिणाम करतात. वजन वाढल्यानंतर अनेक लोक सकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. पण दीर्घकाळ उपाशी राहिल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात हलक्या आणि सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला महिनाभरात पोटावर वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी सकाळच्या नाश्त्यात कोणते पदार्थ खावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे पदार्थ खाल्ल्यास शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही आणि पोट जास्त वेळ भरलेले राहील. (फोटो सौजन्य – istock)