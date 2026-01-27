Box Office Collection : प्रजासत्ताक दिनी Border 2 चा धमाका; अवघ्या ४ दिवसात चित्रपटाने केली कोटींची कमाई

“बॉर्डर २” चित्रपटाने रिलीज झाल्यापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी एक नवा विक्रम मोडला आणि तेव्हापासून तो दररोज विक्रमी कमाई करत आहे. अनुराग सिंग दिग्दर्शित, १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित “बॉर्डर २” ला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळत आहे. २३ जानेवारी रोजी रिलीज झाल्यानंतर, “बॉर्डर २” ने तीन दिवसांत १०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आणि चौथ्या दिवशी, त्याने चार प्रमुख चित्रपटांना मागे टाकले.
परंतु, हा चित्रपट अजूनही शाहरुख खानच्या “पठाण” ला मागे टाकू शकलेला नाही, जो देशातील सर्वाधिक कमाई करणारा प्रजासत्ताक दिन हिंदी रिलीज ठरला. “बॉर्डर २” या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच, २६ जानेवारी रोजी, प्रजासत्ताक दिनी, “बॉर्डर २” ने बॉक्स ऑफिसवर खऱ्या अर्थाने तुफान कमाई केली आहे. इतकी कमाई करून, देशभरात त्याचे एकूण कलेक्शन आता १७७ कोटींवर पोहोचले आहे.
“बॉर्डर २” चे बजेट २७५ कोटी
चित्रपटाचे देशभरातील ४,८०० स्क्रीनवर १७,००० शो झाले. लोकांच्या मागणीमुळे आणि लोकप्रियतेमुळे, काही ठिकाणी चित्रपटाचे प्रदर्शन वाढविण्यात आले. या चित्रपटात सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ट्रेलर आणि गाण्यांच्या रिलीजनंतर, त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला, त्याचे कारण २९ वर्षे जुन्या “बॉर्डर” चित्रपटाशी तुलना करणे होते. लोकांना वाटले की “बॉर्डर २” त्या चित्रपटापेक्षा कमकुवत आहे, परंतु रिलीज झाल्यावर, तोंडी प्रसिद्धी, कथा आणि कलाकारांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकले. अनेक ठिकाणी, लोक ट्रॅक्टर-ट्रॉलीमध्ये “बॉर्डर २” पाहण्यासाठी थिएटरमध्ये गर्दी करत “भारत माता की जय” चा जयघोष करत होते. “बॉर्डर २” बॉक्स ऑफिसवर कसा चालला ते जाणून घ्या
‘बॉर्डर २’ चे चौथ्या दिवशी कलेक्शन
सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी ‘बॉर्डर २’ ने ५९ कोटी रुपये कमावले. दुसऱ्या दिवशी त्याने ३६.५ कोटी रुपये कमावले, जे पहिल्या दिवसापेक्षा २१.६७% जास्त आहे. तिसऱ्या दिवशी ४९.३२% जास्त आहे, जे पहिल्या दिवसापेक्षा ५४.५ कोटी रुपये कमावले. आता, चौथ्या दिवशी ‘बॉर्डर २’ ने ५९ कोटी रुपये कमावले, जे तिसऱ्या दिवसापेक्षा ८.२६% जास्त आहे. यामुळे ‘बॉर्डर २’ चा एकूण देशव्यापी कलेक्शन १७७ कोटी रुपये झाला आहे, ज्याचे एकूण कलेक्शन २१२.२ कोटी रुपये आहे.
‘बॉर्डर २’ चे दररोज आश्चर्यचकित करणारे आकडे
यापूर्वी, ‘बॉर्डर २’ ने तिसऱ्या दिवसाच्या कमाईत आमिर खानच्या ‘दंगल’, एसएस राजामौलीच्या ‘बाहुबली २’ आणि आरआरआर तसेच ‘धुरंधर’, केजीएफ २ आणि ‘गदर २’ चे रेकॉर्ड मोडले होते. ‘बॉर्डर २’ ने रिलीजच्या दिवशी ‘धुरंधर’ पेक्षा जास्त ओपनिंग केली असली तरी, तो ‘गदर २’ ला मागे टाकू शकला नाही. परंतु, सध्याच्या बॉक्स ऑफिस कामगिरीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की त्याचा ‘गदर’ आणि ‘गदर २’ सारखीच कमाई होणार आहे. चित्रपटाची कमाई दररोज वेगाने वाढत आहे आणि ती आश्चर्यकारक आहे. ‘बॉर्डर २’ ला केवळ वाढलेल्या आठवड्याच्या शेवटी फायदा झाला नाही तर त्याने पहिल्या सोमवारच्या ओपनिंगलाही यशस्वीरित्या मागे टाकले. तसेच, “बॉर्डर २” ने चार दिवसांत जगभरात ₹२३९.२ कोटी कमावले आहेत. यामध्ये परदेशातून आलेल्या ₹२७ कोटींचा समावेश आहे.