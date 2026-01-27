Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs ZIM Toss Update : भारताच्या सुपर 6 च्या पहिल्या सामन्यात पहिले फलंदाजी आव्हान, जाणून घ्या दोन्ही संघाची Playing 11

भारतीय चाहते वैभव सूर्यवंशी आणि कर्णधार आयुष म्हात्रे यांच्याकडे पाहत असतील. झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.

Updated On: Jan 27, 2026 | 01:10 PM
फोटो सौजन्य - Zimbabwe Cricket सोशल मिडिया

अंडर-19 क्रिकेट विश्वचषक 2026 च्या सुपर 6 टप्प्यातील सहावा सामना भारत अंडर-19 क्रिकेट संघ आणि झिम्बाब्वे अंडर-19 क्रिकेट संघ यांच्यात बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळला जात आहे. मजबूत दिसत असलेला टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. भारतीय चाहते वैभव सूर्यवंशी आणि कर्णधार आयुष म्हात्रे यांच्याकडे पाहत असतील. झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळला जाणारा हा सामना दुपारी १:०० वाजता सुरू होईल. नाणेफेक दुपारी १२:३० वाजता होईल. प्रत्येक सामन्यात पाऊस हा धोका असतो. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेईल. चाहते स्टार स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर सामना पाहू शकतात. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर, चाहते जिओहॉटस्टार अॅप आणि त्यांच्या वेबसाइटवर सामना पाहू शकतात.

IND vs NZ : भारताविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने दोन खेळाडूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता! बार्डाने केली घोषणा

बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबची खेळपट्टी नेहमीच संतुलित राहिली आहे, जी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही काहीतरी देते. वेगवान गोलंदाज सुरुवातीला नवीन चेंडूने हालचाल करू शकतात, तर सामना पुढे सरकत असताना फिरकीपटूंची भूमिका वाढते. लवकर सेट करणारे फलंदाज नंतर सहज धावा काढू शकतात. पहिल्या डावात २४०-२६० धावांची खेळपट्टी अपेक्षित आहे. बुलावायो सध्या पावसाळी उन्हाळा अनुभवत आहे, तापमान २५°C च्या आसपास आहे आणि आर्द्रता ६०-७०% च्या दरम्यान आहे. विखुरलेल्या वादळांची शक्यता आहे, ज्यामुळे व्यत्यय येऊ शकतो.

झिम्बाब्वे अंडर-19 प्लेइंग 11: नॅथॅनियल हलाबांगना (यष्टीरक्षक), ध्रुव पटेल, कियान ब्लिग्नॉट, वेबस्टर मधिधी, ताकुडझ्वा माकोनी, लिरॉय चिवौला, सिम्बराशे मुडझेनगेरे (कर्णधार), ब्रँडन सेंजेरे, मायकेल ब्लिग्नॉट, ततेंडा चिमुगोरो, पानश मागोरो.

भारत अंडर-19 प्लेइंग 11: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), वेदांत त्रिवेदी, कनिष्क चौहान, आरएस अम्ब्रिस, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, उद्धव मोहन.

