पावसाळ्यात सुके मासे आवडीने खाता! मासे खाण्याआधी ‘या’ गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक, अन्यथा आरोग्यावर होतील परिणाम

मासे शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर असतात. पावसाळ्याला सुरुवात झाल्यांनतर ओले मासे बाजारात येणे बंद होऊन जाते, अशावेळी सुके मासे अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. सुरमई, बोंबील, कोलंबी इत्यादी मासे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये मोकळ्या मैदानात मीठ लावून सुकवले जातात आणि त्यानंतर सुकलेल्या माशांची विक्री केली जाते. पण कोणत्याही ऋतूंमध्ये सुके मासे खाताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. सुक्या माशांमध्ये सोडियम, जाड मीठ आणि बुरशीजन्य विषारी घटक असतात. हे घटक शरीरासाठी विषारी ठरण्याची खूप जास्त शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया सुके मासे खाताना कोणती काळजी घ्यावी. (फोटो सौजन्य – istock)