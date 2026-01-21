Fashion Tips: फुग्यांच्या ब्लाऊजची मोठी क्रेझ! नवीन साडीवर शिवून घ्या स्टायलिश डिझाईनचे पफ स्लिव्ह्ज ब्लाऊज

साडी हा पारंपरिक पोशाख सर्वच महिलांना खूप जास्त आवडतो. घरातील कोणताही कार्यक्रम, लग्न किंवा इतर सर्वच सोहळ्यांसाठी महिला आवर्जून साडी नेसतात. कांजीवरम सिल्क, पैठणी, डिझाइनर, माहेश्वरी इत्यादी विविध राज्यातील फेमस साड्यांची खरेदी कायमच केली जाते. साडी खरेदी केल्यानंतर त्यावर नेमका कशा डिझाईनचा ब्लाऊज शिवून घ्यावा, याचा खूप जास्त विचार करावा लागतो. त्यातील अतिशय फेमस ब्लाऊज डिझाईन म्हणजे फुग्यांच्या बाह्यांची फॅशन. ही फॅशन १९७० ते ८० च्या दशकात लोकप्रिय होती.जिला स्टायलिश आणि मॉर्डन टच देऊन वेगवेगळ्या डिझाईनचे ब्लाऊज शिवून घेतले जातात. (फोटो सौजन्य – pinterest)