ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

Choco Lava Cake Recipe : मऊ केक आणि त्यातून वाहणारी चॉकलेटची धार... हीच तर चोको लावा केकची खरी खासियत. सर्वांच्या आवडीचा हा पदार्थ आता तुम्ही घरी देखील बनवू शकता आणि तेही ओव्हनशिवाय...

Updated On: Jan 21, 2026 | 03:30 PM
ना अंड, ना ओव्हन... घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी 'चोको लावा केक', शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • गरमागरम चोको लावा केक खायला फार छान लागतो.
  • हॉटेलपुरता मर्यादित असलेला चोको लावा केक आता तुम्ही घरी देखील बनवू शकता.
  • सुप्रसिद्ध भारतीय शेफ रणवीर बरार याने याची टेस्टी रेसिपी शेअर केली आहे.
केक म्हटलं की सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटतं. लहानच काय तर मोठ्यांनाही या पदार्थाने वेड लावलं आहे. आता केक तर अनेक प्रकारचे असतात पण मागील काही काळापासून चोको लावा केकची पसंती तरुणांमध्ये जरा जास्तीच वाढू लागली आहे. फ्रेंच शेफ मिशेल ब्रास यांनी हे केक बनवले होते, ज्यांनी दोन वर्षांच्या प्रयोगानंतर रेसिपीचा शोध लावला. हा केक गरमा गरम सर्व्ह केला जातो. याच्या मध्यभागी चॉकलेटचा लावा म्हणजेच चॉकलेट सिरप भरलेलं असून त्याला फोडतात पर्वतातून लावा निघावा तसं चॉकलेट बाहेर पडू लागतं. हीच गोष्ट या पदार्थाला आणखीन खास बनवते.

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

हा चोको लावा केक आपण अधिकतर हॉटेल्समध्येच खातो पण तुम्हाला माहिती आहे का? हा लज्जतदार पदार्थ आता तुम्हाला घरी देखील बनवता येऊ शकतो तेही त्याच ओरिजनल चवीसह. भारतीय शेफ रणवीर ब्रार याने चोको लावा केक आपल्याला घरी कसा तयार करता येईल याची एक सोपी रेसिपी शेअर केली आहे. रेसिपी थोडी वेळखाऊ असली तरी यानंतर मिळणारी चव मात्र तोंडावर रेंगाळणारी आहे. चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

साहित्य (लावा बनवण्यासाठी)

  • ½ कप थंड पाण
  • थंड पाणी
  • 3 टेबलस्पून तेल
  • 1 टीस्पून लिंबाचा रस
  • ⅓ कप पिठीसाखर
  • 1 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स
इतर साहित्य
  • चिमूटभर मीठ
  • २ टेबलस्पून कोको पावडर
  • अर्धा कप मैदा
  • अर्धा चमचा बेकिंग सोडा
  • १०० ग्रॅम डार्क चॉकलेट
  • १ टीस्पून बटर
  • २ टीस्पून मैदा
कृती
  • यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात थंड पाणी, तेल, लिंबाचा रस, पिठीसाखर आणि व्हॅनिला अर्क एकत्र करा आणि चांगले मिसळा आणि बाजूला ठेवून द्या.
  • आता, दुसऱ्या एका भांड्यात, मीठ, कोको पावडर, मैदा आणि बेकिंग सोडा एकत्र करा आणि चांगले मिसळा आणि यालाही बाजूला ठेवून द्या.
  • आता तुमच्या आवडीचा साचा घ्या आणि त्यात बटर लावा आणि फ्रीजरमध्ये ठेवा जेणेकरून बटर गोठेल.
  • काही वेळाने, साचा पुन्हा बाहेर काढा आणि साच्याच्या दोन्ही बाजूंना थोडे पीठ शिंपडा आणि नंतर पुन्हा फ्रीजरमध्ये ठेवा.
  • तुम्ही तयार केलेले थंड पाण्याचे मिश्रण आधीच तयार केलेल्या कोरड्या मिश्रणात घाला आणि चांगले एकत्रित करा.
  • आता फ्रीजरमधून साचा काढा आणि तयार मिश्रणाचे २-३ चमचे पसरवा.
  • नंतर त्यात डार्क चॉकलेटचा एक छोटा तुकडा घाला आणि नंतर १-२ चमचे बटर घाला.
  • सर्व तयार साच्यांसाठी ही प्रक्रिया पुन्हा करा, नंतर भरलेले साचे एक किंवा दोन मिनिटांसाठी फ्रीजरमध्ये ठेवा.
  • केक साच्यात बसला की, तो गरम स्टीमरमध्ये ठेवा आणि ४-५ मिनिटे वाफवून घ्या.
  • अशाप्रकारे तुमचा चोको लावा केक तयार होईल, तो काळजीपूर्वक साच्यातून काढा आणि याला तुमच्या आवडीनुसार सजवा.
  • लक्षात ठेवा याची खरी मजा याला गरमा गरम खाण्यातच आहे.

Web Title: Chef ranveer brar shared the recipe of how to make choco lava cake at home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 03:30 PM

