ना अंड, ना ओव्हन... घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी 'चोको लावा केक', शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
हा चोको लावा केक आपण अधिकतर हॉटेल्समध्येच खातो पण तुम्हाला माहिती आहे का? हा लज्जतदार पदार्थ आता तुम्हाला घरी देखील बनवता येऊ शकतो तेही त्याच ओरिजनल चवीसह. भारतीय शेफ रणवीर ब्रार याने चोको लावा केक आपल्याला घरी कसा तयार करता येईल याची एक सोपी रेसिपी शेअर केली आहे. रेसिपी थोडी वेळखाऊ असली तरी यानंतर मिळणारी चव मात्र तोंडावर रेंगाळणारी आहे. चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.
साहित्य (लावा बनवण्यासाठी)