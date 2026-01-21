पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

मनोरंजन, सार्वजनिक जीवन आणि जागतिक व्यासपीठ या तिन्ही क्षेत्रांत स्मृती इराणी आजही भारतातील सर्वात प्रभावी आणि दूरवर परिणाम घडवणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहेत. दूरचित्रवाणीपासून धोरणनिर्मितीपर्यंतचा त्यांचा प्रवास बहुआयामी आणि प्रेरणादायी आहे. क्यूँकी 2.0 मधील त्यांचे पुनरागमन हे केवळ कमबॅक नव्हते, तर लोकप्रिय संस्कृती आणि नेतृत्व यांमधील त्यांची सहज आणि प्रभावी वाटचाल पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारा ऐतिहासिक क्षण ठरला.
याच क्षमतेचे प्रतिबिंब डावोस 2026 मधील त्यांच्या कार्यातून दिसून आले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी जागतिक नेते, धोरणकर्ते आणि बदल घडवणाऱ्या व्यक्तींशी सखोल संवाद साधला. “Strategic Leadership in the Bio-Revolution: Women Powering Innovation and Global Solutions” या सत्रात बोलताना त्यांनी जागतिक बायो-रिव्होल्यूशन हे पुराव्यावर आधारित धोरणे आणि समतोल सहभाग यावर आधारित असणे किती आवश्यक आहे, यावर भर दिला. #WEF2026 मधील
View this post on Instagram
India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता
या राऊंडटेबलमध्ये त्यांनी सामाजिक उद्योजकता शाश्वत पद्धतीने कशी वाढवता येईल यावर विचारांची देवाणघेवाण केली. त्यानंतर “Mobilising Leadership and Multistakeholder Action for Clean Air” या सत्रातही त्यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली.
या सर्व सहभागांचे क्षण त्यांच्या कार्यालयाकडून सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले, ज्यातून डावोस 2026 मधील पहिल्या दिवसाचा त्यांच्या प्रभावी उपस्थितीचा आढावा मिळतो. दिवसातील एक महत्त्वाचा ठळक क्षण म्हणजे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. नारा चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी झालेली त्यांची भेट. मुख्यमंत्र्यांनी अलायन्सच्या दूरदृष्टीचे कौतुक करत राज्य सरकारसोबत सहकार्य करण्याचे निमंत्रण दिले. प्रस्तावित भागीदारीद्वारे सुमारे पाच लाख महिलांना सक्षम करण्याचा मानस असून, महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग आणि स्वयं-सहायता गटांना बळकटी देत जागतिक वचनबद्धतेचे थेट आणि मोजता येतील अशा कृतीत रूपांतर करण्याचा उद्देश आहे.
या संवादातून महिला उद्योजकता, कौशल्यविकास आणि नवोन्मेषात दीर्घकालीन गुंतवणूक ही शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासासाठी किती महत्त्वाची आहे, यावर दोन्ही बाजूंनी ठाम विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
Devendra Fadnavis in WEF Davos: तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा करार एका वर्षात उत्पादनात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भरत गीते यांचे कौतुक