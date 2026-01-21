Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Smriti Irani At Davos 2026 Partnership With Andhra Pradesh For Women Empowerment

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

स्मृती इराणी यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये जागतिक नेत्यांशी संवाद साधला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत ५ लाख महिलांना सक्षम करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.

Updated On: Jan 21, 2026 | 03:21 PM
पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा (Photo Credit- X)

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’!
  • स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका
  • ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा
Smriti Irani Davos 2026: २५ वर्षांनंतर क्यूँकीच्या नव्या अवतारासह भारतीय दूरचित्रवाणीवर ऐतिहासिक पुनरागमन करत असतानाच, माजी केंद्रीय मंत्री तसेच Alliance for Global Good: Gender Equity & Equality यांच्या संस्थापक आणि अध्यक्षा स्मृती इराणी यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आठवडा, डावोस 2026 मध्ये WE Lead Lounge येथे जागतिक पातळीवर आपली प्रभावी उपस्थिती नोंदवली. या निमित्ताने त्यांच्या अलायन्सला तीन वर्षे पूर्ण झाली असून, जागतिक वचनबद्धतेचे अर्थपूर्ण आणि मोजता येतील अशा पातळीवरील (grassroots) परिणामांत रूपांतर कसे होत आहे, याचा ठोस संदेश त्यांनी दिला.

मनोरंजन, सार्वजनिक जीवन आणि जागतिक व्यासपीठ या तिन्ही क्षेत्रांत स्मृती इराणी आजही भारतातील सर्वात प्रभावी आणि दूरवर परिणाम घडवणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहेत. दूरचित्रवाणीपासून धोरणनिर्मितीपर्यंतचा त्यांचा प्रवास बहुआयामी आणि प्रेरणादायी आहे. क्यूँकी 2.0 मधील त्यांचे पुनरागमन हे केवळ कमबॅक नव्हते, तर लोकप्रिय संस्कृती आणि नेतृत्व यांमधील त्यांची सहज आणि प्रभावी वाटचाल पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारा ऐतिहासिक क्षण ठरला.

याच क्षमतेचे प्रतिबिंब डावोस 2026 मधील त्यांच्या कार्यातून दिसून आले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी जागतिक नेते, धोरणकर्ते आणि बदल घडवणाऱ्या व्यक्तींशी सखोल संवाद साधला. “Strategic Leadership in the Bio-Revolution: Women Powering Innovation and Global Solutions” या सत्रात बोलताना त्यांनी जागतिक बायो-रिव्होल्यूशन हे पुराव्यावर आधारित धोरणे आणि समतोल सहभाग यावर आधारित असणे किती आवश्यक आहे, यावर भर दिला. #WEF2026 मधील

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

या राऊंडटेबलमध्ये त्यांनी सामाजिक उद्योजकता शाश्वत पद्धतीने कशी वाढवता येईल यावर विचारांची देवाणघेवाण केली. त्यानंतर “Mobilising Leadership and Multistakeholder Action for Clean Air” या सत्रातही त्यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली.

या सर्व सहभागांचे क्षण त्यांच्या कार्यालयाकडून सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले, ज्यातून डावोस 2026 मधील पहिल्या दिवसाचा त्यांच्या प्रभावी उपस्थितीचा आढावा मिळतो. दिवसातील एक महत्त्वाचा ठळक क्षण म्हणजे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. नारा चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी झालेली त्यांची भेट. मुख्यमंत्र्यांनी अलायन्सच्या दूरदृष्टीचे कौतुक करत राज्य सरकारसोबत सहकार्य करण्याचे निमंत्रण दिले. प्रस्तावित भागीदारीद्वारे सुमारे पाच लाख महिलांना सक्षम करण्याचा मानस असून, महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग आणि स्वयं-सहायता गटांना बळकटी देत जागतिक वचनबद्धतेचे थेट आणि मोजता येतील अशा कृतीत रूपांतर करण्याचा उद्देश आहे.

या संवादातून महिला उद्योजकता, कौशल्यविकास आणि नवोन्मेषात दीर्घकालीन गुंतवणूक ही शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासासाठी किती महत्त्वाची आहे, यावर दोन्ही बाजूंनी ठाम विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

Devendra Fadnavis in WEF Davos: तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा करार एका वर्षात उत्पादनात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भरत गीते यांचे कौतुक

Web Title: Smriti irani at davos 2026 partnership with andhra pradesh for women empowerment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ
1

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?
2

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या
3

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका
4

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:20 PM
Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

Jan 21, 2026 | 03:17 PM
IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

Jan 21, 2026 | 03:17 PM
भूमी पेडणेकरच्या ‘Daldal’ वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिरियल किलर्सची झोप उडवण्यासाठी डीसीपी रीता फरेरा सज्ज

भूमी पेडणेकरच्या ‘Daldal’ वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिरियल किलर्सची झोप उडवण्यासाठी डीसीपी रीता फरेरा सज्ज

Jan 21, 2026 | 03:05 PM
राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली; जयकुमार गोरेंच्या निकटवर्तीयाचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

Jan 21, 2026 | 03:00 PM
निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

Jan 21, 2026 | 02:51 PM
Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 02:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM