Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Sunil Shelke Vs Bala Bhegade War Between Uncles And Nephews Over Zp And Panchayat Samiti Election Alliance

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरून भाजपचे माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके आमनेसामने आले आहेत.

Updated On: Jan 20, 2026 | 08:10 PM

Follow Us:

मावळ तालुक्यात महायुतीला जोरदार तडे गेलेत.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरून भाजपचे माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके आमनेसामने आले आहेत. भाजप स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा करत भेगडेंनी उमेदवार जाहीर केले, तर दुसरीकडे युतीबाबत चर्चा सुरू असल्याचा दावा करत शेळकेंनीही राष्ट्रवादीचे उमेदवार जाहीर केले.युती नाकारल्यानंतर शेळकेंनी भेगडेंच्या राजकीय वजनावरच सवाल उपस्थित करत “भाजपमध्ये भेगडेंना कोण विचारतंय?” असा थेट टोला लगावला.स्वबळ की युती, या वादामुळे मावळचं राजकारण चांगलंच तापलं असून मामा-भाचे वाक् युद्ध आता उघडपणे रस्त्यावर आलं आहे.

Follow Us:

मावळ तालुक्यात महायुतीला जोरदार तडे गेलेत.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरून भाजपचे माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके आमनेसामने आले आहेत. भाजप स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा करत भेगडेंनी उमेदवार जाहीर केले, तर दुसरीकडे युतीबाबत चर्चा सुरू असल्याचा दावा करत शेळकेंनीही राष्ट्रवादीचे उमेदवार जाहीर केले.युती नाकारल्यानंतर शेळकेंनी भेगडेंच्या राजकीय वजनावरच सवाल उपस्थित करत “भाजपमध्ये भेगडेंना कोण विचारतंय?” असा थेट टोला लगावला.स्वबळ की युती, या वादामुळे मावळचं राजकारण चांगलंच तापलं असून मामा-भाचे वाक् युद्ध आता उघडपणे रस्त्यावर आलं आहे.

Web Title: Sunil shelke vs bala bhegade war between uncles and nephews over zp and panchayat samiti election alliance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 08:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली
1

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!
2

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया
3

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा
4

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

Jan 20, 2026 | 08:00 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी

जॉब करायचा आहे पण नोकरी मिळत नाही! Job Alert… येथे आहेत संधी

Jan 20, 2026 | 07:42 PM
बिग बींच्या घरात टॉयलेट सोन्याचा! सोशल मीडियावर चर्चेत अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील कमोड

बिग बींच्या घरात टॉयलेट सोन्याचा! सोशल मीडियावर चर्चेत अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील कमोड

Jan 20, 2026 | 07:41 PM
“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 07:23 PM
US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

Jan 20, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM